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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 01 січ, 2022 19:58
airmax78 написав: zРадио написав:
Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже
Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.
Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
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antey1969
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:08
antey1969 написав: airmax78 написав:
Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.
Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
Если Зрадио виноват. Реально, кто что купил, кто что продал? 2-человека сделали, больше никто.
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proftpd66
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:08
antey1969
Необязательно выставлять свою убогость и мелочность напоказ. Не я вешал медали себе на шею, а от двух даже сам отказался, попросив модератора их забрать, чтобы кто-то вашего "калибра" не изошел на говно. Жаль, не успел
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zРадио
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:10
zРадио
так когда уже выйдем на уровень МХЗ от которого уже можно и парапланировать?
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Прохожий
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:32
proftpd66 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.
Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
Если Зрадио виноват. Реально, кто что купил, кто что продал? 2-человека сделали, больше никто.
Как товар в эти дни идёт? Мы с Тараканом весь запас шаров на палках распродали. Подняли бабосиков неплохо.
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airmax78
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:48
Це сказано тут на 5:15
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Успіх
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Додано: Суб 01 січ, 2022 21:30
Прохожий написав:zРадио
так когда уже выйдем на уровень МХЗ от которого уже можно и парапланировать?
Да, когда уже?? ЗеДераст не молчи!
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Унуноктий
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Додано: Суб 01 січ, 2022 21:48
Успіх написав:
Це сказано тут на 5:15
То у нас через 5 років і заробітні плати будуть такі як у Варшаві, чи тількі вартість нерухомості?)
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vovakwasov
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Додано: Суб 01 січ, 2022 22:08
Успіх написав:
Це сказано тут на 5:15
ведущую взяли в заложники, но она намекает левым ухом
с%ка, это какой-то стёб
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baraka
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Додано: Суб 01 січ, 2022 22:14
rjkz написав: Voistov написав:
Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.
Я-бы не был столь категоричен, да, совковые лифты - не верх совершенства, но основные претензии - кабины.
Еще раз - я не помню проблем с лифтом у друзей в сталинке.
[/quote]
Восприму любые аргументы и поменяю своё видение в случае если аргументы разумны и весомы.
Не понимаю, что вы хотите сказать?
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Voistov
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