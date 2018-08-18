А що їм(сусідам) на це відповідати?
Бо, як скажеш їм - "то тільки рагулі/бидло таке каже і так поводиться" - то вони починають ще більше биктувати.
То як їм доводити так, щоб вони ЗМІНЮВАЛИСЬ на краще, а не агресували на зауваження?
Є рецепт?
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Додано: Нед 02 січ, 2022 11:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А що їм(сусідам) на це відповідати?
Бо, як скажеш їм - "то тільки рагулі/бидло таке каже і так поводиться" - то вони починають ще більше биктувати.
То як їм доводити так, щоб вони ЗМІНЮВАЛИСЬ на краще, а не агресували на зауваження?
Є рецепт?
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:53
Є. І відносно не дорого.
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:03
Слишком длинная. Долярчика будет больно, когда запихнут ему ее.
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:36
Фундаменталий? Бгг У нас огромная неоднородность доходов - есть те, кто подъездами покупает ЖК Чикаго (их мало), а есть те, кто одеваются в сэконде (их много). Я всего лишь разбавляю твою пропаганду о том, что у нас здесь Монако. Зачем? Затем, что замалчивая проблему, ее никогда не решить. А признание ее существования - уже половина успеха. Развешивать лапшу по ушам и без тебя есть кому - чиновников у нас больше, чем надо, и каждого послушай, так он здесь рай построил. Только почему то из этого рая за 11 месяцев 2021-го 660 тыс новых заробитчан покинули страну
За речью своей следи, провокатор. Я на ветке с мая 2020-го, что тут искать. "Не соврешь - не проживешь" твой жизненный принцип
Додано: Нед 02 січ, 2022 13:34
не спорю, кеп
проведу аналогию.
Вы полководец. Что будет делать обычный среднестатистический полководец в сражении ? Диверсифицировать, распределять войска примерно равномерно на линии столкновения. Т.е. тут его стратегия будет "не проиграть, перестраховаться", как у всех нас на этой ветке.
Т.е. - результат будет - посредственность, поскольку так действуют все.
Что будет делать умный полководец ? Распределять силы неравномерно, т.е. усиливать шансы на линии главного удара (и тут нужен опыт и психическая воля, ибо ой как стрёмно 50-70% средств вложить в один актив), т.е. тут его стратегия будет "вытащить максимум". Тут результат может быть вплоть до "блестящего".
Кто из вас так действует в инвестировании, ау ?
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