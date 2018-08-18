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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9240924192429243

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:45

  Genie написав:
не поняла первой части вашего сообщения,
насчет активистов - у нас часто активисты останавливают застройку?


Більше так чим ні

https://m.youtube.com/watch?v=QnyY2TDoHjk

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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:возле загса то ж не фирташевское, то ж сани стоматолога
но и это одоробло канешна плевок в лицо киевлянам от гарика и всей той 3,14сдоты меркуриевской смачнейший, лихо они тогда ту стенку напротив 13го сектора отжали
кстати более чем уверен, шо и витя авдышев в этой делюге участвует, да и саша пресман тоже

зы:
а мне например манхеттен внешне там очень нра

манхеттен вырисовывается реально красив, в свое время рассматривал там покупку, думаю с высоких этажей вид на восток бомба, но что там будет с парковкой на этом пятачке даже не могу себе представить
имхо однушки с правильным инстаграмным ремонтом там будут улетать в аренду в краткосроке на ура
в смысле - не на год семье, а типа на квартал одинокому креаклу
Главное, чтобы коллектор, или что там воняет периодически, не доставал
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:29

  kingkongovets написав:вот это канешна гарик перднул из гроба
этот монстр деклассирует и стадион и вообще все в округе

зы:
а с другой стороны стадиона, под бывшим трамплином, где была площадка метания молота у корогодского купил участок столар


От Шота Руставели и до Дружбы Народов будет со временем сплошная Серебряная Миля из новостроев. С единственной зеленой зоной в виде Центрального военного госпиталя. Хотя может и его перенесут нафик в пригород, в Ирпене есть же филиал, т.к. сильно жирный кусок земли. Как и у завода Арсенал.
А помнится некоторое время назад сколько было разговоров: "в Киеве не осталось участков под стройки!"
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:не поняла первой части вашего сообщения,
насчет активистов - у нас часто активисты останавливают застройку?

Активисты нечасто, "активисты" почти всегда. "Активисты" сейчас это рэкетиры, рейдеры. С помощью таких "активистов" некоторые коррупционеры (окружение и Кличко [тупой инструмент]) положили в свое время Аркаду, а сейчас пытаются кошмарить Столицу. Их знают поименно, но либо плати коррупционный налог, либо воюй. Аркада приграла рейдерам, Столица пока отбивается.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:35

  Faceless написав:
kingkongovets написав:имхо однушки с правильным инстаграмным ремонтом там будут улетать в аренду в краткосроке на ура
в смысле - не на год семье, а типа на квартал одинокому креаклу
Главное, чтобы коллектор, или что там воняет периодически, не доставал


Снизу да, а на 20+ этажах будет ветерком сносить запахи. Это ж не Крушельницкая все таки.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:37

  kingkongovets написав:имхо однушки с правильным инстаграмным ремонтом там будут улетать в аренду в краткосроке на ура
в смысле - не на год семье, а типа на квартал одинокому креаклу

инстаграмным ремонтом?
Новое направление в дизайне интерьеров?

Слышал термин - Ремонт в айти стиле.
Что означает сочетание стиля минимализм внешне и самого дешевого говноремонта по черновым работам.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:имхо однушки с правильным инстаграмным ремонтом там будут улетать в аренду в краткосроке на ура
в смысле - не на год семье, а типа на квартал одинокому креаклу

инстаграмным ремонтом?
Новое направление в дизайне интерьеров?

Слышал термин - Ремонт в айти стиле.
Что означает сочетание стиля минимализм внешне и самого дешевого говноремонта по черновым работам.
это шоп можно было на его фоне достойные сториз и ролики в тиктоке снимать - без этого сейчас никуда

зы:
давно уже привык рассматривать интерьеры своих объектов в инсте и тиктоке арендаторов, у вас еще не так?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:давно уже привык рассматривать интерьеры своих объектов в инсте и тиктоке арендаторов, у вас еще не так?)

а что Земля, это песчинка во Вселенной )
Мизантрóп
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