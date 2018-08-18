Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Так что, маховик инфляции доллара будет продолжать раскручиваться? Стерилизация долларовой массы и крах развивающихся экономик, о чем вещал зРадио, откладывается с 21-ого на неопределенный срок? Неужели этот прогноз постигнет судьба "парапланирования с МЗХ"?
президент Казахстана знает ответ, как народ реагирует на инфляцию.
Vlad442 написав:Читаю статью на этом портале https://news.finance.ua/ru/news/-/50503 ... inflyatsii и внезапно "В октябре инфляция в США составила 6,2% в годовом измерении. Если раньше власти еще заявляли о временности роста цен, то сейчас риторика изменилась. «Пожалуй, настало удачное время отказаться от этого слова „временность“ и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду. Я думаю, что риск роста инфляции вырос», — сказал глава ФРС Джером Пауэлл."
Так что, маховик инфляции доллара будет продолжать раскручиваться? Стерилизация долларовой массы и крах развивающихся экономик, о чем вещал зРадио, откладывается с 21-ого на неопределенный срок? Неужели этот прогноз постигнет судьба "парапланирования с МЗХ"?
Написал автор, который ежедневно душнит оппонентов "несистемностью их подхода". Так может начнете с себя и разберетесь в тонкостях денежно-кредитной политики, а не будете цитировать часть прямой речи 1,5-месячной давности, сказанной в успокоение рынков после принятия решения об ускорении тейперинга - т.е. более быстром отказе от экстренного стимулирования?
Позвольте вам помочь (но не сделать работу за вас).
1. Рыночный коненсус - 4 повышения ставки в 2022-м. Если даже ФРС будет двигаться по 0,25 п.п. (т.е. самым мягким из возможных способов), к концу года учетная ставка составит уже 1-1,25%. К слову, вы намеренно манипулируете, в очередной раз сокращаете сроки моих прогнозов. Я прекрасно понимаю, почему Маск перестраховался, когда озвучивал прогноз начала рецессии на весну-лето 2022-го, добавив "но не позднее 2023-го" - чтобы тролли уже 1-го марта не прибежали к нему в твиттер с криками "падения нет, продолжает расти, Маск - плохой прогнозист"
А вот оценка динамики инфляции от Goldman Sachs. Если можете сделать лучше них - you're very welcome
UA написав:Инвесторы Аркады и Укрбуда уже заработали.
Про Укрбуд не знаю, но кто покупал у Аркады до 17 года в неплохом плюсе. Минимум *2 сделали даже в недостроях (множество объявлений куплю в почти готовых домах). Мы же говорим про те годы, когда человек вкладывался во вторичку на дне. Что произошло с Аркадой это форс-мажор. Рейдерская атака со стороны окружения Кличка (у него вряд ли бы хватило мозгов). Тот же Кардинал, ТТ и другие прекрасно сделали *2...3 и позже.