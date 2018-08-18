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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 січ, 2022 20:55
Первый написав: Genie написав: Первый написав:
Тому що не роблять дорогого - фасад, вікна, внутрянку.
Обіцяли з серпня
Відмінити? Завтра активісти прийдуть і зламають тин. І весь тобі дозвіл. Украіна аднака:-(
т.е. Даби и прочие конторы не прославились коррупцией и скандальными решениями?
ну а то, что облик Киева и особенно его исторического центра волнует не только лишь всех, это давно известно
?
«ви на квартиру гроші вкрали або насосали. По іншому заробити не можна»
Ваша відповідь приблизно така. Як сприймається норм? Думаю що ні.
Ще раз, навіть за наявності всіх дозволів «активісти» знесли паркан, от і ціна дозволів. А Ви якраз це питали.
не поняла первой части вашего сообщения,
насчет активистов - у нас часто активисты останавливают застройку?
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:02
kingkongovets написав:
даби уже нет, диам теоретически может отозвать умовы, что предлагаете делать еще?
в теории Диам, Министерство Культуры и миськрада должны решать, могут ли такие одоробла появляться в исторической местности
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:14
Genie написав: kingkongovets написав:
даби уже нет, диам теоретически может отозвать умовы, что предлагаете делать еще?
в теории Диам, Министерство Культуры и миськрада должны решать, могут ли такие одоробла появляться в исторической местности
я лично не в курсе, но первый грит шо там все доки норм
какие основания?
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:33
kingkongovets написав: Genie написав: kingkongovets написав:
даби уже нет, диам теоретически может отозвать умовы, что предлагаете делать еще?
в теории Диам, Министерство Культуры и миськрада должны решать, могут ли такие одоробла появляться в исторической местности
я лично не в курсе, но первый грит шо там все доки норм
какие основания?
хз
вроде есть процедура утверждения проекта, она пройдена?
но это одоробло ИМХО добьет центр
кстати фирташевское стеклянное недостроенное убожество возле загса "выжегает глаз" со всех сторон, на его фоне Манхеттен от КГС даже более интересен с точки зрения архитектуры ИМХО...
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:41
Прохожий написав:хз
вроде есть процедура утверждения проекта, она пройдена?
но это одоробло ИМХО добьет центр
кстати фирташевское стеклянное недостроенное убожество возле загса "выжегает глаз" со всех сторон, на его фоне Манхеттен от КГС даже более интересен с точки зрения архитектуры ИМХО...
возле загса то ж не фирташевское, то ж сани стоматолога
но и это одоробло канешна плевок в лицо киевлянам от гарика и всей той 3,14сдоты меркуриевской смачнейший, лихо они тогда ту стенку напротив 13го сектора отжали
кстати более чем уверен, шо и витя авдышев в этой делюге участвует, да и саша пресман тоже
зы:
а мне например манхеттен внешне там очень нра
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:08
kingkongovets написав:
Прохожий написав:хз
вроде есть процедура утверждения проекта, она пройдена?
но это одоробло ИМХО добьет центр
кстати фирташевское стеклянное недостроенное убожество возле загса "выжегает глаз" со всех сторон, на его фоне Манхеттен от КГС даже более интересен с точки зрения архитектуры ИМХО...
возле загса то ж не фирташевское, то ж сани стоматолога
но и это одоробло канешна плевок в лицо киевлянам от гарика и всей той 3,14сдоты меркуриевской смачнейший, лихо они тогда ту стенку напротив 13го сектора отжали
кстати более чем уверен, шо и витя авдышев в этой делюге участвует, да и саша пресман тоже
зы:
а мне например манхеттен внешне там очень нра
манхеттен вырисовывается реально красив, в свое время рассматривал там покупку, думаю с высоких этажей вид на восток бомба, но что там будет с парковкой на этом пятачке даже не могу себе представить
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:11
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:хз
вроде есть процедура утверждения проекта, она пройдена?
но это одоробло ИМХО добьет центр
кстати фирташевское стеклянное недостроенное убожество возле загса "выжегает глаз" со всех сторон, на его фоне Манхеттен от КГС даже более интересен с точки зрения архитектуры ИМХО...
возле загса то ж не фирташевское, то ж сани стоматолога
но и это одоробло канешна плевок в лицо киевлянам от гарика и всей той 3,14сдоты меркуриевской смачнейший, лихо они тогда ту стенку напротив 13го сектора отжали
кстати более чем уверен, шо и витя авдышев в этой делюге участвует, да и саша пресман тоже
зы:
а мне например манхеттен внешне там очень нра
манхеттен вырисовывается реально красив, в свое время рассматривал там покупку, думаю с высоких этажей вид на восток бомба, но что там будет с парковкой на этом пятачке даже не могу себе представить
имхо однушки с правильным инстаграмным ремонтом там будут улетать в аренду в краткосроке на ура
в смысле - не на год семье, а типа на квартал одинокому креаклу
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:14
kingkongovets написав:
Прохожий написав:хз
вроде есть процедура утверждения проекта, она пройдена?
но это одоробло ИМХО добьет центр
кстати фирташевское стеклянное недостроенное убожество возле загса "выжегает глаз" со всех сторон, на его фоне Манхеттен от КГС даже более интересен с точки зрения архитектуры ИМХО...
возле загса то ж не фирташевское, то ж сани стоматолога
но и это одоробло канешна плевок в лицо киевлянам от гарика и всей той 3,14сдоты меркуриевской смачнейший, лихо они тогда ту стенку напротив 13го сектора отжали
кстати более чем уверен, шо и витя авдышев в этой делюге участвует, да и саша пресман тоже
зы:
а мне например манхеттен внешне там очень нра
У мене теж відклалося що Фірташа. Насправді хто ж по по докам розкриє кінцевооо бенефіціара.
Здається на балансі Укрексімбанку.
Доречі, недавно анонсували аукціон з продажу.
Мабудь не відбувся. Але з третього разу точно продадуть.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:18
Первый написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:хз
вроде есть процедура утверждения проекта, она пройдена?
но это одоробло ИМХО добьет центр
кстати фирташевское стеклянное недостроенное убожество возле загса "выжегает глаз" со всех сторон, на его фоне Манхеттен от КГС даже более интересен с точки зрения архитектуры ИМХО...
возле загса то ж не фирташевское, то ж сани стоматолога
но и это одоробло канешна плевок в лицо киевлянам от гарика и всей той 3,14сдоты меркуриевской смачнейший, лихо они тогда ту стенку напротив 13го сектора отжали
кстати более чем уверен, шо и витя авдышев в этой делюге участвует, да и саша пресман тоже
зы:
а мне например манхеттен внешне там очень нра
У мене теж відклалося що Фірташа. Насправді хто ж по по докам розкриє кінцевооо бенефіціара.
Здається на балансі Укрексімбанку.
Доречі, недавно анонсували аукціон з продажу.
Мабудь не відбувся. Але з третього разу точно продадуть.
это ж конфискованное майно
типа яныковский спецконфискат
чи залоговое, хз - не суть
нема пока заинтересантов, вот и акшена нема
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:44
Аукціон був у листопаді
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