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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:27
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flyman
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:29
Faceless написав:
С сентября, но 2021-го
О нем я и написал. С октября плавно снижаемся
Faceless написав:
Но вы ведь утверждали, что март 2020, легендарные МХЗ, это локальный пик 2020 года. Как же так? И не пик, и не 2020,а для первички - вообще "дно 2020"
Вы кроме собственного голоса что-то слышите? Посмотрите на Домик - я ведь уже упомянул об этом в прошлом комментарии. При всем уважении к baraka, почему из двух источников, показывающих противоположное, мы должны взять один и проигнорировать другой?
Faceless написав:
В сентябре-октябре 2021 курс гривны был самый высокий за год, следствие непрерывного укрепления с конца 2020
Март 2020-го - самые высокие значения курса доллара не только в 2020-м, но и за 2020-2021 гг. Вы ответили на свой же вопрос "как же так" - на первичке не успели переклеить ценники (вероятнее, даже переклеить успели, а вот распространить информацию в ЛУН и другие источники - нет)
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zРадио
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:37
zРадио написав: Faceless написав:
С сентября, но 2021-го
О нем я и говорю
Faceless написав:
Но вы ведь утверждали, что март 2020, легендарные МХЗ, это локальный пик 2020 года. Как же так? И не пик, и не 2020,а для первички - вообще "дно 2020"
Вы кроме собственного голоса что-то слышите? Посмотрите на Домик - я ведь уже упомянул об этом в прошлом комментарии. При всем уважении к baraka, почему из двух источников, показывающих противоположное, мы должны взять один и проигнорировать другой?
Faceless написав:
В сентябре-октябре 2021 курс гривны был самый высокий за год, следствие непрерывного укрепления с конца 2020
Март 2020-го - самый высокие значения курса доллара не только в 2020-м, но и за 2020-2021 гг. Вы ответили на свой же вопрос "как же так" - на первичке не успели переписать ценники
Тем не менее, и в гривне, и в долларе пик 2020 приходится на конец года, а не на март. Да, по Бомберу.
График цен с домика у меня чего-то упорно не открывается
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Faceless
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:41
Faceless написав:
График цен с домика у меня чего-то упорно не открывается
Не искал, где он есть после редизайна, но год назад, вначале 2021-го, давал сюда скрин динамики за 2020-й
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zРадио
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:08
zРадио написав:
О нем я и написал. С октября плавно снижаемся
zРадіо, ви просто не бачите як зростання ринку нерухомості так і зростання економіки...
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Denik
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:18
Denik
Как скажете ) С экономикой только маленькая неувязочка - она интересует не только эту ветку, но и вполне себе авторитетные международные организации как то ВБ и МВФ, плюс институциональных инвесторов, покупающих наш долг. Поэтому если устраивающих всех источников информации по КРЖН не существует, то с экономикой в "верю - не верю". или "вести в полей" сыграть уже не получится. Падение ВВП за 3 кв. 2020-го - 5,1%, восстановление за 3 кв. 2021-го - 2,1%. Т.е. на начало октября мы имели где-то уровень 2018-го, может 1-го полугодия 2019-го года. В феврале приедут данные за 4-й кв. - посмотрим на 2021-й год полностью
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zРадио
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:29
kingkongovets написав:
вот это канешна гарик перднул из гроба
этот монстр деклассирует и стадион и вообще все в округе
зы:
а с другой стороны стадиона, под бывшим трамплином, где была площадка метания молота у корогодского купил участок столар
футуристично
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uaprofi
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:31
хорошее вложение средств.
обьява не развод?
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:41
UA написав: kingkongovets написав:
а чего это гражданки и их инстаграмы с тиктоками тут оффтоп?
тюнингованые и мотивированные фитоняхи - стабильный и мощный сегмент, снимающий хаты с дизайнерскими и типа дизайнерскими ремонтами в любых ипенях, пушо папиков с кошельками они ловят на свои тиктоки и инстаграмы, а шоп их снимать нужны достойные декорации и пох шо там за окном и скока км до метро, а то и до города
это давно уже серьезный и очень профессиональный бизнес
а нехватов и женатиков ожидаемо потянуло на скабрезности гг
В сегменте модных МОПов это чуть ли не половина арендаторов.
"У меня друг в соседнем доме живет"
Или звонок в день расчета - "Ой, денег заплатить за аренду нет, но утром будут"
Выходит 1000 у.е могут за ночь поднять если очень нужно.
КК откуда такая осведомленность?
Вы ж по коммерческой недвижимости
Бордель - это коммерческая недвига?
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:41
Denik написав: zРадио написав:
О нем я и написал. С октября плавно снижаемся
zРадіо, ви просто не бачите як зростання ринку нерухомості так і зростання економіки...
Ринок нерухомості не зростає, зростають ціни на ринку нерухомості.
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BIGor
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