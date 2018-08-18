RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9228922992309231>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Так что, маховик инфляции доллара будет продолжать раскручиваться? Стерилизация долларовой массы и крах развивающихся экономик, о чем вещал зРадио, откладывается с 21-ого на неопределенный срок? Неужели этот прогноз постигнет судьба "парапланирования с МЗХ"?
президент Казахстана знает ответ, как народ реагирует на инфляцию.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10134
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1775 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:49

  Vlad442 написав:Читаю статью на этом портале
https://news.finance.ua/ru/news/-/50503 ... inflyatsii
и внезапно
"В октябре инфляция в США составила 6,2% в годовом измерении. Если раньше власти еще заявляли о временности роста цен, то сейчас риторика изменилась.
«Пожалуй, настало удачное время отказаться от этого слова „временность“ и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду. Я думаю, что риск роста инфляции вырос», — сказал глава ФРС Джером Пауэлл."

Так что, маховик инфляции доллара будет продолжать раскручиваться? Стерилизация долларовой массы и крах развивающихся экономик, о чем вещал зРадио, откладывается с 21-ого на неопределенный срок? Неужели этот прогноз постигнет судьба "парапланирования с МЗХ"?


Написал автор, который ежедневно душнит оппонентов "несистемностью их подхода". Так может начнете с себя и разберетесь в тонкостях денежно-кредитной политики, а не будете цитировать часть прямой речи 1,5-месячной давности, сказанной в успокоение рынков после принятия решения об ускорении тейперинга - т.е. более быстром отказе от экстренного стимулирования?

Позвольте вам помочь (но не сделать работу за вас).

1. Рыночный коненсус - 4 повышения ставки в 2022-м. Если даже ФРС будет двигаться по 0,25 п.п. (т.е. самым мягким из возможных способов), к концу года учетная ставка составит уже 1-1,25%. К слову, вы намеренно манипулируете, в очередной раз сокращаете сроки моих прогнозов. Я прекрасно понимаю, почему Маск перестраховался, когда озвучивал прогноз начала рецессии на весну-лето 2022-го, добавив "но не позднее 2023-го" - чтобы тролли уже 1-го марта не прибежали к нему в твиттер с криками "падения нет, продолжает расти, Маск - плохой прогнозист" :mrgreen:

Зображення

А вот оценка динамики инфляции от Goldman Sachs. Если можете сделать лучше них - you're very welcome

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12033
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3014 раз.
Подякували: 6562 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Позвольте вам помочь (но не сделать работу за вас).

Хорошо, подождем.
Vlad442
 
Повідомлень: 8668
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:57

  Vlad442 написав:Зачем покупали, а потом отдавали ремонт под убой арендаторам?

Человек явно этого форума начинался.
  Vlad442 написав:В те годы намного проще и спокойней было заработать на котлованах, если уже хотелось вложиться в недвигу.

Инвесторы Аркады и Укрбуда уже заработали.
UA
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Инвесторы Аркады и Укрбуда уже заработали.

Про Укрбуд не знаю, но кто покупал у Аркады до 17 года в неплохом плюсе. Минимум *2 сделали даже в недостроях (множество объявлений куплю в почти готовых домах). Мы же говорим про те годы, когда человек вкладывался во вторичку на дне.
Что произошло с Аркадой это форс-мажор. Рейдерская атака со стороны окружения Кличка (у него вряд ли бы хватило мозгов). Тот же Кардинал, ТТ и другие прекрасно сделали *2...3 и позже.
Vlad442
 
Повідомлень: 8668
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Vlad442 написав:Зачем покупали, а потом отдавали ремонт под убой арендаторам?

Человек явно этого форума начинался.
  Vlad442 написав:В те годы намного проще и спокойней было заработать на котлованах, если уже хотелось вложиться в недвигу.

Инвесторы Аркады и Укрбуда уже заработали.
Просто цены упали более чем в 2 раза, чего б не купить. А форум зачётный был с Юрой теплотехником
Foridm
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 20.08.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:36

zРадио used cars впечатлили.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10134
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1775 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:22

UA
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:00

  hume написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Дом Из силикатного кирпича конца 90х на Левобережке, двушка, жилое состояние, 65кв метров, 115 куе. Это цена сделки


Возле м.Левобережная?
Насколько близко?

Минут 10-12.


Интересно.
Я знаю, Вы интересуетесь той локацией, как Вы можете оценить изменение цены на такой объект с 2018 года?
Спасибо.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12635
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6512 раз.
Подякували: 3576 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:[quote="5368529:hume"]Дом Из силикатного кирпича конца 90х на Левобережке, двушка, жилое состояние, 65кв метров, 115 куе. Это цена сделки


Возле м.Левобережная?
Насколько близко?

Минут 10-12.


Интересно.
Я знаю, Вы интересуетесь той локацией, как Вы можете оценить изменение цены на такой объект с 2018 года?
Спасибо.[/quote]

Я могу сказать с 2020 - примерно +20%
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30888
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 7423 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9228922992309231>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 73, 74, 75
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
749 1095442
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21685 4809975
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30733
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.