Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бгггг. Это ж только для растишек все, что растет - добро, все, что падает - зло. А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 01 січ, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Бгггг. Это ж только для растишек все, что растет - добро, все, что падает - зло. А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Бгггг. Это ж только для растишек все, что растет - добро, все, что падает - зло. А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Ты так активно топил за свои МХЗ на этой ветке, что вот это твоё просто - как твой пук в воздух
Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже
Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.
Из последних сил - возможно. Мало спал сегодня, сам понимаешь. А насчет укусить - это вряд ли. Просто ненавязчиво тебе намекаю, что деньги на РН, в отличие от тебя, на ветер не бросал. Шортить жилье ведь (пока) нельзя. Хотя кто знает, что там у застройщиков в роадмапе на 2022-й