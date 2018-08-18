Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже
Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.
Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато. Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку. Хохма в другом. Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть? Как нашкодивший пацан, однозначно! Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
airmax78 написав:Бу-га-га! Пытаешься укусить за пятку из последних сил.
Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато. Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку. Хохма в другом. Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть? Как нашкодивший пацан, однозначно! Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
Если Зрадио виноват. Реально, кто что купил, кто что продал? 2-человека сделали, больше никто.
zРадио написав: Пусть инвесторы во вторичку продадут на 30% дороже, чем покупали. Я посмотрю, получится у них сделать это так же, как у меня с бондами - в 2 клика в любой рабочий день и "по рынку", а не с торгом
Проте після 2 років «шалених цін» цілком логічним є настання періоду стабілізації. У найближчі 6 місяців цінова ситуація на ринку нерухомості буде прогнозованою, а попит і пропозиція будуть максимально збалансованими.
і камєнт: Сколько можно мусолить тему с подорожанием?
У меня в новом ЖК в Броварах перекупы раскупили квартиры, которые просто напросто пустуют. Реально пол дома не заселены. И «доступная» ипотека под такие цены особо не помогает реальным покупателям для жизни. И вкладывать перекупам в ремонт и обустройство под сдачу тоже особо не выгодно, т.к. окупаемость выйдет 15 лет.
Пусть дорожает ещё. Буду наблюдать за тем как перекупы со своими квартирами остануться в заднице))
zРадио написав:Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже
Ржать начали с весны 20-ого и чем дальше, тем больше. Что касается 9 месяцев, то даже придумали термин парапланирование. Про прогноз, то мы сейчас где-то около дна, от которого начнется восстановление, рост. Будет очень смешно, если в конце следующего года начнется коррекция. Тогда прогноз будет прост в десяточку. Тот промежуток на который планировалось дно, после длительного парапланирования, имеет все шансы оказаться пиком.
zРадио написав:А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Одно дело говорить, и даже сбросить на 5 коп. Другое дело вложиться на все сто в тренд, в который веришь. В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете. Умные люди диверсифицируют. Если вы сделали такую доходность на 100% капитала, значит вы игрок, а не инвестор, и рано или поздно все потеряете.
Широкая диверсификация — это признание себе и рынку в том, что вы не самый умный. Широкая диверсификация — это не преимущество, а одна из стратегий управления риском.
то есть - диферсификация не обязательно говорит про умность, это обычность, которая выбрала типичную стартегию. А поскольку диверсификацию выбирает большинство, то диверсификация - это посредственность.
Vlad442 написав:В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете.
я могу назвать только одно отличие между виртуальным и тренировочным счётом, и оно не зависит от внешних факторов (если мы говорим о нормальном брокере). Возможно вы знаете больше отличий ? Назовёте ?
Востаннє редагувалось baraka в Суб 01 січ, 2022 23:01, всього редагувалось 3 разів.