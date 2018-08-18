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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9242924392449245>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а чего это гражданки и их инстаграмы с тиктоками тут оффтоп?
тюнингованые и мотивированные фитоняхи - стабильный и мощный сегмент, снимающий хаты с дизайнерскими и типа дизайнерскими ремонтами в любых ипенях, пушо папиков с кошельками они ловят на свои тиктоки и инстаграмы, а шоп их снимать нужны достойные декорации и пох шо там за окном и скока км до метро, а то и до города
это давно уже серьезный и очень профессиональный бизнес

а нехватов и женатиков ожидаемо потянуло на скабрезности гг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:26

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Почитал последние пару страниц, очень познавательно в контексте ветки.
Прохожий очевидно одобраяет, раз шевелить губами не заставляет.
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу" (с)

Праздничный оффтоп + помогаем человеку личную жизнь устроить. Что может быть важнее настоящей любви?


Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.

кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН,
а що не так з ОВДП? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:43

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Почитал последние пару страниц, очень познавательно в контексте ветки.
Прохожий очевидно одобраяет, раз шевелить губами не заставляет.
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу" (с)

Праздничный оффтоп + помогаем человеку личную жизнь устроить. Что может быть важнее настоящей любви?


Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.

Нит. Но вчера в первый раз в квартире провели генеральную уборку. Говорят ещё 1-2 и квартира очистится от пыли. Но ещё не все сделано. Панели стеновые ещё не все установлены, межкомнатные двери и решётки забора воздуха для кондеров. И сама система кондиционирования не запущена. И сетевые розетки не установлены ещё. И интернет не проведён. И входная дверь до ума не доведена. И замки не поменяны. И домофон не установлен (даже не куплен ещё). В общем дней 10 (максимум) у вас всех ещё есть. Не теряйте их даром.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:19

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Праздничный оффтоп + помогаем человеку личную жизнь устроить. Что может быть важнее настоящей любви?


Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.

Нит. Но вчера в первый раз в квартире провели генеральную уборку. Говорят ещё 1-2 и квартира очистится от пыли. Но ещё не все сделано. Панели стеновые ещё не все установлены, межкомнатные двери и решётки забора воздуха для кондеров. И сама система кондиционирования не запущена. И сетевые розетки не установлены ещё. И интернет не проведён. И входная дверь до ума не доведена. И замки не поменяны. И домофон не установлен (даже не куплен ещё). В общем дней 10 (максимум) у вас всех ещё есть. Не теряйте их даром.

я вже більше року тільки спостерігаю за КРЖН, не інвестую, хіба в ремонти ... криза жанру, чи що ... нема ідей ... оточення Києва кавалірками в пішій доступності ШРТ звершилося ... може як Трайбека поїду на далекі села ... або яку Португалію (#атопутінанападьот, а мені нема куди емігрувати) підбирати кавалірку
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:35

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.

кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН,
а що не так з ОВДП? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло


Бро, ти не ображайся, але тут багато хто пам'ятає, що сталося в 2014-2017 зо всіма банками, в які ти вклався. За вітчизну переживаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:39

я вже більше року тільки спостерігаю за КРЖН, не інвестую, хіба в ремонти ... криза жанру, чи що ... нема ідей ... оточення Києва кавалірками в пішій доступності ШРТ звершилося ...
умоляю не останавливайтесь! у вас нет кавалирок в районе Оболони и Вышгорода, а так же с обоих сторон красной ветки метро. Ветка умрет если Макс заселится в свою квартиру, а вы перестанете покупать кавалерки для вашей кавалерии. Да что там ветка... Целая цивилизация...
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:53

  vitaliian написав:
я вже більше року тільки спостерігаю за КРЖН, не інвестую, хіба в ремонти ... криза жанру, чи що ... нема ідей ... оточення Києва кавалірками в пішій доступності ШРТ звершилося ...
умоляю не останавливайтесь! у вас нет кавалирок в районе Оболони и Вышгорода, а так же с обоих сторон красной ветки метро. Ветка умрет если Макс заселится в свою квартиру, а вы перестанете покупать кавалерки для вашей кавалерии. Да что там ветка... Целая цивилизация...

а на Кардачах (20 хв. пішком) хіба не червона гілка метро?
І від Бучі вдобно (25..30 хв) до м.Святошин приміським ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:23

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.

кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН,
а що не так з ОВДП? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло


Бро, ти не ображайся, але тут багато хто пам'ятає, що сталося в 2014-2017 зо всіма банками, в які ти вклався. За вітчизну переживаю.

За три роки потім вийшов на депозитах в плюс і покрик збитки девалу і банкопаду.
Цього разу, не думаю, що буде девал х3,5 і мінус 1/3 банків, тим більше, що гусарити на ОВДП набагато безпечніше, так як дефолт держави малоімовірний, особливо в нац. валюті.
У випадку чого, думаю, що втрати по ОВДП потім за 1..2 роки покриються високими ставками %.

Але якщо будуть проблеми із ОВДП, то КРЖН теж шукатиме дно.
Це тільки у фантазіях ростішок "тиха гавань".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:25

  airmax78 написав:Нит. Но вчера в первый раз в квартире провели генеральную уборку. Говорят ещё 1-2 и квартира очистится от пыли. Но ещё не все сделано. Панели стеновые ещё не все установлены, межкомнатные двери и решётки забора воздуха для кондеров. И сама система кондиционирования не запущена. И сетевые розетки не установлены ещё. И интернет не проведён. И входная дверь до ума не доведена. И замки не поменяны. И домофон не установлен (даже не куплен ещё). В общем дней 10 (максимум) у вас всех ещё есть. Не теряйте их даром.


а почему ты перестал спекулировать недвигой? и даже для Синанян на сдашь?

Сейчас не выгодно инвестировать в недигу?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:28

  kingkongovets написав:а чего это гражданки и их инстаграмы с тиктоками тут оффтоп?
тюнингованые и мотивированные фитоняхи - стабильный и мощный сегмент, снимающий хаты с дизайнерскими и типа дизайнерскими ремонтами в любых ипенях, пушо папиков с кошельками они ловят на свои тиктоки и инстаграмы, а шоп их снимать нужны достойные декорации и пох шо там за окном и скока км до метро, а то и до города
это давно уже серьезный и очень профессиональный бизнес

а нехватов и женатиков ожидаемо потянуло на скабрезности гг

В сегменте модных МОПов это чуть ли не половина арендаторов.
"У меня друг в соседнем доме живет"
Или звонок в день расчета - "Ой, денег заплатить за аренду нет, но утром будут"
Выходит 1000 у.е могут за ночь поднять если очень нужно.

КК откуда такая осведомленность?
Вы ж по коммерческой недвижимости
Востаннє редагувалось UA в П'ят 07 січ, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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