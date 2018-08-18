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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9197919891999200>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:03

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  UA написав:- "ОЙ-ОЙ! А то что будет?
- "Купите себе частный дом и устраивайте свои порядки"
- "Это многоквартирный дом, а не чей-то личный"

А що їм(сусідам) на це відповідати?
Бо, як скажеш їм - "то тільки рагулі/бидло таке каже і так поводиться" - то вони починають ще більше биктувати.

То як їм доводити так, щоб вони ЗМІНЮВАЛИСЬ на краще, а не агресували на зауваження?
Є рецепт? :D

Є. І відносно не дорого.
https://prom.ua/p429906630-bita-bejsbol ... nnaya.html

Слишком длинная. Долярчику будет больно, когда запихнут ему ее.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 січ, 2022 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:34

  rjkz написав:1.Только полный идиот может себя считать САМЫМ умным.


не спорю, кеп :)

  rjkz написав:2. Умные люди таки диверсифицируют. Другое дело, что нельзя быть умным во всем. Я дремучего понятия не имею в том, что знает зРадио. Но мне более-менее понятен консервативный актив в недвиге, где опять-же я не занимаюсь спекуляцией. Я неплохо понимаю пару евро-доллар, но у меня соверщенно не срастается со всеми остальными валютами.


проведу аналогию.

Вы полководец. Что будет делать обычный среднестатистический полководец в сражении ? Диверсифицировать, распределять войска примерно равномерно на линии столкновения. Т.е. тут его стратегия будет "не проиграть, перестраховаться", как у всех нас на этой ветке.
Т.е. - результат будет - посредственность, поскольку так действуют все.

Что будет делать умный полководец ? Распределять силы неравномерно, т.е. усиливать шансы на линии главного удара (и тут нужен опыт и психическая воля, ибо ой как стрёмно 50-70% средств вложить в один актив), т.е. тут его стратегия будет "вытащить максимум". Тут результат может быть вплоть до "блестящего".
Кто из вас так действует в инвестировании, ау ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:44

  baraka написав:
  Vlad442 написав:В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете.


я могу назвать только одно отличие между виртуальным и тренировочным счётом, и оно не зависит от внешних факторов (если мы говорим о нормальном брокере). Возможно вы знаете больше отличий ? Назовёте ? :)

Отличие как между пейнболом и реальным боем. Даже не пейнтбол, а компьютерная игра. Человек будет действовать совершенно по-разному, так как цена поражения будет совершенно разная.
Поэтому я уточняю на каких суммах прошли эти спекуляции. Одно дело на 5 копейках или тренировочном счете (тут легко быть умным), другое, когда на все. Вложиться в недвигу можно на последние деньги - шанс сильно проиграть минимален (даже во время войн и дефолтов), вложиться на все в биткойны/форексы это безумство - нужно хеджитовать риски, что сразу делает итоговую доходность сопоставимую с доходом от аренды.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Только почему то из этого рая за 11 месяцев 2021-го 660 тыс новых заробитчан покинули страну

Такая цифра из-за того, что в 20-ом многие вернулись, а после открытия границ в 21-ом поехали обратно.
Без этого уточнения приводить эту статистику это либо
1 Глупость. Вы не видите картину в целом.
2 Манипуляция. Умолчание форма лжи.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:54

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Только почему то из этого рая за 11 месяцев 2021-го 660 тыс новых заробитчан покинули страну

Такая цифра из-за того, что в 20-ом многие вернулись, а после открытия границ в 21-ом поехали обратно.
Без этого уточнения приводить эту статистику это либо
1 Глупость. Вы не видите картину в целом.
2 Манипуляция. Умолчание форма лжи.



Опять самолюбия и душноты через край. У вас зубы не скрипят, когда по клавиатуре кнопаете, отвечая мне?

Теперь по сути - я даю ссылки не просто так, а как часть мысли. Вы ничего не уточнили, вы просто проговорили то, что итак очевидно по графику. Ну а то, что отток 300+ тыс трудовых ресурсов в год в течение многих лет вы не считаете проблемой и не можете связать с перспективами РЖН - это и глупость, и отсутствие широты мышления. В дополнение, умалчивание факта о системности проблемы - это ложь. Получайте свой аргумент бумерангом
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 02 січ, 2022 14:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:55

  Vlad442 написав:
  baraka написав:
  Vlad442 написав:В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете.


