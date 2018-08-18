Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Понятно, слились сразу же. Ибо такие объекты стоят сотни тысяч евро, а ещё налоги и с дохода, и на недвижимость, и при покупке тоже немало. Итого даже 3% - это уже очень высокая доходность получится.
там дело не в цене и не в налогах, сьездите и посмотрите
... написал нам интернет-теоретик, у которого доходность аренды в крупнейших городах Европы 10%, да-да.
окей, вы наверное сильноинвестор и наверное вам виднее
2-комнатная квартира на продажу по цене € 85000 Сдан в аренду с пожизненным контрактом. Квартира на 1-м этаже, отличная для инвестиций, на главном проспекте Сакавена с транспортом и услугами у дверей! Рентабельность 1%.
Феодал написав:если вы купите квартиру за 600К евро то да, ну можно же купить как нормальный человек, варианты которые здаются за 1к евро в продаже от 100к евро
Набросайте нам ссылок, плз. Чтобы пощупать. Очень с большим трудом верится в 12% годовых в ЕВРО при сдаче в аренду в Мадриде или Лиссабоне. Очередь желающих было бы видно из космоса.
с радостью, ну тут ссылки не приветствуются там есть другие ньюансы инвестирования в недвижемость, к сожалению если ты не гражданин это сделать не так просто + подтверждение доходов, ну это все можно решить если заморочится
airmax78 написав:Набросайте нам ссылок, плз. Чтобы пощупать. Очень с большим трудом верится в 12% годовых в ЕВРО при сдаче в аренду в Мадриде или Лиссабоне. Очередь желающих было бы видно из космоса.
Это вы еще по украинской традиции считаете процент без учета налога на недвижимость, НДФЛ, услуг посреднику.
Вообще такие цифры, взятые из воздуха, нет смысла обсуждать. Даже в Киеве, если взять цену из агентских заманух, а аренду из висящих месяцами нереальных предложений, можно нарисовать любую рентабельность. Выше уже писал, что в Украине рай для арендодателя. Арендатор, фактически, никак не защищен. Законы на его стороне, а применить их на практике еще тот квест. Налоговые льготы (от ЕН, до того, что налоговая не интересуется арендой). Высокая доходность, в частности из-за того, что цены на недвигу еще не надуты кредитами, как в Европе.
В Польщі 8% ришалт (фіксований збір від доходу з оренди, і без потреби реєстрації ФОП), багато і цим не заморочуються, беруть налом і податків 0, так що не тре ляля.
2-комнатная квартира на продажу по цене € 85000 Сдан в аренду с пожизненным контрактом. Квартира на 1-м этаже, отличная для инвестиций, на главном проспекте Сакавена с транспортом и услугами у дверей! Рентабельность 1%.
ага, спасибо вы думаете люди сейчас просто так перебрасывают капиталы в те страны? раде 1%?)))
airmax78 написав:Набросайте нам ссылок, плз. Чтобы пощупать. Очень с большим трудом верится в 12% годовых в ЕВРО при сдаче в аренду в Мадриде или Лиссабоне. Очередь желающих было бы видно из космоса.
Это вы еще по украинской традиции считаете процент без учета налога на недвижимость, НДФЛ, услуг посреднику.
Вообще такие цифры, взятые из воздуха, нет смысла обсуждать. Даже в Киеве, если взять цену из агентских заманух, а аренду из висящих месяцами нереальных предложений, можно нарисовать любую рентабельность. Выше уже писал, что в Украине рай для арендодателя. Арендатор, фактически, никак не защищен. Законы на его стороне, а применить их на практике еще тот квест. Налоговые льготы (от ЕН, до того, что налоговая не интересуется арендой). Высокая доходность, в частности из-за того, что цены на недвигу еще не надуты кредитами, как в Европе.
В Польщі 8% ришалт (фіксований збір від доходу з оренди, і без потреби реєстрації ФОП), багато і цим не заморочуються, беруть налом і податків 0, так що не тре ляля.