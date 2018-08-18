Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:инстаграмным ремонтом? Новое направление в дизайне интерьеров?
Слышал термин - Ремонт в айти стиле. Что означает сочетание стиля минимализм внешне и самого дешевого говноремонта по черновым работам.
это шоп можно было на его фоне достойные сториз и ролики в тиктоке снимать - без этого сейчас никуда
зы: давно уже привык рассматривать интерьеры своих объектов в инсте и тиктоке арендаторов, у вас еще не так?)
У меня сейчас в квартирах с современным ремонтом 100% нерезиденты проживают. Их профили только в LinkedIn встречал. Они вкалывают с утра до позднего вечера, по выходным культурная и гастрономическая программа. Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются
UA написав: Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются
а зря, нужно мониторить соцсети арендаторов. В случае выхода инфы о дорогой покупке - с целью поднятия аренды, начинать создавать им психологический дискомфорт под разными предлогами, вплоть до визитов на работу и места общественного отдыха.
Этот форум кладезь ценных и полезных идей. Я вот подумал, возможно людей нет в инстаграме потому что они хотя казаться беднее чем есть на самом деле? Скрывают от арендодателя свое материальное положение?
UA написав: Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются
а зря, нужно мониторить соцсети арендаторов. В случае выхода инфы о дорогой покупке - с целью поднятия аренды, начинать создавать им психологический дискомфорт под разными предлогами, вплоть до визитов на работу и места общественного отдыха.
Этот форум кладезь ценных и полезных идей. Я вот подумал, возможно людей нет в инстаграме потому что они хотя казаться беднее чем есть на самом деле? Скрывают от арендодателя свое материальное положение?
UA написав:У меня сейчас в квартирах с современным ремонтом 100% нерезиденты проживают. Их профили только в LinkedIn встречал. Они вкалывают с утра до позднего вечера, по выходным культурная и гастрономическая программа. Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются
рабы. Есть на что ровняться Брать пример.
Рабы корпораций выжимающих из них все соки. Нам повезло, что мы родились в той части мира где можно на работе не напрягаться.
Музыка немного устарела Сейчас вместо пузыря модно дорожку нюхнють. Но суть осталась.
UA написав:У меня сейчас в квартирах с современным ремонтом 100% нерезиденты проживают. Их профили только в LinkedIn встречал. Они вкалывают с утра до позднего вечера, по выходным культурная и гастрономическая программа. Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются
рабы. Есть на что ровняться Брать пример.
Рабы корпораций выжимающих из них все соки. Нам повезло, что мы родились в той части мира где можно на работе не напрягаться.
Музыка немного устарела Сейчас вместо пузыря модно дорожку нюхнють. Но суть осталась.
на работе не хватит жизни заработать 100млн$
Надо бизнес или трейдинг.
Работать нельзя! Бетонировать мозги только на пенсии уже.
UA написав:Скрывают от арендодателя свое материальное положение?
скрывать такой факт от арендодателя - большой грех арендатора. Коммерция чем хороша, что можно прийти на работу к арендателю как к себе домой, попросить доплатить за трех женщин, что ночевали с пятницы на субботу, рассказать при клентах как долго и дорого вы делали ремонт, а он сейчас используюется по двойному назначению - как помещение и фотозона, за что бы не мешало доплатить. Еще, можно навязывать арендатору советы как вести бизнес, а потом смотреть, что с этого выйдет - самому тренироваться. Поэтому соцсети - полезная штука для арендодателя.
UA написав:Скрывают от арендодателя свое материальное положение?
скрывать такой факт от арендодателя - большой грех арендатора. Коммерция чем хороша, что можно прийти на работу к арендателю как к себе домой, попросить доплатить за трех женщин, что ночевали с пятницы на субботу, рассказать при клентах как долго и дорого вы делали ремонт, а он сейчас используюется по двойному назначению - как помещение и фотозона, за что бы не мешало доплатить. Еще, можно навязывать арендатору советы как вести бизнес, а потом смотреть, что с этого выйдет - самому тренироваться. Поэтому соцсети - полезная штука для арендодателя.
Они ведут хороший инстаграмм, но ездят на ВАС-2101
UA написав:Скрывают от арендодателя свое материальное положение?
скрывать такой факт от арендодателя - большой грех арендатора. Коммерция чем хороша, что можно прийти на работу к арендателю как к себе домой, попросить доплатить за трех женщин, что ночевали с пятницы на субботу, рассказать при клентах как долго и дорого вы делали ремонт, а он сейчас используюется по двойному назначению - как помещение и фотозона, за что бы не мешало доплатить. Еще, можно навязывать арендатору советы как вести бизнес, а потом смотреть, что с этого выйдет - самому тренироваться. Поэтому соцсети - полезная штука для арендодателя.
Соцсети как и татуировки избавляют от необходимости присматриваться к человеку, оценивать его уровень. Сразу видно who is who
Она была в клубе, видел ее. Инстаграмм красивый. Она уехала из клубе на старом автомобиле, службы которая принимаем типо ВАС-2101.
просто вслух. моё впечатление - "казаться а не быть". Сумочки не дорогие, одежда не дорогая, иногда одевалась больше чем несколько раз , дорогих украшений нет. Поэтому показываем то, что есть, везде с телефоном. Короче, девушка "в процессе рыбалки"