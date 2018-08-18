Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:возле загса то ж не фирташевское, то ж сани стоматолога но и это одоробло канешна плевок в лицо киевлянам от гарика и всей той 3,14сдоты меркуриевской смачнейший, лихо они тогда ту стенку напротив 13го сектора отжали кстати более чем уверен, шо и витя авдышев в этой делюге участвует, да и саша пресман тоже
зы: а мне например манхеттен внешне там очень нра
манхеттен вырисовывается реально красив, в свое время рассматривал там покупку, думаю с высоких этажей вид на восток бомба, но что там будет с парковкой на этом пятачке даже не могу себе представить
имхо однушки с правильным инстаграмным ремонтом там будут улетать в аренду в краткосроке на ура в смысле - не на год семье, а типа на квартал одинокому креаклу
Главное, чтобы коллектор, или что там воняет периодически, не доставал
kingkongovets написав:вот это канешна гарик перднул из гроба этот монстр деклассирует и стадион и вообще все в округе
зы: а с другой стороны стадиона, под бывшим трамплином, где была площадка метания молота у корогодского купил участок столар
От Шота Руставели и до Дружбы Народов будет со временем сплошная Серебряная Миля из новостроев. С единственной зеленой зоной в виде Центрального военного госпиталя. Хотя может и его перенесут нафик в пригород, в Ирпене есть же филиал, т.к. сильно жирный кусок земли. Как и у завода Арсенал. А помнится некоторое время назад сколько было разговоров: "в Киеве не осталось участков под стройки!"
Genie написав:не поняла первой части вашего сообщения, насчет активистов - у нас часто активисты останавливают застройку?
Активисты нечасто, "активисты" почти всегда. "Активисты" сейчас это рэкетиры, рейдеры. С помощью таких "активистов" некоторые коррупционеры (окружение и Кличко [тупой инструмент]) положили в свое время Аркаду, а сейчас пытаются кошмарить Столицу. Их знают поименно, но либо плати коррупционный налог, либо воюй. Аркада приграла рейдерам, Столица пока отбивается.