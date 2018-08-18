Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:поймал себя на мысли, что почти все тут какие-то озабоченные своим самолюбием
долгое время пытаются мочить зРадио на тему его прогноза, хотя: а) время ещё не пришло б) свой прогноз дать боятся.
ну даже если вы окажетесь правы (а зРадио нет) - ну круто, но что от этого у вас изменится ? ещё больше самолюбия появится ? И что это вам даст ?
вы бы лучше спросили себя (и попытались разобраться) - а какие причины могут привести к тому, что прогоз зРадио зафейлится? А какие причины приведут к тому, что прогноз сбудется ? Как минимум вы получите знания (а не увеличите своё ЧСВ, дальнейший рост которого вам будет только мешать).
Вот если бы мы обсуждали причины, возможные следствия, вероятности, выкладывали графики влияющих факторов, искали корреляции, проводили аналогии - о, тогда бы эта ветка была классной. А так, вы пока чешете ЧСВ себе и друг-другу, тупо тратите время ни на что.
они пишут про рост с 2020. Но там до восстребования в гривне было 15% (чистые - 12%). Потом 10%(8%) - это деньги, которые, можно снять в любой момент...
Faceless написав:Так это, с каких уровней, по вашему, мы должны падать, чтобы рухнуть в ближайшие 9 месяцев?
А почему март 2020-го не может оставаться baseline-ом? Потому что вы не верите, что рынок к тем уровням хотя бы вернется? Ну ок, уважаю ваше право не верить, а сам продолжаю считать, что фундамента для роста рынка выше тех уровней не существует, и текущие цены являются спекуляцией, как цены на большинство активов, всегда хорошо отвечающих обвалом на сокращение предложения денег
Ну то есть, март 2020, по вашему, не хай за последний цикл, максимум хвй за 2020 год (и то вряд ли как по мне), но вы предлагаете его брать за бейзлайн. Я ввс правильно понимаю? И минус 20-40% вы ждёте от этого бейзлайна?
Касательно меня - я не готов заявлять, что рынок не вернётся к уровням марта 2020 вообще никогда, но я уверен, что он не вернётся к этим уровням в 2022. Не то, что упадёт ниже, даже до них не снизится. Мой прогноз на конец 2022 вроде бы зафиксировал Барака, он не менялся. Ну, вы фундамента не видите. А я вижу, что деньги обесцениваются настолько быстро, то рост долларовых цен вполне естесственен, рост стоимости энергоносителей ещё быстрее, металл тоже не дешевеет особо. Ну, пусть это все будет спекуляцией, я ж не против.
У меня есть свой ответ на поставленный вами вопрос (возможно, излишне тщеславный, но объективно оценить это смогут только люди со стороны).
Потому что зРадио для этой одеревенелой секты - еретик. Как Коперник, обрушившийся со своим гелиоцентризмом на библейское болото догм и верований в плоскую Землю, являющуюся центром всего. Их любимое "альтернатив инвестициям в недвижимость не существует" никому ничего не напоминает?
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 01 січ, 2022 23:58, всього редагувалось 2 разів.
интересное замечание в разрезе возможности залога/отчуждения земли. Там есть разница между собственностью ОСББ как юрлца и общей собственностью жильцов как физлиц.
Я вам так скажу, правление может создать очень некомфортные условия даже без того, чтобы залезть в карман жильцов. Например, я знаю дом, где надстроили над трансформаторной этаж и сдали пока под офис, знаю где сдали часть территории под кафе и музыка до утра на весь двор. У знакомых была квартира на первом этаже, а подвал сдали по магазин одежды, знакомые как-то залили подвал...пардон, магазин одежды, и в результате, лишились квартиры на Саксаганского, зато на оставшиеся деньги купили замечательный хрущ на Сырце. Если-бы там был просто подвал, то они все еще коптили небо в Центре Киева.
baraka написав:долгое время пытаются мочить зРадио на тему его прогноза
Когда человек ошибся, он или признает ошибку, или тихо сливается, либо продолжает упорствовать, все перекручивая и пытаясь выставить других идиотами. Вот с последней линии поведения все смеются.
