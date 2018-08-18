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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:28
zРадио написав: artlife написав:
Я тоже три года назад был уверен, что будет дешеветь и говорил об этом
Со своей стороны замечу, что ближайших предпосылок падения КРЖН в 2019-м году (т.е. 3 года) я не видел. Их сформировала пандемия, обрушившая производство и занятость, а мнимое благополучие зиждется исключительно на дешевом долларе, время которого подходит к концу. В мае я оценил сроки коррекции как промежуток 18-30 месяцев с момента начала коронакризиса. Если окажется, что несколько промазал - легко это признаю
Вы скажите, весной 2020, по вашему, таки были хаи? Вы по прежнему оцениваете снижение от уровней мая 2020?
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:28
antey1969 написав:
Он просто очень товарыськый помичнык, посол доброй воли и профессиональный собеседник в одном флаконе. С такими людьми я бы не спорил в принципе - черевато.
Ну не профессионален в некоторых областях и при этом упрям, так с кем не бывает... у нас сейчас сплошь самокатчики в верхах рулят, и ничего - пыхтим еще как-то помаленьку.
Хохма в другом.
Рано или поздно начнется коррекция цен по причине черного лебедя или просто перераздутости пузыря. Вот как Вы тогда будете ЗРадио в его торжествующие глаза смотреть?
Как нашкодивший пацан, однозначно!
Даже сломанные циферблатные часы показывают пару раз в сутки абсолютно точное время)))
Позволю себе переопубликовать ответ. Сабж завистливо обвиняет другого форумчанина в том, чем того наделили модераторы, и при этом трусливо жалуется, что оказался оскорбленным...Фу.
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Необязательно выставлять свою мелочность напоказ. Не я вешал медали себе на шею, а от двух даже сам отказался, попросив модератора их забрать, чтобы кто-то вашего "калибра" не изошел на говно
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:31
Faceless написав:
Вы скажите, весной 2020, по вашему, таки были хаи? Вы по прежнему оцениваете снижение от уровней мая 2020?
Март 2020-го был (как впоследствии оказалось) наивысшей точкой 2020-го. В 2021-м же рынок вырос на 15% в гривне и 20% в долларах
PS: только не делайте удивленный вид, что для вас такая моя позиция - открытие. В 2021-м я не отрицал рост недвижимости в 2021-м. Наоборот, регулярно публиковал данные, подтверждающие рост
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 01 січ, 2022 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:33
zРадио написав: Faceless написав:
Вы скажите, весной 2020, по вашему, таки были хаи? Вы по прежнему оцениваете снижение от уровней мая 2020?
Март 2020-го был (как впоследствии оказалось) наивысшей точкой 2020-го. В 2021-м же рынок вырос на 15% в гривне и 20% в долларах
PS: только не делайте удивленный вид, что весь 2021-й я отрицал рост недвижимости в 2021-м. Это будет напускным троллингом
Так это, с каких уровней, по вашему, мы должны падать, чтобы рухнуть в ближайшие 9 месяцев?
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:38
baraka написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
Если в США - это не редкое явление, то у нас только аномально моральные председатели правления не будут пилить. И рано или поздно, начнут появляться ОСББ, которые правители довели до ручки и кредиторы начинают процесс отчуждения собственности ОСББ, а это ....правильно! Не чернильный прибор и печатная машинка. Это - сама недвига. То есть, сначала дом пойдет под внещнее управление, а потом внешний правитель будет доить и в хвост и в гриву.
не-не, ОСББ - это аналог ООО, и квартиры не передаются в уставной капитал (упаси боже).
Поэтому если председатель довёл ОСББ до ручки (при попустительсте жителей) - то максимум это банкротство ОСББ с отключением от коммуникаций (что можно восстановить).
Квартира как была вашей, так и остаётся.
В НЙ коопы появились не на голом месте. Сначала были дома, где каждый владел своей квартирой, потом они объединились в коопы. Еще встречаются коопы, в которых некоторые квартиры не состоят в коопе.
Так что думайте очень крепко куда это может завести.
То что вы видите картинку - это одно. Но все может меняться.
Надо быть не очень умным, чтобы так рисковать.
Я не говорю, что именно так и будет. Но это вполне может быть.
Посмотрим, что будет через несколько лет.
Организлвать осбб - недолго. Вылезти из этого, думаю, будет невозможно.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:40
baraka написав:
а так реально хотелось подискутировать, поразмышлять, услышать контр-аргументы, эх
Какие тут поводы для дискуссии? Я никогда не считал себя самым умным. Самые умные уже давно все на игровых автоматах или в казино все спустили.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:40
Ромасик написав: rjkz написав: Ромасик написав:
то єврику до 2030 будут достраивать
а сейчас в Патриотике сдают два дома по 500-600 квартир.
Какие?
16 и 26
У меня знакомые в Синевире застряли уже года 3 как.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:40
Faceless написав:
Так это, с каких уровней, по вашему, мы должны падать, чтобы рухнуть в ближайшие 9 месяцев?
А почему март 2020-го не может оставаться baseline-ом? Потому что вы не верите, что рынок к тем уровням хотя бы вернется? Ну ок, уважаю ваше право не верить, а сам продолжаю считать, что фундамента для роста рынка выше тех уровней не существует, и текущие цены являются спекуляцией, как цены на большинство активов, всегда хорошо отвечающих обвалом на сокращение предложения денег
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 01 січ, 2022 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:42
поймал себя на мысли, что почти все тут какие-то озабоченные своим самолюбием
долгое время пытаются мочить зРадио на тему его прогноза, хотя: а) время ещё не пришло б) свой прогноз дать боятся.
ну даже если вы окажетесь правы (а зРадио нет) - ну круто, но что от этого у вас изменится ? ещё больше самолюбия появится ? И что это вам даст ?
вы бы лучше спросили себя (и попытались разобраться) - а какие причины могут привести к тому, что прогоз зРадио зафейлится? А какие причины приведут к тому, что прогноз сбудется ? Как минимум вы получите знания (а не увеличите своё ЧСВ, дальнейший рост которого вам будет только мешать).
Вот если бы мы обсуждали причины, возможные следствия, вероятности, выкладывали графики влияющих факторов, искали корреляции, проводили аналогии - о, тогда бы эта ветка была классной. А так, вы пока чешете ЧСВ себе и друг-другу, тупо тратите время ни на что.
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