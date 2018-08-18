rjkz написав:

Еще один момент. Я думаю, к нам это тоже придет.В американских коопах, при продаже платится флип такс. Это сбор, который идет на развитие коопа. Так сказать, налог на выход.Обычно он около 6%, но бывает и 25.Некисло? Продать и четверть отстегнуть коопу?Много где аренда запрещена. Где-то разрешена близким родственникам, где-то можно сдавать, но с одобрения соискателя бордом (правлением), где-то можно сдавать но не раньше чем через 2 года собственного проживания.Есть штрафы за нарущения правил коопа. Эти правила иногда верх идиотизма.И эти правила могут меняться просто голосованием борда.Поэтому я представляю куда это может завести.Подумайте - оно Вам надо?Все что не может/не хочет делать ЖЭК/УК, можно сделать самому или скооперировавшись с соседями.