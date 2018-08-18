Додано: Сер 05 січ, 2022 21:49

Vlad442 написав: Читаю статью на этом портале

https://news.finance.ua/ru/news/-/50503 ... inflyatsii

и внезапно

"В октябре инфляция в США составила 6,2% в годовом измерении. Если раньше власти еще заявляли о временности роста цен, то сейчас риторика изменилась.

«Пожалуй, настало удачное время отказаться от этого слова „временность“ и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду. Я думаю, что риск роста инфляции вырос», — сказал глава ФРС Джером Пауэлл."



Так что, маховик инфляции доллара будет продолжать раскручиваться? Стерилизация долларовой массы и крах развивающихся экономик, о чем вещал зРадио, откладывается с 21-ого на неопределенный срок? Неужели этот прогноз постигнет судьба "парапланирования с МЗХ"? Читаю статью на этом порталеи внезапно"В октябре инфляция в США составила 6,2% в годовом измерении. Если раньше власти еще заявляли о временности роста цен, то сейчас риторика изменилась.«Пожалуй, настало удачное время отказаться от этого слова „временность“ и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду. Я думаю, что риск роста инфляции вырос», — сказал глава ФРС Джером Пауэлл."Так что, маховик инфляции доллара будет продолжать раскручиваться? Стерилизация долларовой массы и крах развивающихся экономик, о чем вещал зРадио,? Неужели этот прогноз постигнет судьба "парапланирования с МЗХ"?

Написал автор, который ежедневно душнит оппонентов "несистемностью их подхода". Так может начнете с себя и разберетесь в тонкостях денежно-кредитной политики, а не будете цитировать часть прямой речи 1,5-месячной давности, сказанной в успокоение рынков после принятия решения об ускорении тейперинга - т.е. более быстром отказе от экстренного стимулирования?Позвольте вам помочь (но не сделать работу за вас).1. Рыночный коненсус - 4 повышения ставки в 2022-м. Если даже ФРС будет двигаться по 0,25 п.п. (т.е. самым мягким из возможных способов), к концу года учетная ставка составит уже 1-1,25%. К слову, вы намеренно манипулируете, в очередной раз сокращаете сроки моих прогнозов. Я прекрасно понимаю, почему Маск перестраховался, когда озвучивал прогноз начала рецессии на весну-лето 2022-го, добавив "но не позднее 2023-го" - чтобы тролли уже 1-го марта не прибежали к нему в твиттер с криками "падения нет, продолжает расти, Маск - плохой прогнозист"А вот оценка динамики инфляции от Goldman Sachs. Если можете сделать лучше них - you're very welcome