КРЖН имеет очень яркую историю сливов риелторов, продажников и просто верунов в вечный (длительный) даражай, тихо сливавших после загона людей в бетон на ценовых пиках.
Не читал еще форум, но могу себе представить, как и экзальтированные растишки, и легкомысленные обыватели в 2008-м досрочно признавали ошибкой прогнозы коррекции КРЖН, сделанные в 2006-2007 гг. Просто первые делали это с занудством Влада442, или агрессией Прохожего, а вторые - тоном сторонних наблюдателей
baraka написав:долгое время пытаются мочить зРадио на тему его прогноза
Когда человек ошибся, он или признает ошибку, или тихо сливается, либо продолжает упорствовать, все перекручивая и пытаясь выставить других идиотами. Вот с последней линии поведения все смеются.
КРЖН имеет очень яркую историю сливов риелторов, продажников и просто верунов в вечный (длительный) даражай, тихо сливавших после загона людей в бетон на ценовых пиках.
Не читал еще форум, но могу себе представить, как и экзальтированные растишки, и легкомысленные обыватели в 2008-м досрочно признавали ошибкой прогнозы коррекции КРЖН, сделанные в 2006-2007 гг. Просто первые делали это с занудством Влада442, или агрессией Прохожего, а вторые - тоном сторонних наблюдателей
UA написав:У меня в домах с ОСББ цена и ликвидность объектов резко прибавила. Карман голосует против коммунальных Управляющих компаний
Из всех моих объектов, я могу рассматривать продажу только веника при условии, что рост цены+аренда перекроет весь пройоп. Но это будет нескоро.
Веник есть смысл продавать после открытия метро. По моему опытов других объектов куда протянули метро - рост ценника 20% в течении месяца после перерепезания красной ленточки.
rjkz написав:Еще один момент. Я думаю, к нам это тоже придет.В американских коопах, при продаже платится флип такс. Это сбор, который идет на развитие коопа. Так сказать, налог на выход. Обычно он около 6%, но бывает и 25. Некисло? Продать и четверть отстегнуть коопу? Много где аренда запрещена. Где-то разрешена близким родственникам, где-то можно сдавать, но с одобрения соискателя бордом (правлением), где-то можно сдавать но не раньше чем через 2 года собственного проживания. Есть штрафы за нарущения правил коопа. Эти правила иногда верх идиотизма. И эти правила могут меняться просто голосованием борда. Поэтому я представляю куда это может завести. Подумайте - оно Вам надо? Все что не может/не хочет делать ЖЭК/УК, можно сделать самому или скооперировавшись с соседями.
В Украине большая проблема, что вообще нет правил проживания в многоквартирных домах. В концептуальных новостроях с модными МОПами нельзя просто так прийти к соседу шумящему вечером - ночью и попросить вести не как шахтеры на отдыхе в Мариуполе или Бердянске. Попросить конечно можно но кто ж отреагирует? Охрану ЖК и полицию наXУЙ посылают. Контингент только язык целебных люлей понимает.
Или оставленные вонючие пакеты с мусором под дверью в МОПах. Только звонок в дверь и закидывание пакета назад в квартиру, иначе не понимают. Спецконтингент
+1 1. Я именно так себе это и представлял. Есть еще одна беспроигрыщная стратегия, хоть может и не оптимальная. Бесконечная аренда. Рано или поздно пройоп закрывается и идет генерация дохода. На случай, если деньги понадобятся,можно и продать. 2. Я может уже не в тренде, как мне тут намекнули, но "МЛАДёЖь", прокачанная курсами личностного роста,своей бОрзостью ставит сам факт своей жизни под вопрос. Я не знаю, или мне так повезло с окружением, или это особенность возрастной группы, но в моем окружении люди, стремящиеся избегать конфликтов на ровном месте.
rjkz А на каком основании Ваши знакомые переехали с Саксаганского? Неужели залитый магазин выселил их из единственного жилья на основании ущерба(и не факт что не от труб непоменянных в своё время ЖЭКом)?