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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9196919791989199

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:- "ОЙ-ОЙ! А то что будет?
- "Купите себе частный дом и устраивайте свои порядки"
- "Это многоквартирный дом, а не чей-то личный"

А що їм(сусідам) на це відповідати?
Бо, як скажеш їм - "то тільки рагулі/бидло таке каже і так поводиться" - то вони починають ще більше биктувати.

То як їм доводити так, щоб вони ЗМІНЮВАЛИСЬ на краще, а не агресували на зауваження?
Є рецепт? :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:53

  Успіх написав:
  UA написав:- "ОЙ-ОЙ! А то что будет?
- "Купите себе частный дом и устраивайте свои порядки"
- "Это многоквартирный дом, а не чей-то личный"

А що їм(сусідам) на це відповідати?
Бо, як скажеш їм - "то тільки рагулі/бидло таке каже і так поводиться" - то вони починають ще більше биктувати.

То як їм доводити так, щоб вони ЗМІНЮВАЛИСЬ на краще, а не агресували на зауваження?
Є рецепт? :D

Є. І відносно не дорого.
https://prom.ua/p429906630-bita-bejsbol ... nnaya.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:03

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  UA написав:- "ОЙ-ОЙ! А то что будет?
- "Купите себе частный дом и устраивайте свои порядки"
- "Это многоквартирный дом, а не чей-то личный"

А що їм(сусідам) на це відповідати?
Бо, як скажеш їм - "то тільки рагулі/бидло таке каже і так поводиться" - то вони починають ще більше биктувати.

То як їм доводити так, щоб вони ЗМІНЮВАЛИСЬ на краще, а не агресували на зауваження?
Є рецепт? :D

Є. І відносно не дорого.
https://prom.ua/p429906630-bita-bejsbol ... nnaya.html

Слишком длинная. Долярчика будет больно, когда запихнут ему ее.
Hotab
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