Додано: Суб 01 січ, 2022 23:01

Vlad442 написав: zРадио написав: Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже Ржать над моим прогнозом будем через 9 месяцев. Но не так громко, как над твоим талантом купить ремонт сильно дороже, чем он стоит, в надежде перепродать его еще дороже

Ржать начали с весны 20-ого и чем дальше, тем больше.

Что касается 9 месяцев, то даже придумали термин парапланирование.

Про прогноз, то мы сейчас где-то около дна, от которого начнется восстановление, рост. Будет очень смешно, если в конце следующего года начнется коррекция. Тогда прогноз будет прост в десяточку. Тот промежуток на который планировалось дно, после длительного парапланирования, имеет все шансы оказаться пиком.

zРадио написав: А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30% А умные работают по трендам. Я еще весной сбросил по 106-108 центов за доллар (о чем сообщил на профильной ветке). Сейчас могу откупить по 76-82 цента, но не буду - сделаю это в диапазоне 40-60 позднее. YTM, если понимаешь, что это такое, у меня второй год подряд выше 30%

Одно дело говорить, и даже сбросить на 5 коп. Другое дело вложиться на все сто в тренд, в который веришь. В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете. Умные люди диверсифицируют. Если вы сделали такую доходность на 100% капитала, значит вы игрок, а не инвестор, и рано или поздно все потеряете. Ржать начали с весны 20-ого и чем дальше, тем больше.Что касается 9 месяцев, то даже придумали термин парапланирование.Про прогноз, то мы сейчас где-то около дна, от которого начнется восстановление, рост. Будет очень смешно, если в конце следующего года начнется коррекция. Тогда прогноз будет прост в десяточку. Тот промежуток на который планировалось дно, после длительного парапланирования, имеет все шансы оказаться пиком.Одно дело говорить, и даже сбросить на 5 коп. Другое дело вложиться на все сто в тренд, в который веришь. В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете. Умные люди диверсифицируют. Если вы сделали такую доходность на 100% капитала, значит вы игрок, а не инвестор, и рано или поздно все потеряете.

Я тоже три года назад был уверен, что будет дешеветь и говорил об этом. Прогноз не оправдался. И что теперь? При этом я не помню четко сформулированных прогнозов, что будет дорожать, от тех, кто сейчас гыгыкает о "парапланировании". Может ошибаюсь, за форумом не слежу ежедневно.Купил в 2018 году квартиру только потому, что нашел то, что на тот момент хотел. При этом, был тогда уверен, что массовый сегмент долгосрочно будет дешеветь, так как расти, как мне казалось, не на чем. Тогда думал так. Сейчас понимаю, что рост инфляционный, но рост.