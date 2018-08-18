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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:29
Первый написав: Феодал написав: hume написав:
Дом Из силикатного кирпича конца 90х на Левобережке, двушка, жилое состояние, 65кв метров, 115 куе. Это цена сделки
поверить не могу что кто-то в украине за такие деньги покупает
1. экономика - мертвая (сырьевая страна)
2. немножко война в стране, как бы 7 лет уже
3. политический кризис
Політична криза? Де?
ВВП максимум за всю історію незалежності
Війна. Є таке. Не буде - буде вище.
Ага, выше чем в нормальных странах (Эстония, Латвия, Испания)
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:31
rjkz написав: hume написав:
Дом Из силикатного кирпича конца 90х на Левобережке, двушка, жилое состояние, 65кв метров, 115 куе. Это цена сделки
Возле м.Левобережная?
Насколько близко?
Минут 10-12.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:32
Foridm написав:
Все это субъективно. Когда-то 10 лет скирдования расценивалось как издевательство (в 2008). А сейчас даже год жизни жалко отдать за стареющий, загазованный, ползущий в пробках КРЖН...
Правильно. Треба ж комусь кормити місцевих кровосісь лендлордів. Да і Інтернет для ржкг сам собі не заплатить.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:36
Феодал написав:
Ага, выше чем в нормальных странах (Эстония, Латвия, Испания)
Сприймай це як шанс. Береш і замість 2к на лівобережці купляєш там. Можеш не дякувати за ідею, просто поділися досвідом
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:40
Прохожий написав: Foridm написав:
сейчас даже год жизни жалко отдать за стареющий, загазованный, ползущий в пробках КРЖН.
что за нытье?
кто то заставляет?
благо альтернативы полно от козятина до щучына
Я смотрю от Батуми до Антальи
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:45
Мало. Старайся вивести не парочку, а тисячі, а то забудовники взагалі окуїли, цінники переписують раз на тиждень і броні знімають.
Зи. За Батумі дивися щоб увіччя не отримав від щасливих інвесторів:-(
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:52
Первый написав: Феодал написав:
Первый написав:
Сприймай це як шанс. Береш і замість 2к на лівобережці купляєш там. Можеш не дякувати за ідею, просто поділися досвідом
так и сделал, еще парочку израильских инвесторов вывел, не кошерно по таким ценам в украине покупать
Мало. Старайся вивести не парочку, а тисячі, а то забудовники взагалі окуїли, цінники переписують раз на тиждень і броні знімають.
Зи. За Батумі дивися щоб увіччя не отримав від щасливих інвесторів:-(
к сожалению у меня не на столько много знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:56
Феодал написав:
знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
о том что цены растут даже в Киеве не везде у меня уже устала рука писать.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:58
Феодал написав: Первый написав:
Мало. Старайся вивести не парочку, а тисячі, а то забудовники взагалі окуїли, цінники переписують раз на тиждень і броні знімають.
Зи. За Батумі дивися щоб увіччя не отримав від щасливих інвесторів:-(
к сожалению у меня не на столько много знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
Я взагалі здивований що ту панель хтось купляє за такі бабки.
По луну від мхз нова Англія додала 50%!!!! Горіти їм в аду за такі ціни.
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