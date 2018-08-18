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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9242924392449245

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:57

  baraka написав:
  proftpd66 написав:
Я смотрел инстраграмм этой девушку:


http://surl.li/bcbge


Она была в клубе, видел ее. Инстаграмм красивый.
Она уехала из клубе на старом автомобиле, службы которая принимаем типо ВАС-2101.



просто вслух.
моё впечатление - "казаться а не быть". Сумочки не дорогие, одежда не дорогая, иногда одевалась больше чем несколько раз :), дорогих украшений нет. Поэтому показываем то, что есть, везде с телефоном. Короче, девушка "в процессе рыбалки" :)


есть еще эта:
https://www.instagram.com/nastya_sinanyan/

Она сказала на видео что ездит на маршрутке в тренажерный зал. :mrgreen:

я хотел позаигрывать, купить ее номер телефона за 5к грн. Но она приняла на свою карту 5457082222691334, но отказалась давать свой номер. Потом оказалось что у нее есть парень.

Что за люди кидалы?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:08

  proftpd66 написав:
я хотел позаигрывать, купить ее номер телефона за 5к грн. Но она приняла на свою карту 5457082222691334, но отказалась давать свой номер.

СІНАНЯН АНАСТАСІЯ РАЧ'ЇВНА, да имя владельца карты и инстаграмма совпадают, зачем она вам сдалась?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:10

  Grand Touring написав:
  proftpd66 написав:
я хотел позаигрывать, купить ее номер телефона за 5к грн. Но она приняла на свою карту 5457082222691334, но отказалась давать свой номер.

СІНАНЯН АНАСТАСІЯ РАЧ'ЇВНА, да имя владельца карты и инстаграмма совпадают, зачем она вам сдалась?


видел.

Я уже не помню, было скучно. Я хотел познакомится с ней. Может быть вдуть :)
proftpd66
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