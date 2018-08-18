Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:1.Только полный идиот может себя считать САМЫМ умным.
не спорю, кеп
rjkz написав:2. Умные люди таки диверсифицируют. Другое дело, что нельзя быть умным во всем. Я дремучего понятия не имею в том, что знает зРадио. Но мне более-менее понятен консервативный актив в недвиге, где опять-же я не занимаюсь спекуляцией. Я неплохо понимаю пару евро-доллар, но у меня соверщенно не срастается со всеми остальными валютами.
проведу аналогию.
Вы полководец. Что будет делать обычный среднестатистический полководец в сражении ? Диверсифицировать, распределять войска примерно равномерно на линии столкновения. Т.е. тут его стратегия будет "не проиграть, перестраховаться", как у всех нас на этой ветке. Т.е. - результат будет - посредственность, поскольку так действуют все.
Что будет делать умный полководец ? Распределять силы неравномерно, т.е. усиливать шансы на линии главного удара (и тут нужен опыт и психическая воля, ибо ой как стрёмно 50-70% средств вложить в один актив), т.е. тут его стратегия будет "вытащить максимум". Тут результат может быть вплоть до "блестящего". Кто из вас так действует в инвестировании, ау ?
Vlad442 написав:В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете.
я могу назвать только одно отличие между виртуальным и тренировочным счётом, и оно не зависит от внешних факторов (если мы говорим о нормальном брокере). Возможно вы знаете больше отличий ? Назовёте ?
Отличие как между пейнболом и реальным боем. Даже не пейнтбол, а компьютерная игра. Человек будет действовать совершенно по-разному, так как цена поражения будет совершенно разная. Поэтому я уточняю на каких суммах прошли эти спекуляции. Одно дело на 5 копейках или тренировочном счете (тут легко быть умным), другое, когда на все. Вложиться в недвигу можно на последние деньги - шанс сильно проиграть минимален (даже во время войн и дефолтов), вложиться на все в биткойны/форексы это безумство - нужно хеджитовать риски, что сразу делает итоговую доходность сопоставимую с доходом от аренды.
zРадио написав:Только почему то из этого рая за 11 месяцев 2021-го 660 тыс новых заробитчан покинули страну
Такая цифра из-за того, что в 20-ом многие вернулись, а после открытия границ в 21-ом поехали обратно. Без этого уточнения приводить эту статистику это либо 1 Глупость. Вы не видите картину в целом. 2 Манипуляция. Умолчание форма лжи.
zРадио написав:Только почему то из этого рая за 11 месяцев 2021-го 660 тыс новых заробитчан покинули страну
Такая цифра из-за того, что в 20-ом многие вернулись, а после открытия границ в 21-ом поехали обратно. Без этого уточнения приводить эту статистику это либо 1 Глупость. Вы не видите картину в целом. 2 Манипуляция. Умолчание форма лжи.
Опять самолюбия и душноты через край. У вас зубы не скрипят, когда по клавиатуре кнопаете, отвечая мне?
Теперь по сути - я даю ссылки не просто так, а как часть мысли. Вы ничего не уточнили, вы просто проговорили то, что итак очевидно по графику. Ну а то, что отток 300+ тыс трудовых ресурсов в год в течение многих лет вы не считаете проблемой и не можете связать с перспективами РЖН - это и глупость, и отсутствие широты мышления. В дополнение, умалчивание факта о системности проблемы - это ложь. Получайте свой аргумент бумерангом
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 02 січ, 2022 14:02, всього редагувалось 3 разів.
Vlad442 написав:В цифру 30% верю, но где-то на виртуальном тренировочном счете.
я могу назвать только одно отличие между виртуальным и тренировочным счётом, и оно не зависит от внешних факторов (если мы говорим о нормальном брокере). Возможно вы знаете больше отличий ? Назовёте ?
Отличие как между пейнболом и реальным боем. Даже не пейнтбол, а компьютерная игра. Человек будет действовать совершенно по-разному, так как цена поражения будет совершенно разная. Поэтому я уточняю на каких суммах прошли эти спекуляции. Одно дело на 5 копейках или тренировочном счете (тут легко быть умным), другое, когда на все. Вложиться в недвигу можно на последние деньги - шанс сильно проиграть минимален (даже во время войн и дефолтов), вложиться на все в биткойны/форексы это безумство - нужно хеджитовать риски, что сразу делает итоговую доходность сопоставимую с доходом от аренды.
