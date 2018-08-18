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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 91929193919491959196>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:58

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Реальность громко ржала весь год с твоего прогноза: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... ati-na-rin


Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже

Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.

Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:08

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.

Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))


Если Зрадио виноват. Реально, кто что купил, кто что продал? 2-человека сделали, больше никто.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:10

zРадио
так когда уже выйдем на уровень МХЗ от которого уже можно и парапланировать?
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 21:48

  Успіх написав:Це сказано тут на 5:15

То у нас через 5 років і заробітні плати будуть такі як у Варшаві, чи тількі вартість нерухомості?)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:14

  rjkz написав:
  Voistov написав:


Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.

Я-бы не был столь категоричен, да, совковые лифты - не верх совершенства, но основные претензии - кабины.
Еще раз - я не помню проблем с лифтом у друзей в сталинке.
[/quote]

Восприму любые аргументы и поменяю своё видение в случае если аргументы разумны и весомы.
Не понимаю, что вы хотите сказать?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:31

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Реальность громко ржала весь год с твоего прогноза: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... ati-na-rin


Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже


Вы можете сформулировать свои прогнозы?
Понятное дело что вы родитель мемов.
Но если можно, как для новичка, сформулируйте пожалуйста ваши прогнозы.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:39

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Пусть инвесторы во вторичку продадут на 30% дороже, чем покупали. Я посмотрю, получится у них сделать это так же, как у меня с бондами - в 2 клика в любой рабочий день и "по рынку", а не с торгом

Реальность громко ржала весь год с твоего прогноза: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... ati-na-rin


ты сам прочитал то что там написано?

там написано что первичка 6% в 2022 максимум.

Проте після 2 років «шалених цін» цілком логічним є настання періоду стабілізації. У найближчі 6 місяців цінова ситуація на ринку нерухомості буде прогнозованою, а попит і пропозиція будуть максимально збалансованими.

і камєнт:
Сколько можно мусолить тему с подорожанием?

У меня в новом ЖК в Броварах перекупы раскупили квартиры, которые просто напросто пустуют. Реально пол дома не заселены. И «доступная» ипотека под такие цены особо не помогает реальным покупателям для жизни.
И вкладывать перекупам в ремонт и обустройство под сдачу тоже особо не выгодно, т.к. окупаемость выйдет 15 лет.

Пусть дорожает ещё. Буду наблюдать за тем как перекупы со своими квартирами остануться в заднице))
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже

Ржать начали с весны 20-ого и чем дальше, тем больше.
Что касается 9 месяцев, то даже придумали термин парапланирование.
Про прогноз, то мы сейчас где-то около дна, от которого начнется восстановление, рост. Будет очень смешно, если в конце следующего года начнется коррекция. Тогда прогноз будет прост в десяточку. Тот промежуток на который планировалось дно, после длительного парапланирования, имеет все шансы оказаться пиком.
  zРадио написав:А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%

Одно дело говорить, и даже сбросить на 5 коп. Другое дело вложиться на все сто в тренд, в который веришь. В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете. Умные люди диверсифицируют. Если вы сделали такую доходность на 100% капитала, значит вы игрок, а не инвестор, и рано или поздно все потеряете.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Пусть дорожает ещё. Буду наблюдать за тем как перекупы со своими квартирами остануться в заднице))

Сколько себя помню, не очень умные люди всегда так говорили.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:55

  Vlad442 написав:Умные люди диверсифицируют.


а если взглянуть под таким углом ?


Широкая диверсификация — это признание себе и рынку в том, что вы не самый умный.
Широкая диверсификация — это не преимущество, а одна из стратегий управления риском.

то есть - диферсификация не обязательно говорит про умность, это обычность, которая выбрала типичную стартегию. А поскольку диверсификацию выбирает большинство, то диверсификация - это посредственность.

  Vlad442 написав:В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете.


я могу назвать только одно отличие между виртуальным и тренировочным счётом, и оно не зависит от внешних факторов (если мы говорим о нормальном брокере). Возможно вы знаете больше отличий ? Назовёте ? :)
Востаннє редагувалось baraka в Суб 01 січ, 2022 23:01, всього редагувалось 3 разів.
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