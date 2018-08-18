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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 січ, 2022 22:55
Еще один порвавшийся. Но этот хоть честно признался, кто "придумывает термины"
А представить 30% доходности по евробондам вы не в состоянии не виртуально, ни реально, потому что кроме рентного бизнеса в недвижимости ничем не занимались много лет. При этом что веселит - этот голос из-под лавки что-то там еще заикается о диверсификации. Влад, ау - вспоминайте, сколько раз я рекомендовал вам инвестировать хотя бы в разные локации, если кроме недвижимости вы ни во что больше не умеете
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Додано: Суб 01 січ, 2022 22:57
Voistov написав:
Вы можете сформулировать свои прогнозы?
Понятное дело что вы родитель мемов.
Но если можно, как для новичка, сформулируйте пожалуйста ваши прогнозы.
Автор пресловутых прогнозов отказывается их формулировать, отсылая к разбросанным постам 20-ого года.
Вкратце.
В силу временного лага негативные тенденции в экономике, вызванные коронакризисом, приведут к постепенному
снижению цены (парапланированию) в течении 18-30 месяцев с марта 20-ого. В этот промежуток (с сентября 21-ого по сентябрь 22-ого) будет достигнуто дно на уровне 20-40% от "мартовских хайов" 2020-ого.
PS "Дно" подразумевает, что не позже сентября 22-ого начнется рост.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 22:59
zРадио написав:
Еще один порвавшийся. Но этот хоть честно признался, кто "придумывает термины"
А представить 30% доходности по евробондам вы не в состоянии не виртуально, ни реально, потому что кроме рентного бизнеса в недвижимости ничем не занимались много лет. При этом что веселит - этот голос из-под лавки что-то там еще заикается о диверсификации. Влад, ау - вспоминайте, сколько раз я рекомендовал вам инвестировать хотя бы в разные локации, если кроме недвижимости вы ни во что больше не умеете
Сколько вы всего заработали на облигациях в 21-ом? Не виртуальных, а реальных долларов?
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Vlad442
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:01
Vlad442 написав: zРадио написав:
Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже
Ржать начали с весны 20-ого и чем дальше, тем больше.
Что касается 9 месяцев, то даже придумали термин парапланирование.
Про прогноз, то мы сейчас где-то около дна, от которого начнется восстановление, рост. Будет очень смешно, если в конце следующего года начнется коррекция. Тогда прогноз будет прост в десяточку. Тот промежуток на который планировалось дно, после длительного парапланирования, имеет все шансы оказаться пиком.
zРадио написав:
А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Одно дело говорить, и даже сбросить на 5 коп. Другое дело вложиться на все сто в тренд, в который веришь. В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете. Умные люди диверсифицируют. Если вы сделали такую доходность на 100% капитала, значит вы игрок, а не инвестор, и рано или поздно все потеряете.
Я тоже три года назад был уверен, что будет дешеветь и говорил об этом. Прогноз не оправдался. И что теперь? При этом я не помню четко сформулированных прогнозов, что будет дорожать, от тех, кто сейчас гыгыкает о "парапланировании". Может ошибаюсь, за форумом не слежу ежедневно.
Купил в 2018 году квартиру только потому, что нашел то, что на тот момент хотел. При этом, был тогда уверен, что массовый сегмент долгосрочно будет дешеветь, так как расти, как мне казалось, не на чем. Тогда думал так. Сейчас понимаю, что рост инфляционный, но рост.
Востаннє редагувалось artlife
в Суб 01 січ, 2022 23:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:01
Vlad442 написав: Voistov написав:
Вы можете сформулировать свои прогнозы?
Понятное дело что вы родитель мемов.
Но если можно, как для новичка, сформулируйте пожалуйста ваши прогнозы.
Автор пресловутых прогнозов отказывается их формулировать, отсылая к разбросанным постам 20-ого года.
Вкратце.
В силу временного лага негативные тенденции в экономике, вызванные коронакризисом, приведут к постепенному
снижению цены (парапланированию) в течении 18-30 месяцев с марта 20-ого. В этот промежуток (с сентября 21-ого по сентябрь 22-ого) будет достигнуто дно на уровне 20-40% от "мартовских хайов" 2020-ого.
PS "Дно" подразумевает, что не позже сентября 22-ого начнется рост.
Переврал все до буквы. Впрочем, это дело такое. Я никого быть моим пресс-секретарем не уполномачивал, но если очень хочется - работайте.
Сам я человеку, при всем уважении, не ответил и не отвечу, потому что прикинуться новичком по прошествии 11 месяцев от первого комментария на ветке ну никак не получится. За это время прогноз повторялся многократно
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:05
baraka написав: Vlad442 написав:
Умные люди диверсифицируют.
а если взглянуть под таким углом ?
Широкая диверсификация — это признание себе и рынку в том, что вы не самый умный.
Широкая диверсификация — это не преимущество, а одна из стратегий управления риском.
