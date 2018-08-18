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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9236923792389239

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:21

  Успіх написав:
  kingkongovets написав:кстати я табличку с новыми ставками налогообложения при сделках с недвигой ненапрасно выкладывал

Щось я провтикав...

Може хтось кине посилання?(бо ККЦю - гординя не дозволить це зробити) :)


Там тобі капець. Краще не дивися
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:21

  striped написав:Про застройку Черепановой горы это по теме? Протасов вот отстояли и вперед, к новым победам! Или самый лучший мэр тут тоже не при чем - у него нет полномочий?



Сім'я бізнесмена "з 90-их" вирубала дерева на схилі біля "Олімпійського" для будівництва 30-поверхівки

Компанія "Лота-МНВ" почала роботи з будівництва 29-поверхового житлового комплексу у Києві на вулиці Госпітальній, 4.
Дозвіл на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення компанія отримала ще 2019 року в ліквідованій згодом Державній архітектурно-будівельній інспекції.
Згідно з даними з відкритих реєстрів, площа земельної ділянки становить 1,15 га, а її нормативна грошова оцінка – 83 млн грн.
За словами очевидців, роботу будівельної техніки зі знищення дерев на схилі Черепанової гори "охороняли" так звані "тітушки".
Згідно з рендерами, опублікованими на сайті бюро A24D, на місці схилу між Палацом Спорту, НСК "Олімпійський" та готелем "Русь" буде побудовано комплекс на стилобаті.
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:Зображення
От же ж
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:29

  Genie написав:
  striped написав:Про застройку Черепановой горы это по теме? Протасов вот отстояли и вперед, к новым победам! Или самый лучший мэр тут тоже не при чем - у него нет полномочий?



Сім'я бізнесмена "з 90-их" вирубала дерева на схилі біля "Олімпійського" для будівництва 30-поверхівки

Компанія "Лота-МНВ" почала роботи з будівництва 29-поверхового житлового комплексу у Києві на вулиці Госпітальній, 4.
Дозвіл на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення компанія отримала ще 2019 року в ліквідованій згодом Державній архітектурно-будівельній інспекції.
Згідно з даними з відкритих реєстрів, площа земельної ділянки становить 1,15 га, а її нормативна грошова оцінка – 83 млн грн.
За словами очевидців, роботу будівельної техніки зі знищення дерев на схилі Черепанової гори "охороняли" так звані "тітушки".
Згідно з рендерами, опублікованими на сайті бюро A24D, на місці схилу між Палацом Спорту, НСК "Олімпійський" та готелем "Русь" буде побудовано комплекс на стилобаті.


Кажуть будуть продавати харківські рога і копита, що мучать на Жилянській укрбудовський недобуд.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:41

  Первый написав:
  Genie написав:
  striped написав:Про застройку Черепановой горы это по теме? Протасов вот отстояли и вперед, к новым победам! Или самый лучший мэр тут тоже не при чем - у него нет полномочий?



Сім'я бізнесмена "з 90-их" вирубала дерева на схилі біля "Олімпійського" для будівництва 30-поверхівки

Компанія "Лота-МНВ" почала роботи з будівництва 29-поверхового житлового комплексу у Києві на вулиці Госпітальній, 4.
Дозвіл на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення компанія отримала ще 2019 року в ліквідованій згодом Державній архітектурно-будівельній інспекції.
Згідно з даними з відкритих реєстрів, площа земельної ділянки становить 1,15 га, а її нормативна грошова оцінка – 83 млн грн.
За словами очевидців, роботу будівельної техніки зі знищення дерев на схилі Черепанової гори "охороняли" так звані "тітушки".
Згідно з рендерами, опублікованими на сайті бюро A24D, на місці схилу між Палацом Спорту, НСК "Олімпійський" та готелем "Русь" буде побудовано комплекс на стилобаті.


Кажуть будуть продавати харківські рога і копита, що мучать на Жилянській укрбудовський недобуд.


почему мучают? вроде там все живенько строится.
насчет нового объекта - могли бы в теории отменить згоду ДАБИ на Черепановой горе, поскольку она является исторической местностью?
Протасов тоже значится как историческая местность
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:47

  Genie написав:почему мучают? вроде там все живенько строится.
насчет нового объекта - могли бы в теории отменить згоду ДАБИ на Черепановой горе, поскольку она является исторической местностью?
Протасов тоже значится как историческая местность


Тому що не роблять дорогого - фасад, вікна, внутрянку.

Обіцяли з серпня


Відмінити? Завтра активісти прийдуть і зламають тин. І весь тобі дозвіл. Украіна аднака:-(
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Genie написав:почему мучают? вроде там все живенько строится.
насчет нового объекта - могли бы в теории отменить згоду ДАБИ на Черепановой горе, поскольку она является исторической местностью?
Протасов тоже значится как историческая местность


Тому що не роблять дорогого - фасад, вікна, внутрянку.

Обіцяли з серпня


Відмінити? Завтра активісти прийдуть і зламають тин. І весь тобі дозвіл. Украіна аднака:-(
там вообще все склоны и газоны давным давно проданы и перепроданы, мои приятели например зачем то купили склон за гулливером и дворцом спорта
габович с юфой и пресманом еще в начале 90х все там поотжимали)
ну и суркисы там много чего наприватизировали, корогодский с меламудом опять же

там просто синагога недалеко
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:11

  Faceless написав:
kingkongovets написав:Зображення
От же ж

Так воно ж не відкривається :roll:

п.с.
Ох, чую, що мій смарт з тріском піде по переуступці, аж закуріється за ним! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:14

  Успіх написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:Зображення
От же ж

Так воно ж не відкривається :roll:

п.с.
Ох, чую, що мій смарт з тріском піде по переуступці, аж закуріється за ним! :mrgreen:

і з паролями та логінами
flyman
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