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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9242924392449245

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.

кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН,
а що не так з ОВДП? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло


Бро, ти не ображайся, але тут багато хто пам'ятає, що сталося в 2014-2017 зо всіма банками, в які ти вклався. За вітчизну переживаю.
тактика инвестиций флая в недвигу точь в точь совпадает с его тактикой размещения депо - размазать деньги ровным слоем по помойкам в ожидании максимальной маржи
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Є ще один цікавий фактор. При нероботі інтернету та загальній ситуації з Казахстану почнуть валити ІТ-шніки. Галери почнуть їх релокейтити. Одне з місць куди можна звалити - Україна, бо можна в'їхати на 90 днів без візи + не жорстка міграційна політика.
Це спричинить збільшення попиту на оренду житла.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:42

Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:49

  vitaliian написав:Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.

Китай то на большого любителя. SpaceX на всех не хватит. А тут им в принципе было бы комфортно, не так сложно в плане языка, жизнь недорогая. Но не думаю, что влияние "беженцев из Казахстана" будет больше, чем "беженцев из Беларуси". Минимальное в смысле
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:54

  Faceless написав:
  vitaliian написав:Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.

Китай то на большого любителя. SpaceX на всех не хватит. А тут им в принципе было бы комфортно, не так сложно в плане языка, жизнь недорогая. Но не думаю, что влияние "беженцев из Казахстана" будет больше, чем "беженцев из Беларуси". Минимальное в смысле
по сравнению с Германией недорогая. За газ по 120 тенге (7,58 грн) там началась революция, для нас бы за счастье такая цена была. У них обморок будет когда они увидят нашу стоимость топлива и комуналки.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 січ, 2022 17:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Китай то на большого любителя. SpaceX на всех не хватит. А тут им в принципе было бы комфортно, не так сложно в плане языка, жизнь недорогая. Но не думаю, что влияние "беженцев из Казахстана" будет больше, чем "беженцев из Беларуси". Минимальное в смысле

Навіть 2% зроблять деякий вплив.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:02

  Denik написав:Є ще один цікавий фактор. При нероботі інтернету та загальній ситуації з Казахстану почнуть валити ІТ-шніки. Галери почнуть їх релокейтити. Одне з місць куди можна звалити - Україна, бо можна в'їхати на 90 днів без візи + не жорстка міграційна політика.
Це спричинить збільшення попиту на оренду житла.

Уже лендлорды делят шкуру неубитого медвеля :D Ты пожди пока введут Дію-Сіті, посмотрим как это призведет до увеличения спроса на жилье.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:06

  kingkongovets написав:
drevlyanin написав:
  flyman написав:кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН,
а що не так з ОВДП? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло


Бро, ти не ображайся, але тут багато хто пам'ятає, що сталося в 2014-2017 зо всіма банками, в які ти вклався. За вітчизну переживаю.
тактика инвестиций флая в недвигу точь в точь совпадает с его тактикой размещения депо - размазать деньги ровным слоем по помойкам в ожидании максимальной маржи

МБА KSE
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:07

  Denik написав:Є ще один цікавий фактор. При нероботі інтернету та загальній ситуації з Казахстану почнуть валити ІТ-шніки. Галери почнуть їх релокейтити. Одне з місць куди можна звалити - Україна, бо можна в'їхати на 90 днів без візи + не жорстка міграційна політика.
Це спричинить збільшення попиту на оренду житла.

якщо будуть заводити трактор, то в РФ
flyman
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