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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 02 січ, 2022 01:09
Voistov написав: rjkz написав: Voistov написав:
Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.
Я-бы не был столь категоричен, да, совковые лифты - не верх совершенства, но основные претензии - кабины.
Еще раз - я не помню проблем с лифтом у друзей в сталинке.
Восприму любые аргументы и поменяю своё видение в случае если аргументы разумны и весомы.
Не понимаю, что вы хотите сказать?[/quote]
да все очень просто.
Лифт - это не только и не столько кабина в которой вы едете.
Даже машина имеет один порядок надежности.
Вся соль в автоматике, которая находится в машинном отделении на или под крышей.
Электродвигатели имеют довольно большой ресурс. Причем в старых домах был большой запас по нагрузке. Так раньше расчитывали. Округляли в бОльшую сторону, поправочные коэффициенты, которые один на другой накладывались и тд.
Вот возле меня 2 сталинки. В одной 6 этажей, во второй 7. По 2 квартиры на этаже. Нетрудно посчитать нагрузку на лифт? И на другом конце здравого смысла 30-ти этажные стены с 15 квартирами на этаже. Скажите, сколько лет еще будет работать штучный лифт в сталинке, в котором трос раза в 2 толще необходимого и двигатель мощнее раза в 4 необходимого, из автоматики только механический ограничитель скорости (он срабатывает при обрыве троса) и перегруз (но перегрузить крохотную кабину сталинки - это надо постараться).
В новых лифтах нет такого ненужного запаса прочности, как в сталинках - автоматизированный расчет дает возможность не перезакладываться на коэффициентах и округлениях в бОльшую сторону в такой мере как в сталинках.
Многоуровневая защита - электронная, хотя ограничитель скорости все еще механический (и это хорощо). Но основное, это то, что на механику идет гораздо бОльшая нагрузка на единицу мощности.
То есть,это можно сравнить как не новый грузовик возит по 2-3 человека на расстояние прямой видимости, делая 5-10 рейсов в день и марщрутка работающая на износ, постоянно со 100+ % загруза без остановки. Она все еще блестит кабиной, но когда она скажет гав, то окажется, что ламповый лифт в сталинке, где дверь с сеткой надо самому открывать и закрывать, работает шо глухонемой.
Отис - это приятная кабинка и недорогая механика.
Кон и Шиндлер - это действительно качественная и долговечная техника. Но оооочень дорогая.
В Рэдиссоне стоят Коны.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 02:35
baraka написав: Vlad442 написав:
Умные люди диверсифицируют.
а если взглянуть под таким углом ?
Широкая диверсификация — это признание себе и рынку в том, что вы не самый умный.
Широкая диверсификация — это не преимущество, а одна из стратегий управления риском.
то есть - диферсификация не обязательно говорит про умность, это обычность, которая выбрала типичную стартегию. А поскольку диверсификацию выбирает большинство, то диверсификация - это посредственность.
Vlad442 написав:
В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете.
я могу назвать только одно отличие между виртуальным и тренировочным счётом, и оно не зависит от внешних факторов (если мы говорим о нормальном брокере). Возможно вы знаете больше отличий ? Назовёте ?
1.Только полный идиот может себя считать САМЫМ умным.
2. Умные люди таки диверсифицируют. Другое дело, что нельзя быть умным во всем. Я дремучего понятия не имею в том, что знает зРадио. Но мне более-менее понятен консервативный актив в недвиге, где опять-же я не занимаюсь спекуляцией. Я неплохо понимаю пару евро-доллар, но у меня соверщенно не срастается со всеми остальными валютами.
Иными словами, умный человек понимает, что его знания и возможности ограничены и естественное стремление минимизировать риски тоже присущи умным. Идиоты считают, что они все знают обо всем и играют в азартные игры.
Зачем покупать недвигу, делать там ремонт, париться траблами с арендаторами, если намного эффективнее зайти в казино, все поставить на зеро и снять куш. И так каждый день. С той-же недвигой есть еще стратегии намного доходнее, намного геморнее и с бОльшим риском. Некоторые этим занимаются, но когда они влетят - никто не знает.
