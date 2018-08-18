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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9236923792389239>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:05

  Faceless написав:
Феодал написав:
  Faceless написав:Понятно, слились сразу же. Ибо такие объекты стоят сотни тысяч евро, а ещё налоги и с дохода, и на недвижимость, и при покупке тоже немало. Итого даже 3% - это уже очень высокая доходность получится.

там дело не в цене и не в налогах, сьездите и посмотрите
... написал нам интернет-теоретик, у которого доходность аренды в крупнейших городах Европы 10%, да-да.

окей, вы наверное сильноинвестор и наверное вам виднее :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:14

  Феодал написав:
  Faceless написав:
Феодал написав:там дело не в цене и не в налогах, сьездите и посмотрите
... написал нам интернет-теоретик, у которого доходность аренды в крупнейших городах Европы 10%, да-да.

окей, вы наверное сильноинвестор и наверное вам виднее :D

и не во всех странах Европы, я уточнял в каких из личного опыта, а на селение Лиссабона всего 600к
ну это дело такое)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:18

  Феодал написав:
  Феодал написав:окей, вы наверное сильноинвестор и наверное вам виднее :D

и не во всех странах Европы, я уточнял в каких из личного опыта, а на селение Лиссабона всего 600к
ну это дело такое)


Тримай, ынвестор 😂

https://www.idealista.pt/ru/imovel/31545212/


2-комнатная квартира на продажу по цене € 85000
Сдан в аренду с пожизненным контрактом.
Квартира на 1-м этаже, отличная для инвестиций, на главном проспекте Сакавена с транспортом и услугами у дверей!
Рентабельность 1%.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:19

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:если вы купите квартиру за 600К евро то да, ну можно же купить как нормальный человек, варианты которые здаются за 1к евро в продаже от 100к евро 8)

Набросайте нам ссылок, плз. Чтобы пощупать. Очень с большим трудом верится в 12% годовых в ЕВРО при сдаче в аренду в Мадриде или Лиссабоне. Очередь желающих было бы видно из космоса.


с радостью, ну тут ссылки не приветствуются :(
там есть другие ньюансы инвестирования в недвижемость, к сожалению если ты не гражданин это сделать не так просто + подтверждение доходов, ну это все можно решить если заморочится

вельми чекаєм тут: https://forum.finance.ua/topic221862.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:22

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Набросайте нам ссылок, плз. Чтобы пощупать. Очень с большим трудом верится в 12% годовых в ЕВРО при сдаче в аренду в Мадриде или Лиссабоне. Очередь желающих было бы видно из космоса.

Это вы еще по украинской традиции считаете процент без учета налога на недвижимость, НДФЛ, услуг посреднику.

Вообще такие цифры, взятые из воздуха, нет смысла обсуждать. Даже в Киеве, если взять цену из агентских заманух, а аренду из висящих месяцами нереальных предложений, можно нарисовать любую рентабельность.
Выше уже писал, что в Украине рай для арендодателя. Арендатор, фактически, никак не защищен. Законы на его стороне, а применить их на практике еще тот квест. Налоговые льготы (от ЕН, до того, что налоговая не интересуется арендой). Высокая доходность, в частности из-за того, что цены на недвигу еще не надуты кредитами, как в Европе.

В Польщі 8% ришалт (фіксований збір від доходу з оренди, і без потреби реєстрації ФОП), багато і цим не заморочуються, беруть налом і податків 0, так що не тре ляля.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:26

  Первый написав:
  Феодал написав:
  Феодал написав:окей, вы наверное сильноинвестор и наверное вам виднее :D

и не во всех странах Европы, я уточнял в каких из личного опыта, а на селение Лиссабона всего 600к
ну это дело такое)


Тримай, ынвестор 😂

https://www.idealista.pt/ru/imovel/31545212/


2-комнатная квартира на продажу по цене € 85000
Сдан в аренду с пожизненным контрактом.
Квартира на 1-м этаже, отличная для инвестиций, на главном проспекте Сакавена с транспортом и услугами у дверей!
Рентабельность 1%.

:D ага, спасибо
вы думаете люди сейчас просто так перебрасывают капиталы в те страны?
раде 1%?)))
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:28

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Набросайте нам ссылок, плз. Чтобы пощупать. Очень с большим трудом верится в 12% годовых в ЕВРО при сдаче в аренду в Мадриде или Лиссабоне. Очередь желающих было бы видно из космоса.

Это вы еще по украинской традиции считаете процент без учета налога на недвижимость, НДФЛ, услуг посреднику.

Вообще такие цифры, взятые из воздуха, нет смысла обсуждать. Даже в Киеве, если взять цену из агентских заманух, а аренду из висящих месяцами нереальных предложений, можно нарисовать любую рентабельность.
Выше уже писал, что в Украине рай для арендодателя. Арендатор, фактически, никак не защищен. Законы на его стороне, а применить их на практике еще тот квест. Налоговые льготы (от ЕН, до того, что налоговая не интересуется арендой). Высокая доходность, в частности из-за того, что цены на недвигу еще не надуты кредитами, как в Европе.

В Польщі 8% ришалт (фіксований збір від доходу з оренди, і без потреби реєстрації ФОП), багато і цим не заморочуються, беруть налом і податків 0, так що не тре ляля.

Спасибо :wink: про Польшу уже не хотел сюда писать
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:17

В чаті ріхерта знатний вой «феодалів».
Написали ціни.

Финальные цены из ОП для второй секции:

1К (5% скидка при 100% оплате)
2 - 2095$
3 - 2150$
4 - 2155$
5 - 2180$
6 - 2185$
7 - 2200$
8 - 2230$

2К (7% скидка при 100% оплате)
2 - 2060$
3-4 2130$
5 - 2160$
6 - 2165$
7 - 2185$
8 - 2200$
9 - 2220$

3К (7% скидка при 100% оплате)
9 - 2210-2230$


200 повідомлень накатали з текстами щоб ви тратата😂

Стан. Везуть бурову.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:20

  Феодал написав::D ага, спасибо
вы думаете люди сейчас просто так перебрасывают капиталы в те страны?
раде 1%?)))

Купляють (а не перебрасивают капітал) не просто так. Рассіяни отримують паспорт для безвізу. Але точно не для 12% річних як ти тут розказуєш.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:кстати я табличку с новыми ставками налогообложения при сделках с недвигой ненапрасно выкладывал

Щось я провтикав...

Може хтось кине посилання?(бо ККЦю - гординя не дозволить це зробити) :)
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