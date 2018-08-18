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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9190919191929193

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:50

  baraka написав:не-не, ОСББ - это аналог ООО, и квартиры не передаются в уставной капитал (упаси боже).

Поэтому если председатель довёл ОСББ до ручки (при попустительсте жителей) - то максимум это банкротство ОСББ с отключением от коммуникаций (что можно восстановить).
Квартира как была вашей, так и остаётся.

В Украине аналоги американских коопов все же есть.
Это новостроии (как правило в Ирпенях) где люди имеют 1/10 или 1/12 от частного (по документам) дома, а по факту многоквартирного, построенного в частном секторе.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:50

  Первый написав:
  remark написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2022-01-01



https://news.finance.ua/ru/news/-/50646 ... za-22-goda


А де ЗРадіо? Як же так вийшло….


Бгггг. Это ж только для растишек все, что растет - добро, все, что падает - зло. А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 01 січ, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:53

  zРадио написав:
  Первый написав:
  remark написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2022-01-01



https://news.finance.ua/ru/news/-/50646 ... za-22-goda


А де ЗРадіо? Як же так вийшло….


Бгггг. Это ж только для растишек все, что растет - добро, все, что падает - зло. А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%


рост 30% вторичка. Нарисовали.

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:56

  proftpd66 написав:рост 30% вторичка. Нарисовали.

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Пусть инвесторы во вторичку продадут на 30% дороже, чем покупали. Я посмотрю, получится у них сделать это так же, как у меня с бондами - в 2 клика в любой рабочий день и "по рынку", а не с торгом
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:40

  zРадио написав:
  Первый написав:
  remark написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2022-01-01



https://news.finance.ua/ru/news/-/50646 ... za-22-goda


А де ЗРадіо? Як же так вийшло….


Бгггг. Это ж только для растишек все, что растет - добро, все, что падает - зло. А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%

Ты так активно топил за свои МХЗ на этой ветке, что вот это твоё просто - как твой пук в воздух
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:47

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:рост 30% вторичка. Нарисовали.

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Пусть инвесторы во вторичку продадут на 30% дороже, чем покупали. Я посмотрю, получится у них сделать это так же, как у меня с бондами - в 2 клика в любой рабочий день и "по рынку", а не с торгом

Реальность громко ржала весь год с твоего прогноза: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... ati-na-rin
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:04

  airmax78 написав:Реальность громко ржала весь год с твоего прогноза: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... ati-na-rin


Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже
zРадио
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