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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9191919291939194

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:58

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Реальность громко ржала весь год с твоего прогноза: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... ati-na-rin


Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже

Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.

Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:08

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.

Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))


Если Зрадио виноват. Реально, кто что купил, кто что продал? 2-человека сделали, больше никто.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:08

antey1969

Необязательно выставлять свою убогость и мелочность напоказ. Не я вешал медали себе на шею, а от двух даже сам отказался, попросив модератора их забрать, чтобы кто-то вашего "калибра" не изошел на говно. Жаль, не успел
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:10

zРадио
так когда уже выйдем на уровень МХЗ от которого уже можно и парапланировать?
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:32

  proftpd66 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.

Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))


Если Зрадио виноват. Реально, кто что купил, кто что продал? 2-человека сделали, больше никто.

Как товар в эти дни идёт? Мы с Тараканом весь запас шаров на палках распродали. Подняли бабосиков неплохо.
airmax78
 
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