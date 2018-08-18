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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9225922692279228>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 140
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
5%
7
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:29

  Первый написав:
  Феодал написав:
  hume написав:Дом Из силикатного кирпича конца 90х на Левобережке, двушка, жилое состояние, 65кв метров, 115 куе. Это цена сделки

поверить не могу что кто-то в украине за такие деньги покупает
1. экономика - мертвая (сырьевая страна)
2. немножко война в стране, как бы 7 лет уже
3. политический кризис

Політична криза? Де?
ВВП максимум за всю історію незалежності
Війна. Є таке. Не буде - буде вище.

Ага, выше чем в нормальных странах (Эстония, Латвия, Испания) :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:31

  rjkz написав:
  hume написав:Дом Из силикатного кирпича конца 90х на Левобережке, двушка, жилое состояние, 65кв метров, 115 куе. Это цена сделки


Возле м.Левобережная?
Насколько близко?

Минут 10-12.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:32

  Foridm написав:Все это субъективно. Когда-то 10 лет скирдования расценивалось как издевательство (в 2008). А сейчас даже год жизни жалко отдать за стареющий, загазованный, ползущий в пробках КРЖН...


Правильно. Треба ж комусь кормити місцевих кровосісь лендлордів. Да і Інтернет для ржкг сам собі не заплатить.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:36

  Феодал написав:Ага, выше чем в нормальных странах (Эстония, Латвия, Испания) :lol:


Сприймай це як шанс. Береш і замість 2к на лівобережці купляєш там. Можеш не дякувати за ідею, просто поділися досвідом
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:39

  Первый написав:
  Феодал написав:Ага, выше чем в нормальных странах (Эстония, Латвия, Испания) :lol:


Сприймай це як шанс. Береш і замість 2к на лівобережці купляєш там. Можеш не дякувати за ідею, просто поділися досвідом

:wink: так и сделал, еще парочку израильских инвесторов вывел, не кошерно по таким ценам в украине покупать
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Foridm написав:сейчас даже год жизни жалко отдать за стареющий, загазованный, ползущий в пробках КРЖН.

что за нытье?
кто то заставляет?
благо альтернативы полно от козятина до щучына
Я смотрю от Батуми до Антальи :)
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:45

  Феодал написав:
  Первый написав:
  Феодал написав:Ага, выше чем в нормальных странах (Эстония, Латвия, Испания) :lol:


Сприймай це як шанс. Береш і замість 2к на лівобережці купляєш там. Можеш не дякувати за ідею, просто поділися досвідом

:wink: так и сделал, еще парочку израильских инвесторов вывел, не кошерно по таким ценам в украине покупать


Мало. Старайся вивести не парочку, а тисячі, а то забудовники взагалі окуїли, цінники переписують раз на тиждень і броні знімають.

Зи. За Батумі дивися щоб увіччя не отримав від щасливих інвесторів:-(
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:52

  Первый написав:
  Феодал написав:
  Первый написав:
Сприймай це як шанс. Береш і замість 2к на лівобережці купляєш там. Можеш не дякувати за ідею, просто поділися досвідом

:wink: так и сделал, еще парочку израильских инвесторов вывел, не кошерно по таким ценам в украине покупать


Мало. Старайся вивести не парочку, а тисячі, а то забудовники взагалі окуїли, цінники переписують раз на тиждень і броні знімають.

Зи. За Батумі дивися щоб увіччя не отримав від щасливих інвесторів:-(


к сожалению у меня не на столько много знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Феодал написав:знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
о том что цены растут даже в Киеве не везде у меня уже устала рука писать.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:58

  Феодал написав:
  Первый написав:
Мало. Старайся вивести не парочку, а тисячі, а то забудовники взагалі окуїли, цінники переписують раз на тиждень і броні знімають.

Зи. За Батумі дивися щоб увіччя не отримав від щасливих інвесторів:-(


к сожалению у меня не на столько много знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)

Я взагалі здивований що ту панель хтось купляє за такі бабки.
По луну від мхз нова Англія додала 50%!!!! Горіти їм в аду за такі ціни.
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