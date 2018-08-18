Додано: Суб 01 січ, 2022 19:58

airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав: Реальность громко ржала весь год с твоего прогноза: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... ati-na-rin Реальность громко ржала весь год с твоего прогноза:



Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже

Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил. Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.

Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.Хохма в другом.Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?Как нашкодивший пацан, однозначно!Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))