да, оно
т.е. чисто технически, никаких дополнительны знаний чтобы иметь на реальном счёте такую же цифру, которая получается на виртуальном - не нужно. Всё отличие в эмоциях (в психической воле).
zРадио написав:Теперь по сути - я даю ссылки не просто так, а как часть мысли. Вы ничего не уточнили, вы просто проговорили то, что итак очевидно по графику. Ну а то, что отток 300+ тыс трудовых ресурсов в год в течение многих лет вы не считаете проблемой - это и есть глупость и отсутствие видения картины
Я где-то писал, что не вижу проблемы? Меня возмутило ваше предвзятое манипулирование информацией. Вброс без достаточного исследования вопроса.
По поводу выезда - это бьет по маленьким городам. Киев это коснется в последнюю очередь. Сейчас в Киеве можно без знания языка на работе с чистыми руками заработать достаточно чтобы не смотреть на Польшу. И ситуация с каждым годом улучшается. https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/
Vlad442 написав:Я где-то писал, что не вижу проблемы? Меня возмутило ваше предвзятое манипулирование информацией. Вброс без достаточного исследования вопроса
Исследователь, что вы полезного добавили к моему контенту? Взяли часть визуальной инфрмации и по-кэповски стенографировали ее текстом.
Что, действительно, возмущает, так это ваше предвзятое манипулирование периодами - вы сузили его до 2-х лет, в то время как отток населения - системная долгоиграющая проблема, которой не видно конца
Vlad442 написав:По поводу выезда - это бьет по маленьким городам. Киев это коснется в последнюю очередь. Сейчас в Киеве можно без знания языка на работе с чистыми руками заработать достаточно чтобы не смотреть на Польшу. И ситуация с каждым годом улучшается. https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/
А Польша, значит, в вопросе зарплат стоит на месте? Снова предвзятое манипулирование. Принимая решение, куда ехать на заработки, человек смотрит на текущую разницу зарплат, а не динамику ее за прошлые годы. Ситуация не улучшается - учите матчасть и широко смотрите на проблему.
Кстати, в регионах зарплаты растут быстрее, чем в Киеве. Т.е. разница размывается. Вы даже в информации, на которую ссылаетесь, не удосужились разобраться. Или это не глупость, а умалчивание?
Voistov написав:Вы можете сформулировать свои прогнозы? Понятное дело что вы родитель мемов. Но если можно, как для новичка, сформулируйте пожалуйста ваши прогнозы.
Автор пресловутых прогнозов отказывается их формулировать, отсылая к разбросанным постам 20-ого года. Вкратце. В силу временного лага негативные тенденции в экономике, вызванные коронакризисом, приведут к постепенному снижению цены (парапланированию) в течении 18-30 месяцев с марта 20-ого. В этот промежуток (с сентября 21-ого по сентябрь 22-ого) будет достигнуто дно на уровне 20-40% от "мартовских хайов" 2020-ого. PS "Дно" подразумевает, что не позже сентября 22-ого начнется рост.
Переврал все до буквы. Впрочем, это дело такое. Я никого быть моим пресс-секретарем не уполномачивал, но если очень хочется - работайте.
Сам я человеку, при всем уважении, не ответил и не отвечу, потому что прикинуться новичком по прошествии 11 месяцев от первого комментария на ветке ну никак не получится. За это время прогноз повторялся многократно
У вас каждый третий ваш прогноз переврал, а каждый второй не правильно понял. По косвенным обсуждениям я пришёл к выводам что ваш прогноз примерно тоже что и сформулировал Vlad442. Но ваш выбор встать в позицию «не отвечу» и аргументы обосновывающие позицию - весьма показателен.
Поищите, сколько раз я его повторил за полгода года. И сразу поймете, можно ли меня судить строго за отказ. А вот вам увернуться от факта избирательного прочтения ветки не получится - первое сообщение вы написали почти год назад. Как долго еще собираетесь требовать к себе особого отношения, прикрываясь статусом "новичка"?