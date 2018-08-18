RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9242924392449245>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:43

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:инстаграмным ремонтом?
Новое направление в дизайне интерьеров?

Слышал термин - Ремонт в айти стиле.
Что означает сочетание стиля минимализм внешне и самого дешевого говноремонта по черновым работам.
это шоп можно было на его фоне достойные сториз и ролики в тиктоке снимать - без этого сейчас никуда

зы:
давно уже привык рассматривать интерьеры своих объектов в инсте и тиктоке арендаторов, у вас еще не так?)

У меня сейчас в квартирах с современным ремонтом 100% нерезиденты проживают.
Их профили только в LinkedIn встречал.
Они вкалывают с утра до позднего вечера, по выходным культурная и гастрономическая программа.
Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются :mrgreen:


рабы. Есть на что ровняться :) Брать пример.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4621
З нами з: 22.12.16
Подякував: 354 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:09

  Grand Touring написав:
  UA написав: Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются :mrgreen:
а зря, нужно мониторить соцсети арендаторов. В случае выхода инфы о дорогой покупке - с целью поднятия аренды, начинать создавать им психологический дискомфорт под разными предлогами, вплоть до визитов на работу и места общественного отдыха.

Этот форум кладезь ценных и полезных идей.
Я вот подумал, возможно людей нет в инстаграме потому что они хотя казаться беднее чем есть на самом деле?
Скрывают от арендодателя свое материальное положение?
UA
 
Повідомлень: 6307
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:12

  UA написав:
  Grand Touring написав:
  UA написав: Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются :mrgreen:
а зря, нужно мониторить соцсети арендаторов. В случае выхода инфы о дорогой покупке - с целью поднятия аренды, начинать создавать им психологический дискомфорт под разными предлогами, вплоть до визитов на работу и места общественного отдыха.

Этот форум кладезь ценных и полезных идей.
Я вот подумал, возможно людей нет в инстаграме потому что они хотя казаться беднее чем есть на самом деле?
Скрывают от арендодателя свое материальное положение?


Я смотрел инстраграмм этой девушку:


http://surl.li/bcbge


Она была в клубе, видел ее. Инстаграмм красивый.
Она уехала из клубе на старом автомобиле, службы которая принимаем типо ВАС-2101.

Я заказах беху 7-серсия. (2017)

Бомж круче всех? :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 07 січ, 2022 12:25, всього редагувалось 3 разів.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4621
З нами з: 22.12.16
Подякував: 354 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:19

  proftpd66 написав:
  UA написав:У меня сейчас в квартирах с современным ремонтом 100% нерезиденты проживают.
Их профили только в LinkedIn встречал.
Они вкалывают с утра до позднего вечера, по выходным культурная и гастрономическая программа.
Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются :mrgreen:


рабы. Есть на что ровняться :) Брать пример.

Рабы корпораций выжимающих из них все соки.
Нам повезло, что мы родились в той части мира где можно на работе не напрягаться.

Музыка немного устарела
Сейчас вместо пузыря модно дорожку нюхнють.
Но суть осталась.
UA
 
Повідомлень: 6307
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:20

  UA написав:
  proftpd66 написав:
  UA написав:У меня сейчас в квартирах с современным ремонтом 100% нерезиденты проживают.
Их профили только в LinkedIn встречал.
Они вкалывают с утра до позднего вечера, по выходным культурная и гастрономическая программа.
Вряд ли у них на инстаграмную фигню время и силы остаются :mrgreen:


рабы. Есть на что ровняться :) Брать пример.

Рабы корпораций выжимающих из них все соки.
Нам повезло, что мы родились в той части мира где можно на работе не напрягаться.

Музыка немного устарела
Сейчас вместо пузыря модно дорожку нюхнють.
Но суть осталась.


на работе не хватит жизни заработать 100млн$

Надо бизнес или трейдинг.

Работать нельзя! Бетонировать мозги только на пенсии уже.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4621
З нами з: 22.12.16
Подякував: 354 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:26

  UA написав:Скрывают от арендодателя свое материальное положение?
скрывать такой факт от арендодателя - большой грех арендатора. Коммерция чем хороша, что можно прийти на работу к арендателю как к себе домой, попросить доплатить за трех женщин, что ночевали с пятницы на субботу, рассказать при клентах как долго и дорого вы делали ремонт, а он сейчас используюется по двойному назначению - как помещение и фотозона, за что бы не мешало доплатить. Еще, можно навязывать арендатору советы как вести бизнес, а потом смотреть, что с этого выйдет - самому тренироваться. Поэтому соцсети - полезная штука для арендодателя.
Grand Touring
 
Повідомлень: 905
З нами з: 23.03.20
Подякував: 292 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:31

  Grand Touring написав:
  UA написав:Скрывают от арендодателя свое материальное положение?
скрывать такой факт от арендодателя - большой грех арендатора. Коммерция чем хороша, что можно прийти на работу к арендателю как к себе домой, попросить доплатить за трех женщин, что ночевали с пятницы на субботу, рассказать при клентах как долго и дорого вы делали ремонт, а он сейчас используюется по двойному назначению - как помещение и фотозона, за что бы не мешало доплатить. Еще, можно навязывать арендатору советы как вести бизнес, а потом смотреть, что с этого выйдет - самому тренироваться. Поэтому соцсети - полезная штука для арендодателя.


Они ведут хороший инстаграмм, но ездят на ВАС-2101 :mrgreen:
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4621
З нами з: 22.12.16
Подякував: 354 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:39

  Grand Touring написав:
  UA написав:Скрывают от арендодателя свое материальное положение?
скрывать такой факт от арендодателя - большой грех арендатора. Коммерция чем хороша, что можно прийти на работу к арендателю как к себе домой, попросить доплатить за трех женщин, что ночевали с пятницы на субботу, рассказать при клентах как долго и дорого вы делали ремонт, а он сейчас используюется по двойному назначению - как помещение и фотозона, за что бы не мешало доплатить. Еще, можно навязывать арендатору советы как вести бизнес, а потом смотреть, что с этого выйдет - самому тренироваться. Поэтому соцсети - полезная штука для арендодателя.

Соцсети как и татуировки избавляют от необходимости присматриваться к человеку, оценивать его уровень.
Сразу видно who is who
UA
 
Повідомлень: 6307
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:44

  proftpd66 написав:Они ведут хороший инстаграмм, но ездят на ВАС-2101 :mrgreen:

ВАС-2101 это ретро автомобиль, почти как Mercedes-Benz770 фюрера или ЗИС-110 Сталина
UA
 
Повідомлень: 6307
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:54

  proftpd66 написав:
Я смотрел инстраграмм этой девушку:


http://surl.li/bcbge


Она была в клубе, видел ее. Инстаграмм красивый.
Она уехала из клубе на старом автомобиле, службы которая принимаем типо ВАС-2101.



просто вслух.
моё впечатление - "казаться а не быть". Сумочки не дорогие, одежда не дорогая, иногда одевалась больше чем несколько раз :), дорогих украшений нет. Поэтому показываем то, что есть, везде с телефоном. Короче, девушка "в процессе рыбалки" :)
baraka
 
Повідомлень: 5138
З нами з: 09.10.12
Подякував: 755 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9242924392449245>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 73, 74, 75
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
749 1095560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21685 4810340
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30748
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3300)
07.01.2022 13:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.