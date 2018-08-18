RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9225922692279228

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 140
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
5%
7
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:58

  vitaliian написав:
  Феодал написав:знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
о том что цены растут даже в Киеве не везде у меня уже устала рука писать.

все верно, ну спрос приуныл везде, и как-то слишком приуныл
Феодал
 
Повідомлень: 65
З нами з: 18.08.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:00

  Первый написав:
  Феодал написав:
  Первый написав:
Мало. Старайся вивести не парочку, а тисячі, а то забудовники взагалі окуїли, цінники переписують раз на тиждень і броні знімають.

Зи. За Батумі дивися щоб увіччя не отримав від щасливих інвесторів:-(


к сожалению у меня не на столько много знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)

Я взагалі здивований що ту панель хтось купляє за такі бабки.
По луну від мхз нова Англія додала 50%!!!! Горіти їм в аду за такі ціни.

не знаю что там лун добавил, у меня вчера была у них встреча "по делам", на ней и поинтересовался, скорее всего у луна как всегда очень актуальные данные)))
Феодал
 
Повідомлень: 65
З нами з: 18.08.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:02

  Феодал написав:
  vitaliian написав:
  Феодал написав:знакомых которые инвестировали в украину, цены кстати не везде растут, в Новой Англи на ВДНХ например началась просадка на 70 $, и вообще как-то спрос слишком сильно приуныл (ну это не только у них)
о том что цены растут даже в Киеве не везде у меня уже устала рука писать.

все верно, ну спрос приуныл везде, и как-то слишком приуныл

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NBZFR.html

За спрос ничего не скажу по ценам например вот, конечно не центр но и не хрущ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 січ, 2022 18:08, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10126
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1771 раз.
Подякували: 2543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Foridm написав:А сейчас даже год жизни жалко отдать за стареющий, загазованный, ползущий в пробках КРЖН...

Надеюсь, вы пишете, как минимум, из Нью-Йорка или Цюриха
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30882
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 7420 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Foridm написав:А сейчас даже год жизни жалко отдать за стареющий, загазованный, ползущий в пробках КРЖН...

Надеюсь, вы пишете, как минимум, из Нью-Йорка или Цюриха
Из Киева ) Просто когда-то было желание купить в Киеве несколько квартир. Одну сдавал несколько лет - так себе удовольствие ). Разве что как прибавка к пенсии...
Востаннє редагувалось Foridm в Сер 05 січ, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Foridm
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 20.08.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:08

  vitaliian написав:
  Феодал написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NBZFR.html

Вот например


Дорого за квартиру в ірпіні.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 05 січ, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Первый
 
Повідомлень: 16618
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:08

  vitaliian написав:
  Феодал написав:
  vitaliian написав:все верно, ну спрос приуныл везде, и как-то слишком приуныл

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NBZFR.html

Вот например

вариант не плохой, ну я бы в украине уже не покупал
Феодал
 
Повідомлень: 65
З нами з: 18.08.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:08

  Foridm написав:
Faceless написав:
  Foridm написав:А сейчас даже год жизни жалко отдать за стареющий, загазованный, ползущий в пробках КРЖН...

Надеюсь, вы пишете, как минимум, из Нью-Йорка или Цюриха
Из Киева ) Просто когда-то было желание купить в Киеве несколько квартир. Одну сдавал несколько лет - так себе удовольствие )

А сейчас вышли из этого бизнеса? Нашли что то привлекательнее?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10126
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1771 раз.
Подякували: 2543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Foridm написав:
Faceless написав:[quote="5368924:Foridm"]А сейчас даже год жизни жалко отдать за стареющий, загазованный, ползущий в пробках КРЖН...

Надеюсь, вы пишете, как минимум, из Нью-Йорка или Цюриха
Из Киева ) Просто когда-то было желание купить в Киеве несколько квартир. Одну сдавал несколько лет - так себе удовольствие )

А сейчас вышли из этого бизнеса? Нашли что то привлекательнее?[/quote]Это был не бизнес, просто, чтобы квартира не простаивала оставил квартирантов после покупки. Это окупило половину хорошего ремонта. Ну и покупалось, как потом оказалось, на "дне".
Востаннє редагувалось Foridm в Сер 05 січ, 2022 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Foridm
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 20.08.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:19

  Foridm написав:Это был не бизнес, просто, чтобы квартира не простаивала оставил квартирантов после покупки. Это окупило половину хорошего ремонта

А ремонт после этого хотя бы остался?
alter
 
Повідомлень: 895
З нами з: 14.05.08
Подякував: 328 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9225922692279228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, mozzila2010, Феодал і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 73, 74, 75
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
749 1095329
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21685 4809743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30711
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.