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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 02 січ, 2022 01:09
Voistov написав: rjkz написав: Voistov написав:
Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.
Я-бы не был столь категоричен, да, совковые лифты - не верх совершенства, но основные претензии - кабины.
Еще раз - я не помню проблем с лифтом у друзей в сталинке.
Восприму любые аргументы и поменяю своё видение в случае если аргументы разумны и весомы.
Не понимаю, что вы хотите сказать?[/quote]
да все очень просто.
Лифт - это не только и не столько кабина в которой вы едете.
Даже машина имеет один порядок надежности.
Вся соль в автоматике, которая находится в машинном отделении на или под крышей.
Электродвигатели имеют довольно большой ресурс. Причем в старых домах был большой запас по нагрузке. Так раньше расчитывали. Округляли в бОльшую сторону, поправочные коэффициенты, которые один на другой накладывались и тд.
Вот возле меня 2 сталинки. В одной 6 этажей, во второй 7. По 2 квартиры на этаже. Нетрудно посчитать нагрузку на лифт? И на другом конце здравого смысла 30-ти этажные стены с 15 квартирами на этаже. Скажите, сколько лет еще будет работать штучный лифт в сталинке, в котором трос раза в 2 толще необходимого и двигатель мощнее раза в 4 необходимого, из автоматики только механический ограничитель скорости (он срабатывает при обрыве троса) и перегруз (но перегрузить крохотную кабину сталинки - это надо постараться).
В новых лифтах нет такого ненужного запаса прочности, как в сталинках - автоматизированный расчет дает возможность не перезакладываться на коэффициентах и округлениях в бОльшую сторону в такой мере как в сталинках.
Многоуровневая защита - электронная, хотя ограничитель скорости все еще механический (и это хорощо). Но основное, это то, что на механику идет гораздо бОльшая нагрузка на единицу мощности.
То есть,это можно сравнить как не новый грузовик возит по 2-3 человека на расстояние прямой видимости, делая 5-10 рейсов в день и марщрутка работающая на износ, постоянно со 100+ % загруза без остановки. Она все еще блестит кабиной, но когда она скажет гав, то окажется, что ламповый лифт в сталинке, где дверь с сеткой надо самому открывать и закрывать, работает шо глухонемой.
Отис - это приятная кабинка и недорогая механика.
Кон и Шиндлер - это действительно качественная и долговечная техника. Но оооочень дорогая.
В Рэдиссоне стоят Коны.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 02:35
baraka написав: Vlad442 написав:
Умные люди диверсифицируют.
а если взглянуть под таким углом ?
Широкая диверсификация — это признание себе и рынку в том, что вы не самый умный.
Широкая диверсификация — это не преимущество, а одна из стратегий управления риском.
то есть - диферсификация не обязательно говорит про умность, это обычность, которая выбрала типичную стартегию. А поскольку диверсификацию выбирает большинство, то диверсификация - это посредственность.
Vlad442 написав:
В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете.
я могу назвать только одно отличие между виртуальным и тренировочным счётом, и оно не зависит от внешних факторов (если мы говорим о нормальном брокере). Возможно вы знаете больше отличий ? Назовёте ?
1.Только полный идиот может себя считать САМЫМ умным.
2. Умные люди таки диверсифицируют. Другое дело, что нельзя быть умным во всем. Я дремучего понятия не имею в том, что знает зРадио. Но мне более-менее понятен консервативный актив в недвиге, где опять-же я не занимаюсь спекуляцией. Я неплохо понимаю пару евро-доллар, но у меня соверщенно не срастается со всеми остальными валютами.
Иными словами, умный человек понимает, что его знания и возможности ограничены и естественное стремление минимизировать риски тоже присущи умным. Идиоты считают, что они все знают обо всем и играют в азартные игры.
Зачем покупать недвигу, делать там ремонт, париться траблами с арендаторами, если намного эффективнее зайти в казино, все поставить на зеро и снять куш. И так каждый день. С той-же недвигой есть еще стратегии намного доходнее, намного геморнее и с бОльшим риском. Некоторые этим занимаются, но когда они влетят - никто не знает.
3. Я использовал две свои доморощенные стратегии на демо-форексе на паре евро-доллар и каждый раз многократно увеличивал капитал. То же самое у меня получалось на паре евро-доллар в карманном "форексе". Но я читал про множество людей, успещных на демосчете и спустивших много тысяч баксов в реале. Часто их просто кидали "кухни". К меня все примитивно - взял кэщ зеленый, поменял на евро, потом евро на бакс. И так далее. Главное, не продавать дешевле, чем купил. В самом худшем случае, останешся с одной из 2-х твердых валют в кармане.
На них можно что-то купить без потерь или европейское или американское.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 03:10
барабашов написав:rjkz
А на каком основании Ваши знакомые переехали с Саксаганского? Неужели залитый магазин выселил их из единственного жилья на основании ущерба(и не факт что не от труб непоменянных в своё время ЖЭКом)?
Хозяин магазина подал в суд на какой-то астрономический ущерб.
Суд у нас самый справедливый и вынес в их пользу решение.
Знакомые (дальние-дальние родственники) - люди в возрасте, не очень зубастные и практичные. И не очень состоятельные. Все это проглотили, продали пока у них не забрали (потому что все это сопровождалось агрессивным психологическим давлением), отдали часть денег, на оставшееся купили 3-к хрущ на Сырце.
Я это узнал не от них, я их видел может раз или 2 в жизни, а от родственников, с которыми постоянно общаюсь и которые пытались им в силу своих сил помочь.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 03:18
rjkz написав:
3. Я использовал две свои доморощенные стратегии на демо-форексе на паре евро-доллар и каждый раз многократно увеличивал капитал. То же самое у меня получалось на паре евро-доллар в карманном "форексе". Но я читал про множество людей, успещных на демосчете и спустивших много тысяч баксов в реале. Часто их просто кидали "кухни". К меня все примитивно - взял кэщ зеленый, поменял на евро, потом евро на бакс. И так далее. Главное, не продавать дешевле, чем купил. В самом худшем случае, останешся с одной из 2-х твердых валют в кармане.
На них можно что-то купить без потерь или европейское или американское.
а зачем Вам сдалась недвига?
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