Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
о том что цены растут даже в Киеве не везде у меня уже устала рука писать.
все верно, ну спрос приуныл везде, и как-то слишком приуныл
Первый написав: Мало. Старайся вивести не парочку, а тисячі, а то забудовники взагалі окуїли, цінники переписують раз на тиждень і броні знімають.
Зи. За Батумі дивися щоб увіччя не отримав від щасливих інвесторів:-(
к сожалению у меня не на столько много знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
Я взагалі здивований що ту панель хтось купляє за такі бабки. По луну від мхз нова Англія додала 50%!!!! Горіти їм в аду за такі ціни.
не знаю что там лун добавил, у меня вчера была у них встреча "по делам", на ней и поинтересовался, скорее всего у луна как всегда очень актуальные данные)))
Феодал написав:знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
о том что цены растут даже в Киеве не везде у меня уже устала рука писать.
все верно, ну спрос приуныл везде, и как-то слишком приуныл
Faceless написав:[quote="5368924:Foridm"]А сейчас даже год жизни жалко отдать за стареющий, загазованный, ползущий в пробках КРЖН...
Надеюсь, вы пишете, как минимум, из Нью-Йорка или Цюриха
Из Киева ) Просто когда-то было желание купить в Киеве несколько квартир. Одну сдавал несколько лет - так себе удовольствие )
А сейчас вышли из этого бизнеса? Нашли что то привлекательнее?[/quote]Это был не бизнес, просто, чтобы квартира не простаивала оставил квартирантов после покупки. Это окупило половину хорошего ремонта. Ну и покупалось, как потом оказалось на "дне" на всякий случай