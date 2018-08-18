Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:28
UA написав:
- "ОЙ-ОЙ! А то что будет?
- "Купите себе частный дом и устраивайте свои порядки"
- "Это многоквартирный дом, а не чей-то личный"
А що їм(сусідам) на це відповідати?
Бо, як скажеш їм - "то тільки рагулі/бидло таке каже і так поводиться" - то вони починають ще більше биктувати.
То як їм доводити так, щоб вони ЗМІНЮВАЛИСЬ на краще, а не агресували на зауваження?
Є рецепт?
Успіх
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Додано: Нед 02 січ, 2022 11:53
Успіх написав: UA написав:
- "ОЙ-ОЙ! А то что будет?
- "Купите себе частный дом и устраивайте свои порядки"
- "Это многоквартирный дом, а не чей-то личный"
А що їм(сусідам) на це відповідати?
Бо, як скажеш їм - "то тільки рагулі/бидло таке каже і так поводиться" - то вони починають ще більше биктувати.
То як їм доводити так, щоб вони ЗМІНЮВАЛИСЬ на краще, а не агресували на зауваження?
Є рецепт?
Є. І відносно не дорого.
https://prom.ua/p429906630-bita-bejsbol ... nnaya.html
Bolt
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Додано: Нед 02 січ, 2022 12:03
Bolt написав: Успіх написав: UA написав:
- "ОЙ-ОЙ! А то что будет?
- "Купите себе частный дом и устраивайте свои порядки"
- "Это многоквартирный дом, а не чей-то личный"
А що їм(сусідам) на це відповідати?
Бо, як скажеш їм - "то тільки рагулі/бидло таке каже і так поводиться" - то вони починають ще більше биктувати.
То як їм доводити так, щоб вони ЗМІНЮВАЛИСЬ на краще, а не агресували на зауваження?
Є рецепт?
Є. І відносно не дорого.
https://prom.ua/p429906630-bita-bejsbol ... nnaya.html
Слишком длинная. Долярчика будет больно, когда запихнут ему ее.
Hotab
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