|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:58
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:59
Ты свой прогноз озвучил только раз, потом ты только его постоянно пересматривал в сторону увеличение сроков, то у тебя от мая 2020, то у тебя от сентября 2021, то 9 месяцев, то от 18 до 30 месяцев
А на прямой вопрос Faceless, от каких дат будем считать паденние ? Ты нагородил отмазок
Так что, твоя упоротость уже видна даже новичкам, но не тебе.
Ты главное, до сентября 2022 года на этом форуме задержись
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:01
Маск ржет над теми, кто считает его идиотом. А вот тем, кто его слушает, дает возможность зарабатывать много денег. Даже на мемных криптоговеных проектах
Думаю, он уже почти все продал, что хотел. Но в том, что продал он близко к локальным пикам, у меня сомнений мало
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да забейте вы на это
если бы не постоянное назойливое хамство и провокации зрадио, его бы давно уже все забыли, он был бредом даже тогда, когда был озвучен, ибо декларировалось «плавное парапланирование с уровня мартовских хаев на 1,5% в месяц сроком на 18-30 месяцев, с достижением дна в -20/40%%»(с), а потом обещался «такой же плавный рост»(с)
вот только те, кто действительно следил за рынком по реальной инфе, а не сводкам и графикам, прекрасно видели этот рост, но он еще не был виден на графиках, шо позволяло зрадио какое то время топорщить крылья и кукарекать о падении
когда же рост наконец то появился на графиках, наша пифия попыталась включить пластинку «слишком слабо растет», но потом выдвинул версию, шо в 20м никакого роста не было вообще, шо просто смешно тем, кто знает рынок не по графикам и кого пустослов и балабол зрадио поезрительно называет «практиками» и «малоинформированными физлицами»
в общем хватит уже обсуждать бред зрадиста, ничего общего с полезной инфой он никогда не имел
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:05
pesikot
Какие новички, собакот? Человек 11 месяцев на ветке и строит из себя девочку-недотрогу. Мои 11 месяцев на ветке завершились в апреле 2021-го. К тому времени Либы всякие уже клеветали, что я здесь "годы прогнозирую дешевей"
|