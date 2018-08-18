Додано: Нед 02 січ, 2022 01:09

Voistov написав: rjkz написав: Voistov написав:





Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.

До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки. Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.

Я-бы не был столь категоричен, да, совковые лифты - не верх совершенства, но основные претензии - кабины.

Еще раз - я не помню проблем с лифтом у друзей в сталинке. Я-бы не был столь категоричен, да, совковые лифты - не верх совершенства, но основные претензии - кабины.Еще раз - я не помню проблем с лифтом у друзей в сталинке.

Восприму любые аргументы и поменяю своё видение в случае если аргументы разумны и весомы.Не понимаю, что вы хотите сказать?[/quote]да все очень просто.Лифт - это не только и не столько кабина в которой вы едете.Даже машина имеет один порядок надежности.Вся соль в автоматике, которая находится в машинном отделении на или под крышей.Электродвигатели имеют довольно большой ресурс. Причем в старых домах был большой запас по нагрузке. Так раньше расчитывали. Округляли в бОльшую сторону, поправочные коэффициенты, которые один на другой накладывались и тд.Вот возле меня 2 сталинки. В одной 6 этажей, во второй 7. По 2 квартиры на этаже. Нетрудно посчитать нагрузку на лифт? И на другом конце здравого смысла 30-ти этажные стены с 15 квартирами на этаже. Скажите, сколько лет еще будет работать штучный лифт в сталинке, в котором трос раза в 2 толще необходимого и двигатель мощнее раза в 4 необходимого, из автоматики только механический ограничитель скорости (он срабатывает при обрыве троса) и перегруз (но перегрузить крохотную кабину сталинки - это надо постараться).В новых лифтах нет такого ненужного запаса прочности, как в сталинках - автоматизированный расчет дает возможность не перезакладываться на коэффициентах и округлениях в бОльшую сторону в такой мере как в сталинках.Многоуровневая защита - электронная, хотя ограничитель скорости все еще механический (и это хорощо). Но основное, это то, что на механику идет гораздо бОльшая нагрузка на единицу мощности.То есть,это можно сравнить как не новый грузовик возит по 2-3 человека на расстояние прямой видимости, делая 5-10 рейсов в день и марщрутка работающая на износ, постоянно со 100+ % загруза без остановки. Она все еще блестит кабиной, но когда она скажет гав, то окажется, что ламповый лифт в сталинке, где дверь с сеткой надо самому открывать и закрывать, работает шо глухонемой.Отис - это приятная кабинка и недорогая механика.Кон и Шиндлер - это действительно качественная и долговечная техника. Но оооочень дорогая.В Рэдиссоне стоят Коны.