Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка. Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
Если в США - это не редкое явление, то у нас только аномально моральные председатели правления не будут пилить. И рано или поздно, начнут появляться ОСББ, которые правители довели до ручки и кредиторы начинают процесс отчуждения собственности ОСББ, а это ....правильно! Не чернильный прибор и печатная машинка. Это - сама недвига. То есть, сначала дом пойдет под внещнее управление, а потом внешний правитель будет доить и в хвост и в гриву.
не-не, ОСББ - это аналог ООО, и квартиры не передаются в уставной капитал (упаси боже).
Поэтому если председатель довёл ОСББ до ручки (при попустительсте жителей) - то максимум это банкротство ОСББ с отключением от коммуникаций (что можно восстановить). Квартира как была вашей, так и остаётся.
rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка. Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
Если в США - это не редкое явление, то у нас только аномально моральные председатели правления не будут пилить. И рано или поздно, начнут появляться ОСББ, которые правители довели до ручки и кредиторы начинают процесс отчуждения собственности ОСББ, а это ....правильно! Не чернильный прибор и печатная машинка. Это - сама недвига. То есть, сначала дом пойдет под внещнее управление, а потом внешний правитель будет доить и в хвост и в гриву.
не знаю, как в США, но в Украине ОСББ как юрлицо не является собственниковм имущества. И вообще в Украине есть юридический казус, что многоквартирный дом не является целостным имущественным комлпексом, а только ячейки в нем - квартиры и коммерческие помещения.
UA написав:У меня в домах с ОСББ цена и ликвидность объектов резко прибавила. Карман голосует против коммунальных Управляющих компаний
Из всех моих объектов, я могу рассматривать продажу только веника при условии, что рост цены+аренда перекроет весь пройоп. Но это будет нескоро.
Веник есть смысл продавать после открытия метро. По моему опытов других объектов куда протянули метро - рост ценника 20% в течении месяца после перерепезания красной ленточки.
rjkz написав:Еще один момент. Я думаю, к нам это тоже придет.В американских коопах, при продаже платится флип такс. Это сбор, который идет на развитие коопа. Так сказать, налог на выход. Обычно он около 6%, но бывает и 25. Некисло? Продать и четверть отстегнуть коопу? Много где аренда запрещена. Где-то разрешена близким родственникам, где-то можно сдавать, но с одобрения соискателя бордом (правлением), где-то можно сдавать но не раньше чем через 2 года собственного проживания. Есть штрафы за нарущения правил коопа. Эти правила иногда верх идиотизма. И эти правила могут меняться просто голосованием борда. Поэтому я представляю куда это может завести. Подумайте - оно Вам надо? Все что не может/не хочет делать ЖЭК/УК, можно сделать самому или скооперировавшись с соседями.
В Украине большая проблема, что вообще нет правил проживания в многоквартирных домах. В концептуальных новостроях с модными МОПами нельзя просто так прийти к соседу шумящему вечером - ночью и попросить вести не как шахтеры на отдыхе в Мариуполе или Бердянске. Попросить конечно можно но кто ж отреагирует? Охрану ЖК и полицию наXУЙ посылают. Контингент только язык целебных люлей понимает.
Или оставленные вонючие пакеты с мусором под дверью в МОПах. Только звонок в дверь и закидывание пакета назад в квартиру, иначе не понимают. Спецконтингент