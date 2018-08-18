Додано: Нед 02 січ, 2022 12:36

Libo написав: zРадио написав: В 2021-м я не отрицал рост недвижимости в 2021-м. Наоборот, регулярно публиковал данные, подтверждающие рост В 2021-м я не отрицал рост недвижимости в 2021-м. Наоборот, регулярно публиковал данные, подтверждающие рост



Какая наглость. Ты забыл свои бредовые росказни, что Украина летит в тар-тарары, рынок камнем вниз, никаких фундаменталий, люди живут с помоек и одеваются в секонд-хенде???!!! Какая наглость. Ты забыл свои бредовые росказни, что Украина летит в тар-тарары, рынок камнем вниз, никаких фундаменталий, люди живут с помоек и одеваются в секонд-хенде???!!!

Libo написав: Бестыжее трепло.

Ты тут годами говорил, что "обвал неминуемо прямо завтра". А потом позорно обгадившись вдруг выдумал, что имел в виду это завтра через 18-30 месяцев.

Не хочется тратить время, чтоб поднять твои дришли и натыкать в них твою рожу.

Хотя некоторые тут это периодически уже делали. А тебе ни капельки не стыдно. Аналитик сраный. Бестыжее трепло.Ты тут годами говорил, что "обвал неминуемо прямо завтра". А потом позорно обгадившись вдруг выдумал, что имел в виду это завтра через 18-30 месяцев.Не хочется тратить время, чтоб поднять твои дришли и натыкать в них твою рожу.Хотя некоторые тут это периодически уже делали. А тебе ни капельки не стыдно. Аналитик сраный.

Фундаменталий? БггУ нас огромная неоднородность доходов - есть те, кто подъездами покупает ЖК Чикаго (их мало), а есть те, кто одеваются в сэконде (их много). Я всего лишь разбавляю твою пропаганду о том, что у нас здесь Монако. Зачем? Затем, что замалчивая проблему, ее никогда не решить. А признание ее существования - уже половина успеха. Развешивать лапшу по ушам и без тебя есть кому - чиновников у нас больше, чем надо, и каждого послушай, так он здесь рай построил. Только почему то из этого рая за 11 месяцев 2021-го 660 тыс новых заробитчан покинули странуЗа речью своей следи, провокатор. Я на ветке с мая 2020-го, что тут искать. "Не соврешь - не проживешь" твой жизненный принцип