3. Я использовал две свои доморощенные стратегии на демо-форексе на паре евро-доллар и каждый раз многократно увеличивал капитал. То же самое у меня получалось на паре евро-доллар в карманном "форексе". Но я читал про множество людей, успещных на демосчете и спустивших много тысяч баксов в реале. Часто их просто кидали "кухни". К меня все примитивно - взял кэщ зеленый, поменял на евро, потом евро на бакс. И так далее. Главное, не продавать дешевле, чем купил. В самом худшем случае, останешся с одной из 2-х твердых валют в кармане.
На них можно что-то купить без потерь или европейское или американское.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 03:10
барабашов написав:rjkz
А на каком основании Ваши знакомые переехали с Саксаганского? Неужели залитый магазин выселил их из единственного жилья на основании ущерба(и не факт что не от труб непоменянных в своё время ЖЭКом)?
Хозяин магазина подал в суд на какой-то астрономический ущерб.
Суд у нас самый справедливый и вынес в их пользу решение.
Знакомые (дальние-дальние родственники) - люди в возрасте, не очень зубастные и практичные. И не очень состоятельные. Все это проглотили, продали пока у них не забрали (потому что все это сопровождалось агрессивным психологическим давлением), отдали часть денег, на оставшееся купили 3-к хрущ на Сырце.
Я это узнал не от них, я их видел может раз или 2 в жизни, а от родственников, с которыми постоянно общаюсь и которые пытались им в силу своих сил помочь.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 03:18
rjkz написав:
3. Я использовал две свои доморощенные стратегии на демо-форексе на паре евро-доллар и каждый раз многократно увеличивал капитал. То же самое у меня получалось на паре евро-доллар в карманном "форексе". Но я читал про множество людей, успещных на демосчете и спустивших много тысяч баксов в реале. Часто их просто кидали "кухни". К меня все примитивно - взял кэщ зеленый, поменял на евро, потом евро на бакс. И так далее. Главное, не продавать дешевле, чем купил. В самом худшем случае, останешся с одной из 2-х твердых валют в кармане.
На них можно что-то купить без потерь или европейское или американское.
а зачем Вам сдалась недвига?
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Додано: Нед 02 січ, 2022 04:55
proftpd66 написав: rjkz написав:
3. Я использовал две свои доморощенные стратегии на демо-форексе на паре евро-доллар и каждый раз многократно увеличивал капитал. То же самое у меня получалось на паре евро-доллар в карманном "форексе". Но я читал про множество людей, успещных на демосчете и спустивших много тысяч баксов в реале. Часто их просто кидали "кухни". К меня все примитивно - взял кэщ зеленый, поменял на евро, потом евро на бакс. И так далее. Главное, не продавать дешевле, чем купил. В самом худшем случае, останешся с одной из 2-х твердых валют в кармане.
На них можно что-то купить без потерь или европейское или американское.
а зачем Вам сдалась недвига?
Диверсификация. И в тяжелые времена она помогала.
На старости лет, никто не знает что с нами будет.
Пусть будет.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 08:40
zРадио написав:
Со своей стороны замечу, что ближайших предпосылок падения КРЖН в 2019-м году (т.е. 3 года) я не видел. Их сформировала пандемия, обрушившая производство и занятость, а мнимое благополучие зиждется исключительно на дешевом долларе, время которого подходит к концу. В мае я оценил сроки коррекции как промежуток 18-30 месяцев с момента начала коронакризиса. Если окажется, что несколько промазал - легко это признаю
Бестыжее трепло.
Ты тут годами говорил, что "обвал неминуемо прямо завтра". А потом позорно обгадившись вдруг выдумал, что имел в виду это завтра через 18-30 месяцев.
Не хочется тратить время, чтоб поднять твои дришли и натыкать в них твою рожу.
