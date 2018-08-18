baraka написав:

поймал себя на мысли, что почти все тут какие-то озабоченные своим самолюбиемдолгое время пытаются мочить зРадио на тему его прогноза, хотя: а) время ещё не пришло б) свой прогноз дать боятся.ну даже если вы окажетесь правы (а зРадио нет) - ну круто, но что от этого у вас изменится ? ещё больше самолюбия появится ? И что это вам даст ?вы бы лучше спросили себя (и попытались разобраться) - а какие причины могут привести к тому, что прогоз зРадио зафейлится? А какие причины приведут к тому, что прогноз сбудется ? Как минимум вы получите знания (а не увеличите своё ЧСВ, дальнейший рост которого вам будет только мешать).Вот если бы мы обсуждали причины, возможные следствия, вероятности, выкладывали графики влияющих факторов, искали корреляции, проводили аналогии - о, тогда бы эта ветка была классной. А так, вы пока чешете ЧСВ себе и друг-другу, тупо тратите время ни на что.