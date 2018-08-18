Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:не-не, ОСББ - это аналог ООО, и квартиры не передаются в уставной капитал (упаси боже).
Поэтому если председатель довёл ОСББ до ручки (при попустительсте жителей) - то максимум это банкротство ОСББ с отключением от коммуникаций (что можно восстановить). Квартира как была вашей, так и остаётся.
В Украине аналоги американских коопов все же есть. Это новостроии (как правило в Ирпенях) где люди имеют 1/10 или 1/12 от частного (по документам) дома, а по факту многоквартирного, построенного в частном секторе.
Бгггг. Это ж только для растишек все, что растет - добро, все, что падает - зло. А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 01 січ, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Бгггг. Это ж только для растишек все, что растет - добро, все, что падает - зло. А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Бгггг. Это ж только для растишек все, что растет - добро, все, что падает - зло. А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Ты так активно топил за свои МХЗ на этой ветке, что вот это твоё просто - как твой пук в воздух