Хотя некоторые тут это периодически уже делали. А тебе ни капельки не стыдно. Аналитик сраный.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 08:45
zРадио написав:
В 2021-м я не отрицал рост недвижимости в 2021-м. Наоборот, регулярно публиковал данные, подтверждающие рост
Какая наглость. Ты забыл свои бредовые росказни, что Украина летит в тар-тарары, рынок камнем вниз, никаких фундаменталий, люди живут с помоек и одеваются в секонд-хенде???!!!
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Додано: Нед 02 січ, 2022 09:46
rjkz написав:
Я все это знаю.
Но
"Все течет, все изменяется".
И ОСББ - это не совсем ООО, как писали выще.
Когда только ввели налог на недвигу, тут тоже писали - копейки, можем себе позволить. Я сразу написал, что копейки сейчас. Потом будет рост ставки налога и расщирение базы, с которой сниматься будет налог. ТАК и происходит.
Как видим, все меняется.
Я не удивлюсь, если через несколько лет, расходы по владению недвиги выйдут на один порядок с арендой.
ООО, я так понял, в плане ограниченной ответственности (имуществом). То так и есть. Имущества нет.
При чем тут налоги не совсем понятно.
Да, в будущем жильцы должны полностью удерживать свой дом.
Теоретически сейчас все
владельцы квартир (но не ОСББ) могут собраться и заложить свой дом в банк или продать с потрохами.
rjkz написав:
Я вам так скажу, правление может создать очень некомфортные условия даже без того, чтобы залезть в карман жильцов.
Например, я знаю дом, где надстроили над трансформаторной этаж и сдали пока под офис, знаю где сдали часть территории под кафе и музыка до утра на весь двор.
ОСББ - это общее собрание жильцов. Если большинство все устраивает, то почему бы и нет? Если не устраивает - то время сносить ОСББ. Это примерно как выбрать боксера мером, а потом его хаять
rjkz написав:
У знакомых была квартира на первом этаже, а подвал сдали по магазин одежды, знакомые как-то залили подвал...пардон, магазин одежды, и в результате, лишились квартиры на Саксаганского, зато на оставшиеся деньги купили замечательный хрущ на Сырце. Если-бы там был просто подвал, то они все еще коптили небо в Центре Киева.
Если бы... Если бы следили за состоянием квартиры...
UA написав:
В Украине большая проблема, что вообще нет правил проживания в многоквартирных домах.
В концептуальных новостроях с модными МОПами нельзя просто так прийти к соседу шумящему вечером - ночью и попросить вести не как шахтеры на отдыхе в Мариуполе или Бердянске. Попросить конечно можно но кто ж отреагирует?
Охрану ЖК и полицию наXУЙ посылают.
Контингент только язык целебных люлей понимает.
Или оставленные вонючие пакеты с мусором под дверью в МОПах.
Только звонок в дверь и закидывание пакета назад в квартиру, иначе не понимают.
Спецконтингент
В совпдеии для этого были специальные плакаты типа "Товарищи, закрывайте двери. Берегите тепло". В современном толерантном мире они бы тоже не помешали для рогулей. Но не толерантно писать такие инструкции среди интеллигентных людей, которые априори считаются воспитанными и такие нструкции унижают их честь.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 10:28
zРадио написав: Faceless написав:
Вы скажите, весной 2020, по вашему, таки были хаи? Вы по прежнему оцениваете снижение от уровней мая 2020?
Март 2020-го был (как впоследствии оказалось) наивысшей точкой 2020-го. В 2021-м же рынок вырос на 15% в гривне и 20% в долларах
PS: только не делайте удивленный вид, что для вас такая моя позиция - открытие. В 2021-м я не отрицал рост недвижимости в 2021-м. Наоборот, регулярно публиковал данные, подтверждающие рост
😂
Це там де відосік як тапки в сальто одягає чи
про нескінченні простині китайського забудовника що ось-ось і нам капець?
Ти пробив дно
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