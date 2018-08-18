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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 01 січ, 2022 19:58
airmax78 написав: zРадио написав:
Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже
Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.
Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
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antey1969
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:08
antey1969 написав: airmax78 написав:
Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.
Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
Если Зрадио виноват. Реально, кто что купил, кто что продал? 2-человека сделали, больше никто.
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proftpd66
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:08
antey1969
Необязательно выставлять свою убогость и мелочность напоказ. Не я вешал медали себе на шею, а от двух даже сам отказался, попросив модератора их забрать, чтобы кто-то вашего "калибра" не изошел на говно. Жаль, не успел
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zРадио
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:10
zРадио
так когда уже выйдем на уровень МХЗ от которого уже можно и парапланировать?
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:32
proftpd66 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.
Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
Если Зрадио виноват. Реально, кто что купил, кто что продал? 2-человека сделали, больше никто.
Как товар в эти дни идёт? Мы с Тараканом весь запас шаров на палках распродали. Подняли бабосиков неплохо.
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airmax78
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