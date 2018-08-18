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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9228922992309231

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 01:24

  zРадио написав:1. Рыночный коненсус - 4 повышения ставки в 2022-м. Если даже ФРС будет двигаться по 0,25 п.п. (т.е. самым мягким из возможных способов), к концу года учетная ставка составит уже 1-1,25%.


Фед планирует ставку до 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023-го и 2.1% к концу 2024-го.
При нынешней инфляции (даже заниженной официальной!) в 7% держать доллары под матрасом крайнее невыгодно - они обесценятся за эти три года на четверть. Или для наглядности: то, что стоит сегодня $4, через три года при прочих равных условиях будет стоить уже $5. Можно это грубо проецировать и на цены на недвижимость тоже. И это будет минимальный рост. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 04:50

  Faceless написав:
rjkz написав:
  hume написав:Минут 10-12.


Интересно.
Я знаю, Вы интересуетесь той локацией, как Вы можете оценить изменение цены на такой объект с 2018 года?
Спасибо.


Я могу сказать с 2020 - примерно +20%


Спасибо.
По тем объектам вторички конца90-х-середина 00-х,которые я посматриваю (без прозвонов и осмотров) примерно 15-20%.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 04:58

  Libo написав:
  zРадио написав:1. Рыночный коненсус - 4 повышения ставки в 2022-м. Если даже ФРС будет двигаться по 0,25 п.п. (т.е. самым мягким из возможных способов), к концу года учетная ставка составит уже 1-1,25%.


Фед планирует ставку до 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023-го и 2.1% к концу 2024-го.
При нынешней инфляции (даже заниженной официальной!) в 7% держать доллары под матрасом крайнее невыгодно - они обесценятся за эти три года на четверть. Или для наглядности: то, что стоит сегодня $4, через три года при прочих равных условиях будет стоить уже $5. Можно это грубо проецировать и на цены на недвижимость тоже. И это будет минимальный рост. 8)


CPI почти 7%, реальная 20+%.
Не старая вторичка подорожала за 4 года на 15-20% номинально в долларе.
В аренде доходность от текущих цен в районе 5% без учета простоев и амортизации.
Мораль - в качестве сохренения от долларовой инфляции, бетоин - проигрышный актив...то есть, пассив. Фтопку.
rjkz
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