то есть - диферсификация не обязательно говорит про умность, это обычность, которая выбрала типичную стартегию. А поскольку диверсификацию выбирает большинство, то диверсификация - это посредственность.
Умный человек никогда не считает себя самым умным. Чем больше человек знает, тем больше он видит неизведанного и ограниченность своих способностей.
Самыми умными считают себя обычно самые тупые.
Умный постоянно сомневается. Вот вам мягкий вариант анекдота в тему, про манеру общения некоторых форумчан со "звездами".
Жил на свете один мальчик, и был он дураком. Но как настоящий дурак, мальчик этого не знал. Поэтому жил счастливо и вполне не плохо.
А другой мальчик был очень умным. Но, как и положено умным, он находился в терзаниях и поисках. Поэтому жил неуверенно и тревожно.
Однажды они встретились.
— Жизнь прекрасна! – воскликнул мальчик-дурак.
— Спорно, – ответил умный мальчик.
— Почему? – спросил мальчик-дурак.
И умный мальчик начал долго и подробно рассказывать про законы диалектики, философствовать и объяснять материи, не подвластные уму мальчика-дурака.
Тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
— Ты шо, дурак?
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:06
Vlad442 написав: zРадио написав:
Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже
Ржать начали с весны 20-ого и чем дальше, тем больше.
Что касается 9 месяцев, то даже придумали термин парапланирование.
Про прогноз, то мы сейчас где-то около дна, от которого начнется восстановление, рост. Будет очень смешно, если в конце следующего года начнется коррекция. Тогда прогноз будет прост в десяточку. Тот промежуток на который планировалось дно, после длительного парапланирования, имеет все шансы оказаться пиком.
zРадио написав:
А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%
Одно дело говорить, и даже сбросить на 5 коп. Другое дело вложиться на все сто в тренд, в который веришь. В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете. Умные люди диверсифицируют. Если вы сделали такую доходность на 100% капитала, значит вы игрок, а не инвестор, и рано или поздно все потеряете.
у 2019 були всі признаки того, що криза на носі, і в 2020 прийшов "порятунок" у вигляді ковіда, і 2 місяці вільного польоту, потім ФРС, ЄЦБ, і навіть, НБУ включили друкарський станок, як засіб останнього порятунку ("last resort"), далі параплан, інфляція і все таке... але ж рано чи пізно, хворого тре знімати з голки дешевих грошей, бо дешевше вже нікуди, тобто в мінус, і ... дефляційна пастка (в реальних, а не номінальних цінах)
Чи растішки думають, що можна бульбашку надувати до нескінченності?
зарплати хоч поспівають за ростом активів?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 01 січ, 2022 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:07
zРадио написав:
Переврал все до буквы. Впрочем, это дело такое. Я никого быть моим пресс-секретарем не уполномачивал, но если очень хочется - работайте.
В кусты?
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Vlad442
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:08
artlife написав:
Я тоже три года назад был уверен, что будет дешеветь и говорил об этом
Со своей стороны замечу, что ближайших предпосылок падения КРЖН в 2019-м году (т.е. 3 года) я не видел. Их сформировала пандемия, обрушившая производство и занятость, а мнимое благополучие зиждется исключительно на дешевом долларе, время которого подходит к концу. В мае я оценил сроки коррекции как промежуток 18-30 месяцев с момента начала коронакризиса. Если окажется, что несколько промазал - легко это признаю
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:12
Vlad442 написав: baraka написав: Vlad442 написав:
Умные люди диверсифицируют.
а если взглянуть под таким углом ?
Широкая диверсификация — это признание себе и рынку в том, что вы не самый умный.
Широкая диверсификация — это не преимущество, а одна из стратегий управления риском.
то есть - диферсификация не обязательно говорит про умность, это обычность, которая выбрала типичную стартегию. А поскольку диверсификацию выбирает большинство, то диверсификация - это посредственность.
Умный человек никогда не считает себя самым умным. Чем больше человек знает, тем больше он видит неизведанного и ограниченность своих способностей.
Самыми умными считают себя обычно самые тупые.
Умный постоянно сомневается. Вот вам мягкий вариант анекдота в тему, про манеру общения некоторых форумчан со "звездами".
Жил на свете один мальчик, и был он дураком. Но как настоящий дурак, мальчик этого не знал. Поэтому жил счастливо и вполне не плохо.
А другой мальчик был очень умным. Но, как и положено умным, он находился в терзаниях и поисках. Поэтому жил неуверенно и тревожно.
Однажды они встретились.
— Жизнь прекрасна! – воскликнул мальчик-дурак.
— Спорно, – ответил умный мальчик.
— Почему? – спросил мальчик-дурак.
И умный мальчик начал долго и подробно рассказывать про законы диалектики, философствовать и объяснять материи, не подвластные уму мальчика-дурака.
Тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
— Ты шо, дурак?
Влад, ну выше приведена сумма банальностей и копипаст
вы в кусты ?
а так реально хотелось подискутировать, поразмышлять, услышать контр-аргументы, эх
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