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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:21
Успіх написав: kingkongovets написав:
кстати я табличку с новыми ставками налогообложения при сделках с недвигой ненапрасно выкладывал
Щось я провтикав...
Може хтось кине посилання?(бо ККЦю - гординя не дозволить це зробити)
Там тобі капець. Краще не дивися
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:21
Сім'я бізнесмена "з 90-их" вирубала дерева на схилі біля "Олімпійського" для будівництва 30-поверхівки
striped написав:
Про застройку Черепановой горы это по теме? Протасов вот отстояли и вперед, к новым победам! Или самый лучший мэр тут тоже не при чем - у него нет полномочий?
Компанія "Лота-МНВ" почала роботи з будівництва 29-поверхового житлового комплексу у Києві на вулиці Госпітальній, 4.
Дозвіл на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення компанія отримала ще 2019 року в ліквідованій згодом Державній архітектурно-будівельній інспекції.
Згідно з даними з відкритих реєстрів, площа земельної ділянки становить 1,15 га, а її нормативна грошова оцінка – 83 млн грн.
За словами очевидців, роботу будівельної техніки зі знищення дерев на схилі Черепанової гори "охороняли" так звані "тітушки".
Згідно з рендерами, опублікованими на сайті бюро A24D, на місці схилу між Палацом Спорту, НСК "Олімпійський" та готелем "Русь" буде побудовано комплекс на стилобаті.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:21
kingkongovets написав:
От же ж
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:29
Genie написав:
Сім'я бізнесмена "з 90-их" вирубала дерева на схилі біля "Олімпійського" для будівництва 30-поверхівки
striped написав:
Про застройку Черепановой горы это по теме? Протасов вот отстояли и вперед, к новым победам! Или самый лучший мэр тут тоже не при чем - у него нет полномочий?
Компанія "Лота-МНВ" почала роботи з будівництва 29-поверхового житлового комплексу у Києві на вулиці Госпітальній, 4.
Дозвіл на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення компанія отримала ще 2019 року в ліквідованій згодом Державній архітектурно-будівельній інспекції.
Згідно з даними з відкритих реєстрів, площа земельної ділянки становить 1,15 га, а її нормативна грошова оцінка – 83 млн грн.
За словами очевидців, роботу будівельної техніки зі знищення дерев на схилі Черепанової гори "охороняли" так звані "тітушки".
Згідно з рендерами, опублікованими на сайті бюро A24D, на місці схилу між Палацом Спорту, НСК "Олімпійський" та готелем "Русь" буде побудовано комплекс на стилобаті.
Кажуть будуть продавати харківські рога і копита, що мучать на Жилянській укрбудовський недобуд.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:41
Первый написав: Genie написав:
Сім'я бізнесмена "з 90-их" вирубала дерева на схилі біля "Олімпійського" для будівництва 30-поверхівки
striped написав:
Про застройку Черепановой горы это по теме? Протасов вот отстояли и вперед, к новым победам! Или самый лучший мэр тут тоже не при чем - у него нет полномочий?
Компанія "Лота-МНВ" почала роботи з будівництва 29-поверхового житлового комплексу у Києві на вулиці Госпітальній, 4.
Дозвіл на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення компанія отримала ще 2019 року в ліквідованій згодом Державній архітектурно-будівельній інспекції.
Згідно з даними з відкритих реєстрів, площа земельної ділянки становить 1,15 га, а її нормативна грошова оцінка – 83 млн грн.
За словами очевидців, роботу будівельної техніки зі знищення дерев на схилі Черепанової гори "охороняли" так звані "тітушки".
Згідно з рендерами, опублікованими на сайті бюро A24D, на місці схилу між Палацом Спорту, НСК "Олімпійський" та готелем "Русь" буде побудовано комплекс на стилобаті.
Кажуть будуть продавати харківські рога і копита, що мучать на Жилянській укрбудовський недобуд.
почему мучают? вроде там все живенько строится.
насчет нового объекта - могли бы в теории отменить згоду ДАБИ на Черепановой горе, поскольку она является исторической местностью?
Протасов тоже значится как историческая местность
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:47
Genie написав:
почему мучают? вроде там все живенько строится.
насчет нового объекта - могли бы в теории отменить згоду ДАБИ на Черепановой горе, поскольку она является исторической местностью?
Протасов тоже значится как историческая местность
Тому що не роблять дорогого - фасад, вікна, внутрянку.
Обіцяли з серпня
Відмінити? Завтра активісти прийдуть і зламають тин. І весь тобі дозвіл. Украіна аднака:-(
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:02
Первый написав: Genie написав:
почему мучают? вроде там все живенько строится.
насчет нового объекта - могли бы в теории отменить згоду ДАБИ на Черепановой горе, поскольку она является исторической местностью?
Протасов тоже значится как историческая местность
Тому що не роблять дорогого - фасад, вікна, внутрянку.
Обіцяли з серпня
Відмінити? Завтра активісти прийдуть і зламають тин. І весь тобі дозвіл. Украіна аднака:-(
там вообще все склоны и газоны давным давно проданы и перепроданы, мои приятели например зачем то купили склон за гулливером и дворцом спорта
габович с юфой и пресманом еще в начале 90х все там поотжимали)
ну и суркисы там много чего наприватизировали, корогодский с меламудом опять же
там просто синагога недалеко
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:11
Faceless написав: kingkongovets написав:
От же ж
Так воно ж не відкривається
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Ох, чую, що мій смарт з тріском піде по переуступці, аж закуріється за ним!
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:14
Успіх написав: Faceless написав: kingkongovets написав:
От же ж
Так воно ж не відкривається
п.с.
Ох, чую, що мій смарт з тріском піде по переуступці, аж закуріється за ним!
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