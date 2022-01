Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:39

Grand Touring написав: UA написав: Скрывают от арендодателя свое материальное положение? Скрывают от арендодателя свое материальное положение? скрывать такой факт от арендодателя - большой грех арендатора. Коммерция чем хороша, что можно прийти на работу к арендателю как к себе домой, попросить доплатить за трех женщин, что ночевали с пятницы на субботу, рассказать при клентах как долго и дорого вы делали ремонт, а он сейчас используюется по двойному назначению - как помещение и фотозона, за что бы не мешало доплатить. Еще, можно навязывать арендатору советы как вести бизнес, а потом смотреть, что с этого выйдет - самому тренироваться. Поэтому соцсети - полезная штука для арендодателя.

Соцсети как и татуировки избавляют от необходимости присматриваться к человеку, оценивать его уровень.Сразу видно who is who