я могу назвать только одно отличие между виртуальным и тренировочным счётом, и оно не зависит от внешних факторов (если мы говорим о нормальном брокере). Возможно вы знаете больше отличий ? Назовёте ? :)

Отличие как между пейнболом и реальным боем. Даже не пейнтбол, а компьютерная игра. Человек будет действовать совершенно по-разному, так как цена поражения будет совершенно разная.
Поэтому я уточняю на каких суммах прошли эти спекуляции. Одно дело на 5 копейках или тренировочном счете (тут легко быть умным), другое, когда на все. Вложиться в недвигу можно на последние деньги - шанс сильно проиграть минимален (даже во время войн и дефолтов), вложиться на все в биткойны/форексы это безумство - нужно хеджитовать риски, что сразу делает итоговую доходность сопоставимую с доходом от аренды.


да, оно

т.е. чисто технически, никаких дополнительны знаний чтобы иметь на реальном счёте такую же цифру, которая получается на виртуальном - не нужно. Всё отличие в эмоциях (в психической воле).
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Теперь по сути - я даю ссылки не просто так, а как часть мысли. Вы ничего не уточнили, вы просто проговорили то, что итак очевидно по графику. Ну а то, что отток 300+ тыс трудовых ресурсов в год в течение многих лет вы не считаете проблемой - это и есть глупость и отсутствие видения картины

Я где-то писал, что не вижу проблемы? Меня возмутило ваше предвзятое манипулирование информацией. Вброс без достаточного исследования вопроса.

По поводу выезда - это бьет по маленьким городам. Киев это коснется в последнюю очередь. Сейчас в Киеве можно без знания языка на работе с чистыми руками заработать достаточно чтобы не смотреть на Польшу. И ситуация с каждым годом улучшается.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:11

  Vlad442 написав:Я где-то писал, что не вижу проблемы? Меня возмутило ваше предвзятое манипулирование информацией. Вброс без достаточного исследования вопроса


Исследователь, что вы полезного добавили к моему контенту? Взяли часть визуальной инфрмации и по-кэповски стенографировали ее текстом.

Что, действительно, возмущает, так это ваше предвзятое манипулирование периодами - вы сузили его до 2-х лет, в то время как отток населения - системная долгоиграющая проблема, которой не видно конца

  Vlad442 написав:По поводу выезда - это бьет по маленьким городам. Киев это коснется в последнюю очередь. Сейчас в Киеве можно без знания языка на работе с чистыми руками заработать достаточно чтобы не смотреть на Польшу. И ситуация с каждым годом улучшается.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/


А Польша, значит, в вопросе зарплат стоит на месте? Снова предвзятое манипулирование. Принимая решение, куда ехать на заработки, человек смотрит на текущую разницу зарплат, а не динамику ее за прошлые годы. Ситуация не улучшается - учите матчасть и широко смотрите на проблему.

Кстати, в регионах зарплаты растут быстрее, чем в Киеве. Т.е. разница размывается. Вы даже в информации, на которую ссылаетесь, не удосужились разобраться. Или это не глупость, а умалчивание? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:45

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  Voistov написав:Вы можете сформулировать свои прогнозы?
Понятное дело что вы родитель мемов.
Но если можно, как для новичка, сформулируйте пожалуйста ваши прогнозы.

Автор пресловутых прогнозов отказывается их формулировать, отсылая к разбросанным постам 20-ого года.
Вкратце.
В силу временного лага негативные тенденции в экономике, вызванные коронакризисом, приведут к постепенному снижению цены (парапланированию) в течении 18-30 месяцев с марта 20-ого. В этот промежуток (с сентября 21-ого по сентябрь 22-ого) будет достигнуто дно на уровне 20-40% от "мартовских хайов" 2020-ого.
PS "Дно" подразумевает, что не позже сентября 22-ого начнется рост.


Переврал все до буквы. Впрочем, это дело такое. Я никого быть моим пресс-секретарем не уполномачивал, но если очень хочется - работайте.

Сам я человеку, при всем уважении, не ответил и не отвечу, потому что прикинуться новичком по прошествии 11 месяцев от первого комментария на ветке ну никак не получится. За это время прогноз повторялся многократно


У вас каждый третий ваш прогноз переврал, а каждый второй не правильно понял.
По косвенным обсуждениям я пришёл к выводам что ваш прогноз примерно тоже что и сформулировал Vlad442.
Но ваш выбор встать в позицию «не отвечу» и аргументы обосновывающие позицию - весьма показателен.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:48

Voistov

Поищите, сколько раз я его повторил за полгода года. И сразу поймете, можно ли меня судить строго за отказ. А вот вам увернуться от факта избирательного прочтения ветки не получится - первое сообщение вы написали почти год назад. Как долго еще собираетесь требовать к себе особого отношения, прикрываясь статусом "новичка"?
zРадио
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