Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Она была в клубе, видел ее. Инстаграмм красивый. Она уехала из клубе на старом автомобиле, службы которая принимаем типо ВАС-2101.
просто вслух. моё впечатление - "казаться а не быть". Сумочки не дорогие, одежда не дорогая, иногда одевалась больше чем несколько раз , дорогих украшений нет. Поэтому показываем то, что есть, везде с телефоном. Короче, девушка "в процессе рыбалки"