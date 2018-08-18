Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:29

Faceless написав: С сентября, но 2021-го С сентября, но 2021-го

Faceless написав: Но вы ведь утверждали, что март 2020, легендарные МХЗ, это локальный пик 2020 года. Как же так? И не пик, и не 2020,а для первички - вообще "дно 2020" Но вы ведь утверждали, что март 2020, легендарные МХЗ, это локальный пик 2020 года. Как же так? И не пик, и не 2020,а для первички - вообще "дно 2020"

Faceless написав: В сентябре-октябре 2021 курс гривны был самый высокий за год, следствие непрерывного укрепления с конца 2020 В сентябре-октябре 2021 курс гривны был самый высокий за год, следствие непрерывного укрепления с конца 2020

О нем я и написал. С октября плавно снижаемсяВы кроме собственного голоса что-то слышите? Посмотрите на Домик - я ведь уже упомянул об этом в прошлом комментарии. При всем уважении к baraka, почему из двух источников, показывающих противоположное, мы должны взять один и проигнорировать другой?Март 2020-го - самые высокие значения курса доллара не только в 2020-м, но и за 2020-2021 гг. Вы ответили на свой же вопрос "как же так" - на первичке не успели переклеить ценники (вероятнее, даже переклеить успели, а вот распространить информацию в ЛУН и другие источники - нет)