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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9245924692479248>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 141
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:27

  Frant написав:Квартира в Києва біля метро за 20 000 дол!
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Для долярчеків і любителів напівіпідвалів.
Налітай і швидше купляй!
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це ж для ККЦ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:29

  Faceless написав: С сентября, но 2021-го


О нем я и написал. С октября плавно снижаемся

  Faceless написав:Но вы ведь утверждали, что март 2020, легендарные МХЗ, это локальный пик 2020 года. Как же так? И не пик, и не 2020,а для первички - вообще "дно 2020"


Вы кроме собственного голоса что-то слышите? Посмотрите на Домик - я ведь уже упомянул об этом в прошлом комментарии. При всем уважении к baraka, почему из двух источников, показывающих противоположное, мы должны взять один и проигнорировать другой?

  Faceless написав:В сентябре-октябре 2021 курс гривны был самый высокий за год, следствие непрерывного укрепления с конца 2020


Март 2020-го - самые высокие значения курса доллара не только в 2020-м, но и за 2020-2021 гг. Вы ответили на свой же вопрос "как же так" - на первичке не успели переклеить ценники (вероятнее, даже переклеить успели, а вот распространить информацию в ЛУН и другие источники - нет)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав: С сентября, но 2021-го


О нем я и говорю

  Faceless написав:Но вы ведь утверждали, что март 2020, легендарные МХЗ, это локальный пик 2020 года. Как же так? И не пик, и не 2020,а для первички - вообще "дно 2020"


Вы кроме собственного голоса что-то слышите? Посмотрите на Домик - я ведь уже упомянул об этом в прошлом комментарии. При всем уважении к baraka, почему из двух источников, показывающих противоположное, мы должны взять один и проигнорировать другой?

  Faceless написав:В сентябре-октябре 2021 курс гривны был самый высокий за год, следствие непрерывного укрепления с конца 2020


Март 2020-го - самый высокие значения курса доллара не только в 2020-м, но и за 2020-2021 гг. Вы ответили на свой же вопрос "как же так" - на первичке не успели переписать ценники


Тем не менее, и в гривне, и в долларе пик 2020 приходится на конец года, а не на март. Да, по Бомберу.
График цен с домика у меня чего-то упорно не открывается
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:41

  Faceless написав:График цен с домика у меня чего-то упорно не открывается


Не искал, где он есть после редизайна, но год назад, вначале 2021-го, давал сюда скрин динамики за 2020-й
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:О нем я и написал. С октября плавно снижаемся

zРадіо, ви просто не бачите як зростання ринку нерухомості так і зростання економіки...
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:18

Denik

Как скажете ) С экономикой только маленькая неувязочка - она интересует не только эту ветку, но и вполне себе авторитетные международные организации как то ВБ и МВФ, плюс институциональных инвесторов, покупающих наш долг. Поэтому если устраивающих всех источников информации по КРЖН не существует, то с экономикой в "верю - не верю". или "вести в полей" сыграть уже не получится. Падение ВВП за 3 кв. 2020-го - 5,1%, восстановление за 3 кв. 2021-го - 2,1%. Т.е. на начало октября мы имели где-то уровень 2018-го, может 1-го полугодия 2019-го года. В феврале приедут данные за 4-й кв. - посмотрим на 2021-й год полностью
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:29

  kingkongovets написав:вот это канешна гарик перднул из гроба
этот монстр деклассирует и стадион и вообще все в округе
Зображення

зы:
а с другой стороны стадиона, под бывшим трамплином, где была площадка метания молота у корогодского купил участок столар


футуристично
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:31

  Frant написав:Квартира в Києва біля метро за 20 000 дол!
Чудо квартира, з документами, з усім-усім!
Для долярчеків і любителів напівіпідвалів.
Налітай і швидше купляй!
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... NIwGC.html


хорошее вложение средств.
обьява не развод?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:41

  UA написав:
  kingkongovets написав:а чего это гражданки и их инстаграмы с тиктоками тут оффтоп?
тюнингованые и мотивированные фитоняхи - стабильный и мощный сегмент, снимающий хаты с дизайнерскими и типа дизайнерскими ремонтами в любых ипенях, пушо папиков с кошельками они ловят на свои тиктоки и инстаграмы, а шоп их снимать нужны достойные декорации и пох шо там за окном и скока км до метро, а то и до города
это давно уже серьезный и очень профессиональный бизнес

а нехватов и женатиков ожидаемо потянуло на скабрезности гг

В сегменте модных МОПов это чуть ли не половина арендаторов.
"У меня друг в соседнем доме живет"
Или звонок в день расчета - "Ой, денег заплатить за аренду нет, но утром будут"
Выходит 1000 у.е могут за ночь поднять если очень нужно.

КК откуда такая осведомленность?
Вы ж по коммерческой недвижимости


Бордель - это коммерческая недвига? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:41

  Denik написав:
  zРадио написав:О нем я и написал. С октября плавно снижаемся

zРадіо, ви просто не бачите як зростання ринку нерухомості так і зростання економіки...

Ринок нерухомості не зростає, зростають ціни на ринку нерухомості.
BIGor
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