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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:31
drevlyanin написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Праздничный? И какой у Вас праздник сегодня и почему обчество не поздравляли? Подозреваю, что многие здесь презренные материалисты и безбожники.
Лучше расскажите-новый год уже в новой прелести встречали? А то я уж очковать начинаю, да еще
и Флай в ОГВЗ вложился-не к добру это.
кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН, а що не так з ОВДП
? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло
Бро, ти не ображайся, але тут багато хто пам'ятає, що сталося в 2014-2017 зо всіма банками, в які ти вклався. За вітчизну переживаю.
тактика инвестиций флая в недвигу точь в точь совпадает с его тактикой размещения депо - размазать деньги ровным слоем по помойкам в ожидании максимальной маржи
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:39
Є ще один цікавий фактор. При нероботі інтернету та загальній ситуації з Казахстану почнуть валити ІТ-шніки. Галери почнуть їх релокейтити. Одне з місць куди можна звалити - Україна, бо можна в'їхати на 90 днів без візи + не жорстка міграційна політика.
Це спричинить збільшення попиту на оренду житла.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:42
Denik есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:49
vitaliian написав:Denik
есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.
Китай то на большого любителя. SpaceX на всех не хватит. А тут им в принципе было бы комфортно, не так сложно в плане языка, жизнь недорогая. Но не думаю, что влияние "беженцев из Казахстана" будет больше, чем "беженцев из Беларуси". Минимальное в смысле
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:54
Faceless написав: vitaliian написав:Denik
есть SpaceX и Китай под боком, а в Украину только на самолёте. Все прям мечтают жить в Украине, в kz молодежь русским уже не владеет, разве что старые айтишники 50+ Те которые на бухгалтерских счётах программируют.
Китай то на большого любителя. SpaceX на всех не хватит. А тут им в принципе было бы комфортно, не так сложно в плане языка, жизнь недорогая. Но не думаю, что влияние "беженцев из Казахстана" будет больше, чем "беженцев из Беларуси". Минимальное в смысле
по сравнению с Германией недорогая. За газ по 120 тенге (7,58 грн) там началась революция, для нас бы за счастье такая цена была. У них обморок будет когда они увидят нашу стоимость топлива и комуналки.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 07 січ, 2022 17:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:57
Faceless написав:
Китай то на большого любителя. SpaceX на всех не хватит. А тут им в принципе было бы комфортно, не так сложно в плане языка, жизнь недорогая. Но не думаю, что влияние "беженцев из Казахстана" будет больше, чем "беженцев из Беларуси". Минимальное в смысле
Навіть 2% зроблять деякий вплив.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:02
Denik написав:
Є ще один цікавий фактор. При нероботі інтернету та загальній ситуації з Казахстану почнуть валити ІТ-шніки. Галери почнуть їх релокейтити. Одне з місць куди можна звалити - Україна, бо можна в'їхати на 90 днів без візи + не жорстка міграційна політика.
Це спричинить збільшення попиту на оренду житла.
Уже лендлорды делят шкуру неубитого медвеля
Ты пожди пока введут Дію-Сіті, посмотрим как это призведет до увеличения спроса на жилье.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:06
kingkongovets написав: drevlyanin написав: flyman написав:
кінець ремонту прелєсці, то ясно - злам тренду КРЖН, а що не так з ОВДП
? це ж ліпше чим депозити, просто модернізація (апгрейд) джерела кешфло
Бро, ти не ображайся, але тут багато хто пам'ятає, що сталося в 2014-2017 зо всіма банками, в які ти вклався. За вітчизну переживаю.
тактика инвестиций флая в недвигу точь в точь совпадает с его тактикой размещения депо - размазать деньги ровным слоем по помойкам в ожидании максимальной маржи
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:07
Denik написав:
Є ще один цікавий фактор. При нероботі інтернету та загальній ситуації з Казахстану почнуть валити ІТ-шніки. Галери почнуть їх релокейтити. Одне з місць куди можна звалити - Україна, бо можна в'їхати на 90 днів без візи + не жорстка міграційна політика.
Це спричинить збільшення попиту на оренду житла.
якщо будуть заводити трактор, то в РФ
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