|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:56
а чего это гражданки и их инстаграмы с тиктоками тут оффтоп?
тюнингованые и мотивированные фитоняхи - стабильный и мощный сегмент, снимающий хаты с дизайнерскими и типа дизайнерскими ремонтами в любых ипенях, пушо папиков с кошельками они ловят на свои тиктоки и инстаграмы, а шоп их снимать нужны достойные декорации и пох шо там за окном и скока км до метро, а то и до города
это давно уже серьезный и очень профессиональный бизнес
а нехватов и женатиков ожидаемо потянуло на скабрезности гг
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10266
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1315 раз.
- Подякували: 2335 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:26
drevlyanin написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Почитал последние пару страниц, очень познавательно в контексте ветки.
Прохожий очевидно одобраяет, раз шевелить губами не заставляет.
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу" (с)
Праздничный оффтоп + помогаем человеку личную жизнь устроить. Что может быть важнее настоящей любви?
Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.
кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН,
а що не так з ОВДП? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27545
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1364 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:43
drevlyanin написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Почитал последние пару страниц, очень познавательно в контексте ветки.
Прохожий очевидно одобраяет, раз шевелить губами не заставляет.
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу" (с)
Праздничный оффтоп + помогаем человеку личную жизнь устроить. Что может быть важнее настоящей любви?
Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.
Нит. Но вчера в первый раз в квартире провели генеральную уборку. Говорят ещё 1-2 и квартира очистится от пыли. Но ещё не все сделано. Панели стеновые ещё не все установлены, межкомнатные двери и решётки забора воздуха для кондеров. И сама система кондиционирования не запущена. И сетевые розетки не установлены ещё. И интернет не проведён. И входная дверь до ума не доведена. И замки не поменяны. И домофон не установлен (даже не куплен ещё). В общем дней 10 (максимум) у вас всех ещё есть. Не теряйте их даром.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40123
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 944 раз.
- Подякували: 4915 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:19
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Праздничный оффтоп + помогаем человеку личную жизнь устроить. Что может быть важнее настоящей любви?
Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.
Нит. Но вчера в первый раз в квартире провели генеральную уборку. Говорят ещё 1-2 и квартира очистится от пыли. Но ещё не все сделано. Панели стеновые ещё не все установлены, межкомнатные двери и решётки забора воздуха для кондеров. И сама система кондиционирования не запущена. И сетевые розетки не установлены ещё. И интернет не проведён. И входная дверь до ума не доведена. И замки не поменяны. И домофон не установлен (даже не куплен ещё). В общем дней 10 (максимум) у вас всех ещё есть. Не теряйте их даром.
я вже більше року тільки спостерігаю за КРЖН, не інвестую, хіба в ремонти ... криза жанру, чи що ... нема ідей ... оточення Києва кавалірками в пішій доступності ШРТ звершилося ... може як Трайбека поїду на далекі села ... або яку Португалію (#атопутінанападьот, а мені нема куди емігрувати) підбирати кавалірку
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27545
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1364 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:35
flyman написав: drevlyanin написав:
Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.
кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН, а що не так з ОВДП
? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло
Бро, ти не ображайся, але тут багато хто пам'ятає, що сталося в 2014-2017 зо всіма банками, в які ти вклався. За вітчизну переживаю.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 771
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:39
я вже більше року тільки спостерігаю за КРЖН, не інвестую, хіба в ремонти ... криза жанру, чи що ... нема ідей ... оточення Києва кавалірками в пішій доступності ШРТ звершилося ...
умоляю не останавливайтесь! у вас нет кавалирок в районе Оболони и Вышгорода, а так же с обоих сторон красной ветки метро. Ветка умрет если Макс заселится в свою квартиру, а вы перестанете покупать кавалерки для вашей кавалерии. Да что там ветка... Целая цивилизация...
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10161
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:53
vitaliian написав:
я вже більше року тільки спостерігаю за КРЖН, не інвестую, хіба в ремонти ... криза жанру, чи що ... нема ідей ... оточення Києва кавалірками в пішій доступності ШРТ звершилося ...
умоляю не останавливайтесь! у вас нет кавалирок в районе Оболони и Вышгорода, а так же с обоих сторон красной ветки метро. Ветка умрет если Макс заселится в свою квартиру, а вы перестанете покупать кавалерки для вашей кавалерии. Да что там ветка... Целая цивилизация...
а на Кардачах (20 хв. пішком) хіба не червона гілка метро?
І від Бучі вдобно (25..30 хв) до м.Святошин приміським ШРТ.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27545
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1364 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:23
drevlyanin написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.
кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН, а що не так з ОВДП
? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло
Бро, ти не ображайся, але тут багато хто пам'ятає, що сталося в 2014-2017 зо всіма банками, в які ти вклався. За вітчизну переживаю.
За три роки потім вийшов на депозитах в плюс і покрик збитки девалу і банкопаду.
Цього разу, не думаю, що буде девал х3,5 і мінус 1/3 банків, тим більше, що гусарити на ОВДП набагато безпечніше, так як дефолт держави малоімовірний, особливо в нац. валюті.
У випадку чого, думаю, що втрати по ОВДП потім за 1..2 роки покриються високими ставками %.
Але якщо будуть проблеми із ОВДП, то КРЖН теж шукатиме дно.
Це тільки у фантазіях ростішок "тиха гавань".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27545
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1364 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:25
airmax78 написав:
Нит. Но вчера в первый раз в квартире провели генеральную уборку. Говорят ещё 1-2 и квартира очистится от пыли. Но ещё не все сделано. Панели стеновые ещё не все установлены, межкомнатные двери и решётки забора воздуха для кондеров. И сама система кондиционирования не запущена. И сетевые розетки не установлены ещё. И интернет не проведён. И входная дверь до ума не доведена. И замки не поменяны. И домофон не установлен (даже не куплен ещё). В общем дней 10 (максимум) у вас всех ещё есть. Не теряйте их даром.
а почему ты перестал спекулировать недвигой? и даже для Синанян на сдашь?
Сейчас не выгодно инвестировать в недигу?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4617
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:28
kingkongovets написав:
а чего это гражданки и их инстаграмы с тиктоками тут оффтоп?
тюнингованые и мотивированные фитоняхи - стабильный и мощный сегмент, снимающий хаты с дизайнерскими и типа дизайнерскими ремонтами в любых ипенях, пушо папиков с кошельками они ловят на свои тиктоки и инстаграмы, а шоп их снимать нужны достойные декорации и пох шо там за окном и скока км до метро, а то и до города
это давно уже серьезный и очень профессиональный бизнес
а нехватов и женатиков ожидаемо потянуло на скабрезности гг
В сегменте модных МОПов это чуть ли не половина арендаторов.
"У меня друг в соседнем доме живет"
Или звонок в день расчета - "Ой, денег заплатить за аренду нет, но утром будут"
Выходит 1000 у.е могут за ночь поднять если очень нужно.
КК откуда такая осведомленность?
Вы ж по коммерческой недвижимости
Востаннє редагувалось UA
в П'ят 07 січ, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6304
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1447 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|749
|1095586
|
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
|
|21685
|4810432
|
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
|
|16
|30749
|
|