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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:58
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:59
Ты свой прогноз озвучил только раз, потом ты только его постоянно пересматривал в сторону увеличение сроков, то у тебя от мая 2020, то у тебя от сентября 2021, то 9 месяцев, то от 18 до 30 месяцев
А на прямой вопрос Faceless, от каких дат будем считать паденние ? Ты нагородил отмазок
Так что, твоя упоротость уже видна даже новичкам, но не тебе.
Ты главное, до сентября 2022 года на этом форуме задержись
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:01
Маск ржет над теми, кто считает его идиотом. А вот тем, кто его слушает, дает возможность зарабатывать много денег. Даже на мемных криптоговеных проектах
Думаю, он уже почти все продал, что хотел. Но в том, что продал он близко к локальным пикам, у меня сомнений мало
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да забейте вы на это
если бы не постоянное назойливое хамство и провокации зрадио, его бы давно уже все забыли, он был бредом даже тогда, когда был озвучен, ибо декларировалось «плавное парапланирование с уровня мартовских хаев на 1,5% в месяц сроком на 18-30 месяцев, с достижением дна в -20/40%%»(с), а потом обещался «такой же плавный рост»(с)
вот только те, кто действительно следил за рынком по реальной инфе, а не сводкам и графикам, прекрасно видели этот рост, но он еще не был виден на графиках, шо позволяло зрадио какое то время топорщить крылья и кукарекать о падении
когда же рост наконец то появился на графиках, наша пифия попыталась включить пластинку «слишком слабо растет», но потом выдвинул версию, шо в 20м никакого роста не было вообще, шо просто смешно тем, кто знает рынок не по графикам и кого пустослов и балабол зрадио поезрительно называет «практиками» и «малоинформированными физлицами»
в общем хватит уже обсуждать бред зрадиста, ничего общего с полезной инфой он никогда не имел
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:05
pesikot
Какие новички, собакот? Человек 11 месяцев на ветке и строит из себя девочку-недотрогу. Мои 11 месяцев на ветке завершились в апреле 2021-го. К тому времени Либы всякие уже клеветали, что я здесь "годы прогнозирую дешевей"
PS: реальным новичкам от меня будет предостережение - обходите стороной информационный фальсификат, выдаваемый здесь за "вести с полей" и "реальную практику". Этому можно доверять только если вы знаете автора и способны оценить его личный интерес. Так же верным признаком дезы является наличие проповедей о том, что статистика не отражает реальность и доверять нужно "профессионалам рынка", а не объективным проверяемым данным
Додано: Нед 02 січ, 2022 16:07
И?!
Какие твои выводы?
Обвал? Камнем вниз?
Докладываю.
Рецессия, о которой говорит папа Маск, это снижение деловой активности, замедление или спад экономики. Папа Маск вполне допускает, что после рекордных темпов роста экономики США в этом, а может еще и в следующем году и ее перегрева, за этим традиционно последует период ее охлаждения.
Рецессия - это то, что поисходило в мире и в Украине в 2020-м году. Был караул и обвал на РН? Никак нет.
Почему?
Да потому что рецессия это не кризис.
Выперд неучу и паникеру зраднику не засчитан.
Додано: Нед 02 січ, 2022 16:20
Только что встечался с директором компании, которая делает мне ремонт.
За праздничным столом, под праздничную рюмку.
Он доложил о состоянии дел со свой рабочей силой следующее.
У него квалифицированный работник и специалист сейчас получает $2-3 тыщи в месяц. Ни о каких заробитках за рубежом нет и мыслей. Их даже трудно уговорить выйти в выходные или поработать сверхурочно по двойному тарифу. Предпочитают отдых в кругу семьи. Говорят, всех денег не заработаешь.
Всем бездарям и тупарям, которые тут рассказывают о нищете трудового народа, помойках, заробитчанах и секондхендах, рекомендую получить нормальную строительную профессию и попасть в нормальный рабочий коллектив.
В том, что вы убогие духовно и нищеброды материально, виноваты только вы сами.
Додано: Нед 02 січ, 2022 16:31
Мысли великих Почти по Оруэллу: "война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила"
Когда строители обойдут айтишников по зарплатам - уже в этом году, или только в следующем?
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