Додано: Нед 02 січ, 2022 15:04

Voistov написав: У вас каждый третий ваш прогноз переврал, а каждый второй не правильно понял.

По косвенным обсуждениям я пришёл к выводам что ваш прогноз примерно тоже что и сформулировал Vlad442.

Но ваш выбор встать в позицию «не отвечу» и аргументы обосновывающие позицию - весьма показателен.

да забейте вы на этоесли бы не постоянное назойливое хамство и провокации зрадио, его бы давно уже все забыли, он был бредом даже тогда, когда был озвучен, ибо декларировалось «плавное парапланирование с уровня мартовских хаев на 1,5% в месяц сроком на 18-30 месяцев, с достижением дна в -20/40%%»(с), а потом обещался «такой же плавный рост»(с)вот только те, кто действительно следил за рынком по реальной инфе, а не сводкам и графикам, прекрасно видели этот рост, но он еще не был виден на графиках, шо позволяло зрадио какое то время топорщить крылья и кукарекать о падениикогда же рост наконец то появился на графиках, наша пифия попыталась включить пластинку «слишком слабо растет», но потом выдвинул версию, шо в 20м никакого роста не было вообще, шо просто смешно тем, кто знает рынок не по графикам и кого пустослов и балабол зрадио поезрительно называет «практиками» и «малоинформированными физлицами»в общем хватит уже обсуждать бред зрадиста, ничего общего с полезной инфой он никогда не имел